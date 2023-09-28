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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Активисты движения "Желтая лента" продолжают сопротивление в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая лента" через несколько дней повязали более 350 желтых лент во временно оккупированных городах АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения.

Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 01

"Ежедневно активисты движения демонстрируют, что патрулями и проверками оккупантов нас не запугать. Мы сопротивляемся, потому что ждем деоккупацию. Мы ждем ВСУ. Севастополь, Судак, Алушта, Алупка, Евпатория, Коктебель – это Украина!" - отметили в "Желтой ленте".

Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 02
Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 03
Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 04

Смотрите также: Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент. ФОТОрепортаж


Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 05
Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 06
Активисты движения Желтая лента продолжают сопротивление в оккупированном Крыму 07

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Автор: 

Крым (26409) оккупация (10166) партизаны (179)


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Крим дуже хоче додому і обов'язково повернеться в Україну...
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28.09.2023 18:51 Ответить
Pravilno. Karat rossiyskih ********
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28.09.2023 19:04 Ответить
Правильно кацапских ублюдків
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28.09.2023 19:13 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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28.09.2023 19:13 Ответить
Идиотизм. Что ето поможет кроме того что арестуют и замордуют низачто? Я понимаю если бы устроился в ларек и продавал рашистам мороженку и чебуреки с ядом
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28.09.2023 19:45 Ответить
Пересрали, чи дійсно чєкали 9 років?
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28.09.2023 20:00 Ответить
Вибачте!...не розумію...
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28.09.2023 20:41 Ответить
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29.09.2023 11:30 Ответить
 
 