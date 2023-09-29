Американская компания Iridium поставляет навигацию для беспилотников ФСБ, которые россияне используют на фронте, - расследование. ФОТО
Американская компания Iridium снабжает навигационной системой беспилотники "Картограф". Их производят в России для нужд ФСБ и используют на линии фронта для разведки.
Об этом сообщают расследователи из украинского проекта Trap Aggressor, передает Цензор.НЕТ.
"Картограф" – засекреченная российская беспилотная авиационная система семейства "Птеро". Этот образец вооружения тайно разрабатывался для нужд ФСБ России. Его используют российские военные в войне против Украины и Сирии. Его производит AFM-Servers", – говорится в расследовании.
Сотрудники Trap Agressor обратили внимание на видео почти годичной давности, на котором гендиректор AFM-Servers Амир Валиев говорит, что его компания производит дроны с навигационной системой американской компании Iridium.
По словам Валуева, эти беспилотники могут выполнять свои задачи исключительно благодаря американской системе навигации производства Iridium.
Расследование показало, что на российском рынке до сих пор присутствует "дочка" американской компании Iridium Communications.
По данным торговых баз, в 2015-2022 годах она закупала продукцию непосредственно у американской материнской компании Iridium Satellite.
В 2023 году эта же "дочка" импортировала машины производства Iridium Satellite для приема и преобразования голоса и изображений – уже опосредованно через какие-то неизвестные компании.
Одновременно московская компания Iridium Communications в 2022 году подписала договор с центральным узлом связи Национальной гвардии России (Росгвардия), согласно которому компания должна подключить Росгвардию к международной спутниковой системе радиосвязи. Кроме того, по данным НАПК Украины, у московской "дочки" американской компании есть действующие контракты на услуги спутниковой связи для вооруженных сил России.
А в марте 2022 года одна из компаний-основателей Iridium Communications, госпредприятие "Морссвязьспутник", оказывала услуги российскому МИД.
"Еще в мае 2014 года Iridium заявляла о возможных проблемах из-за санкций против российского бизнеса, но, как мы видим, после более чем 8 лет гибридной агрессии и 1,5 года полномасштабной войны в Украине никакие санкции не повлияли на сотрудничество Iridium с Россией", - подчеркивают расследователи.
По данным, которые удалось собрать Trap Aggressor, российская компания AFM-Servers, производящая дроны с навигационной системой Iridium, помогает российским военным операциям против Украины и регулярно сотрудничает с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.
Только с 2013 по 2015 годы AFM-Servers заключили контракты почти на 100 миллионов рублей с воинской частью 55056. Это подразделение ФСБ, которое занимается материально-техническим обеспечением.
Россияне используют БПЛА "Картограф" в прифронтовой зоне для оценки ситуации на месте и определения местоположения украинского вооружения. Комплекс оснащен 80-мегапиксельными камерами и тепловизорами для создания 3D-планов зоны проведения спецопераций.
Расследователи Trap Aggressor направили письмо Iridium Satellite с просьбой прокомментировать бизнес в России после полутора лет полномасштабного вторжения. В компании на письмо не ответили.
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А Ваши замашки гопника з підворотні зовсім НЕ ЦІКАВІ.
тому що це бізнес... підняли ціну на х2 типу за санкції і поставляють через дочерні структури.... Коли ще літом була відкрита інформація про тендери Антея, то всі компанії що і до війни були учасниками...
А політики західних країн осліпли, адже ці компанії основні спонсори партій на виборах... і розповідають що нічого не можуть зробити... смішно бо деякі речі Укроборонпром не міг купити в 14-17 році, просто не продавав ніхто щоб не злити рашу а тут нічого не можуть зробити щодо товарів подвійного призначення які мають серійники
Ще вони заробляють на дешевих ресурсах які раша поставляє Китаю, там більшість виробництва світових корпорацій .... тому так закривають очі на підримку косооких орків
І фанатам скажу що компанія спутникового зв'язку в штатах не відкриє хто небудь... її просто задавлять... така структура американського бізнесу особливо те що стосується нацбезпеки...
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А компания Iridium думала, шо эти бпла помогают делать глобусы для детишек.
Американці не хочуть втрачати таке джерело інформації, тому що, крім підкинутої кацапами, ще й отримають власну, а кацапи готові на такі витоки даних, для них головне отримати дані про ситуацію на полях війни з Україною.