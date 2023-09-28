"Українська бронетехника" испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Українська бронетехника" завершила один из текущих контрактов с Минобороны и опробовала новую партию 120-мм минометов, которые передадут ВСУ.
Об этом предприятие сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, который передают защитникам.
"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.
Сейчас минометы производства УБ стоят на вооружении ВСУ, ТРО, ССО, Нацполиции и СБУ.
На данный момент компания работает над производством минометов 60, 82 и 120 мм.
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Але лише тому, що корупціонери такі ж самі у міністерствах оборони (привіт яйцям), у владі, у судах, у правоохоронцях - цього колгоспного пиріжка не саджають, бо він звісно грошима ділиться з усіма. Бо він в системі. А хлопці гинуть. Тому що це комплексна проблема - у владі злодії та гниди. Зрозуміло?
*наййогошляктрафить