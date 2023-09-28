Активисты движения "Желтая лента" продолжают сопротивление в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая лента" через несколько дней повязали более 350 желтых лент во временно оккупированных городах АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения.

"Ежедневно активисты движения демонстрируют, что патрулями и проверками оккупантов нас не запугать. Мы сопротивляемся, потому что ждем деоккупацию. Мы ждем ВСУ. Севастополь, Судак, Алушта, Алупка, Евпатория, Коктебель – это Украина!" - отметили в "Желтой ленте".







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