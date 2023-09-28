Чиновники ТЦК в Виннице помогали уклонистам. Брали по $4 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Офицер отдела призыва Винницкого ТЦК вместе с травматологом и хирургом из ВЛК за $4000 придумывали для уклонистов диагнозы и готовили документы для признания их непригодными для военной службы, а также помогали уехать за границу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР провели обыски в Винницком ТЦК и дома у участников группы. Нашли списки военнообязанных, поддельные медицинские справки, черновые записи и деньги на сумму более 300 тыс. грн.

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Офицера и врачей задержали. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через границу. Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.













