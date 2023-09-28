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Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще двух агитаторов российских спецслужб в результате контрдиверсионных операций на юге Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку агрессивной политики Кремля и "присоединение" территорий Украины к России.

В Николаеве задержана работница местного лицея, работавшая на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). По указанию представителя российской военной разведки, она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте". На враждебном интернет-ресурсе приспешница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевщину к составу РФ. Также она "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов Украины.

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На Запорожье задержан представитель местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на предателя Стремоусова.
В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков. Из-за такого "сотрудничества" информатор попал в поле зрения российских спецслужб, привлекших его к публичному распространению кремлевских нарративов. С этой целью он создал собственный телеграмм-канал и страницу в фейсбуке, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Запорожской области.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским агитаторам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, преступная деятельность фигурантки из Николаева дополнительно квалифицирована по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Задержанная находится под стражей.

Злоумышленникам грозят разные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 01
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 02
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 03
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 04
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 05
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 06
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 07
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 08
Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали присоединить Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ 09

Автор: 

агитация (508) СБУ (19923) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+6
Чергові мерзенні ублюдські ублюдіни...
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28.09.2023 14:44
+4
****** їм до рота приєднати, а не Запоріжжя та Миколаєв.
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28.09.2023 14:56
+4
Говорят, с пленных русаков шкуру сдирают и шьют туфли? Где можно заказать 41 размер? Сайтик в инете подскажите)
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28.09.2023 15:09
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Цікаво, а як вони гроші пересилають? Невже зараз з кацапії можна пересилати?
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28.09.2023 14:38 Ответить
Може не напряму. Вони десь в Німеччину, з Німеччини своєму агенту в Україні, а він вже по списку агітаторам.
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28.09.2023 14:51 Ответить
Так, а відслідкувати та штангенциркулям пістона вставити?
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28.09.2023 15:10 Ответить
Та я просто вказав Німеччину. Це може бути і Польша, і США та хто завгодно. Це приватні перекази ніким не заборонені. Як їх відслідкувати. Хтось з Канади шле своїй бабці кожен місяць по 10 тисяч доларів допомоги. А бабка пересилає куди потрібно гривню по карткам цих покидьків-інформаторів. В Канаду хось з москви пересилає. Якось так.
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28.09.2023 15:18 Ответить
вручити їм урочисту швабру по самі гланди, як на расії
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28.09.2023 14:44 Ответить
Чергові мерзенні ублюдські ублюдіни...
показать весь комментарий
28.09.2023 14:44 Ответить
****** їм до рота приєднати, а не Запоріжжя та Миколаєв.
показать весь комментарий
28.09.2023 14:56 Ответить
Говорят, с пленных русаков шкуру сдирают и шьют туфли? Где можно заказать 41 размер? Сайтик в инете подскажите)
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28.09.2023 15:09 Ответить
И я хочу🤣🤣🤣
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28.09.2023 15:15 Ответить
передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників Джерело:
Нашалюдина - дезінформатор
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28.09.2023 15:14 Ответить
Качалкой по пи55е, ну или по харе...
Достали уже... Ведь никто не задерживает.
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28.09.2023 15:14 Ответить
 
 