Чиновники ТЦК в Виннице помогали уклонистам. Брали по $4 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Офицер отдела призыва Винницкого ТЦК вместе с травматологом и хирургом из ВЛК за $4000 придумывали для уклонистов диагнозы и готовили документы для признания их непригодными для военной службы, а также помогали уехать за границу.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
"Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГБР провели обыски в Винницком ТЦК и дома у участников группы. Нашли списки военнообязанных, поддельные медицинские справки, черновые записи и деньги на сумму более 300 тыс. грн.
Офицера и врачей задержали. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через границу. Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.
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Але тоді тим паче незрозуміло, до чого тут повага до батьків.
Допоможе ТЦКа
воєнкоми, доларові міліонери а тут показують з гулькин куй грошей, а чому???
тому що прохи слідаку трохи судді виходить на волю під переможні гасла Слава Україні як вчора воєнком дрогобича у якого мільйонні статки придбані за 22-23 роки
А на те, що вони будуть її звільняти надії зовсім немає 😡
Це не правда.Якщо підозрюваний пішов на угоду з слідством кримінальне покарання замінюється штрафом!
Майора з ТЦК, який у липні цього року вимагав у військовозобов'язаного хабар за непридатність до військової служби в розмірі 2 тисячі доларів США, визнали винним, призначили 74 400 гривень штрафу та на 12 місяців відсторонили від посади,повідомила пресслужба https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/927677320767206 суду .
Но в окопы гонят старых да больных бедняков.
Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки - ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки."
По списку покупців пройтися - хто ж ці улюбленці Фортуни?