15 лет тюрьмы получил российский агент, собиравший разведданные о местоположениях Сил обороны в Харькове и Черновцах, - СБУ. ФОТО
По материалам СБУ агент российского ГРУ, шпионивший за штабами Сил обороны в Харькове и Черновцах, получил 15 лет за решеткой. Также он собирал разведданные о местоположениях объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Прежде всего, агрессора интересовали локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы на Харьковщине и Буковине. Также злоумышленник передавал оккупантам электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины.
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали российского агента "на горячем" во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.
По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет лишения свободы.
"Как установило следствие, вражеским приспешником оказался житель Черновцов, который в 2021 году переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета. После начала полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ)", - отметили в СБУ.
Под "колпак" агрессора мужчина попал из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной соцсети "Одноклассники".
Во время пребывания в Харькове вражеский агент отслеживал дислокацию украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов. Затем он по указанию своего "куратора" из ГРУ вернулся в Черновцы под видом посещения родственников.
Однако главной целью его "поездки" был шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом. Для коммуникации с российской спецслужбой ее приспешник использовал анонимный мессенджер.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал вражеского агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2.
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