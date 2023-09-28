Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще двух агитаторов российских спецслужб в результате контрдиверсионных операций на юге Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики Кремля и "присоединение" территорий Украины к России.

В Николаеве задержана работница местного лицея, работавшая на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). По указанию представителя российской военной разведки, она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте". На враждебном интернет-ресурсе приспешница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевщину к составу РФ. Также она "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов Украины.

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На Запорожье задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на предателя Стремоусова.

В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков. Из-за такого "сотрудничества" информатор попал в поле зрения российских спецслужб, привлекших его к публичному распространению кремлевских нарративов. С этой целью он создал собственный телеграмм-канал и страницу в фейсбуке, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Запорожской области.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским агитаторам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, преступная деятельность фигурантки из Николаева дополнительно квалифицирована по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Задержанная находится под стражей.

Злоумышленникам грозят разные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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