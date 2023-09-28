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15 лет тюрьмы получил российский агент, собиравший разведданные о местоположениях Сил обороны в Харькове и Черновцах, - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ агент российского ГРУ, шпионивший за штабами Сил обороны в Харькове и Черновцах, получил 15 лет за решеткой. Также он собирал разведданные о местоположениях объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего, агрессора интересовали локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы на Харьковщине и Буковине. Также злоумышленник передавал оккупантам электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины.

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали российского агента "на горячем" во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Также смотрите: Разоблачен вражеский информатор, собиравший разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре на границе с РФ, - СБУ. ФОТО

15 лет тюрьмы получил российский агент, собиравший разведданные о местоположениях Сил обороны в Харькове и Черновцах, - СБУ 01

"Как установило следствие, вражеским приспешником оказался житель Черновцов, который в 2021 году переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета. После начала полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ)", - отметили в СБУ.

Под "колпак" агрессора мужчина попал из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Во время пребывания в Харькове вражеский агент отслеживал дислокацию украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов. Затем он по указанию своего "куратора" из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников.

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Однако главной целью его "поездки" был шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом. Для коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник использовал анонимный мессенджер.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал вражеского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2.

15 лет тюрьмы получил российский агент, собиравший разведданные о местоположениях Сил обороны в Харькове и Черновцах, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (19923) Харьков (7509) Черновцы (677) шпионаж (1391)


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Може вже пора д'єрмаком зайнятися! На скільки він років вже встиг ''накрисячити''?
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28.09.2023 17:00 Ответить
Там лише за відмивання краденого життя не вистачить, щоб відсидіти. А ще ж є Оман, вагнерівці, здача Півдня, державна зрада.... Його, як фараона, потрібно муміфікувати і закласти у якийсь підземний склеп років так на 2000
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28.09.2023 17:38 Ответить
Чому рило заблюрене? Воно вже визнане винним та отримале строк!
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28.09.2023 17:04 Ответить
Насипте ще 15 років бонусом!
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28.09.2023 17:07 Ответить
*****!!! баканов, портнов, сивкович, фсбэшник Елдак, пальчевский, Шуфрич и Аналы, татаров, деркач и т.д Оманский Дурак окружил себя " лучшими" а 15 это пешкам....
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28.09.2023 19:26 Ответить
У камеру його розмістіть з хлопцями з Торнадо.
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28.09.2023 20:11 Ответить
А треба було ще довше з 2014 року не вводити воєнний стан, залишати відкритими кордони з рашкою, щоб диверсантам і агентурі рашистів було простіше проникати на нашу терторію. У нас було вічне "ато", контрбанда з Лугандоном, вРоттердами Главноторгуючого Свинобариги, лінії відведення, "сайтісь пасрєдінє"і оманські договорняки Зєбаната-малороса
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07.10.2023 00:44 Ответить
 
 