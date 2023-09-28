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"Українська бронетехника" испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Українська бронетехника" завершила один из текущих контрактов с Минобороны и опробовала новую партию 120-мм минометов, которые передадут ВСУ.

Об этом предприятие сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, который передают защитникам.

"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Сейчас минометы производства УБ стоят на вооружении ВСУ, ТРО, ССО, Нацполиции и СБУ.

На данный момент компания работает над производством минометов 60, 82 и 120 мм.

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Українська бронетехника испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ 01
Українська бронетехника испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ 02
Українська бронетехника испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ 03
Українська бронетехника испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ 04

Автор: 

миномет (98) Украинская бронетехника (44)


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А що це за олень без статутних засобів захисту? І куди дивиться начальник полігону? В телемарафон?
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28.09.2023 17:03 Ответить
Особисто перевіряв та вкидав - який герой , фото гарні вийшли . А за мотузку здаля смикав .
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28.09.2023 17:05 Ответить
Цензор уклав угоду на піар цього крадія з дипломом асенізатора?
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28.09.2023 17:06 Ответить
Ти тільки визначення іншим робиш чи миномети теж виробляєш, Маріо ???
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28.09.2023 22:51 Ответить
Досить спрощувати проблему "теж виробляєш" клован. Цей колгоспник тиряє державні кошти, і мені б було плювати якби від цього фактажу не гинули люди і не було б війни. Підприємство, яке він очолює збиткове рік до року чомусь, він ніколи ще не виконав доручення держави України, без затримок чи в належної якості. Вам це відомо? Іншими словами, все це - вказує шо цей пиріжочок - ніхто інший як корупціонер.

Але лише тому, що корупціонери такі ж самі у міністерствах оборони (привіт яйцям), у владі, у судах, у правоохоронцях - цього колгоспного пиріжка не саджають, бо він звісно грошима ділиться з усіма. Бо він в системі. А хлопці гинуть. Тому що це комплексна проблема - у владі злодії та гниди. Зрозуміло?
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28.09.2023 23:05 Ответить
Бельбас(укр)=Балбес(рос)?
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28.09.2023 17:37 Ответить
Мінометів та *********** до них треба в десять раз більше. Кожний взвод має мати по міномету.
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29.09.2023 11:23 Ответить
Владік - пиріжок !

*наййогошляктрафить

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29.09.2023 15:18 Ответить
 
 