"Українська бронетехника" испытала новую партию 120-мм минометов для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Українська бронетехника" завершила один из текущих контрактов с Минобороны и опробовала новую партию 120-мм минометов, которые передадут ВСУ.

Об этом предприятие сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, который передают защитникам.

"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Сейчас минометы производства УБ стоят на вооружении ВСУ, ТРО, ССО, Нацполиции и СБУ.

На данный момент компания работает над производством минометов 60, 82 и 120 мм.

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