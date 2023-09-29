Ночью россияне нанесли удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии. Обстреляли сам Никополь, Покровскую и Мировскую громады, ударили по Великомихайловской громаде Синельниковского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, загорелся дом. Пламя пожарные уняли.

Из-за обстрела разрушены частный дом и хозяйственное сооружение. Люди не пострадали, но уничтожены дом и хозяйственная постройка.

В Никопольщине под ударом артиллерии агрессора были Покровская, Мировская громады и сам Никополь. Последствия атак уточняются.

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