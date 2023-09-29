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Американская компания Iridium поставляет навигацию для беспилотников ФСБ, которые россияне используют на фронте, - расследование. ФОТО

Американская компания Iridium снабжает навигационной системой беспилотники "Картограф". Их производят в России для нужд ФСБ и используют на линии фронта для разведки.

Об этом сообщают расследователи из украинского проекта Trap Aggressor, передает Цензор.НЕТ.

"Картограф" – засекреченная российская беспилотная авиационная система семейства "Птеро". Этот образец вооружения тайно разрабатывался для нужд ФСБ России. Его используют российские военные в войне против Украины и Сирии. Его производит AFM-Servers", – говорится в расследовании.

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Сотрудники Trap Agressor обратили внимание на видео почти годичной давности, на котором гендиректор AFM-Servers Амир Валиев говорит, что его компания производит дроны с навигационной системой американской компании Iridium.

Американская компания Iridium поставляет навигацию для беспилотников ФСБ, которые россияне используют на фронте, - расследование 01

По словам Валуева, эти беспилотники могут выполнять свои задачи исключительно благодаря американской системе навигации производства Iridium.

Расследование показало, что на российском рынке до сих пор присутствует "дочка" американской компании Iridium Communications.

По данным торговых баз, в 2015-2022 годах она закупала продукцию непосредственно у американской материнской компании Iridium Satellite.

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В 2023 году эта же "дочка" импортировала машины производства Iridium Satellite для приема и преобразования голоса и изображений – уже опосредованно через какие-то неизвестные компании.

Одновременно московская компания Iridium Communications в 2022 году подписала договор с центральным узлом связи Национальной гвардии России (Росгвардия), согласно которому компания должна подключить Росгвардию к международной спутниковой системе радиосвязи. Кроме того, по данным НАПК Украины, у московской "дочки" американской компании есть действующие контракты на услуги спутниковой связи для вооруженных сил России.

Американская компания Iridium поставляет навигацию для беспилотников ФСБ, которые россияне используют на фронте, - расследование 02

А в марте 2022 года одна из компаний-основателей Iridium Communications, госпредприятие "Морссвязьспутник", оказывала услуги российскому МИД.

"Еще в мае 2014 года Iridium заявляла о возможных проблемах из-за санкций против российского бизнеса, но, как мы видим, после более чем 8 лет гибридной агрессии и 1,5 года полномасштабной войны в Украине никакие санкции не повлияли на сотрудничество Iridium с Россией", - подчеркивают расследователи.

По данным, которые удалось собрать Trap Aggressor, российская компания AFM-Servers, производящая дроны с навигационной системой Iridium, помогает российским военным операциям против Украины и регулярно сотрудничает с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

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Только с 2013 по 2015 годы AFM-Servers заключили контракты почти на 100 миллионов рублей с воинской частью 55056. Это подразделение ФСБ, которое занимается материально-техническим обеспечением.

Россияне используют БПЛА "Картограф" в прифронтовой зоне для оценки ситуации на месте и определения местоположения украинского вооружения. Комплекс оснащен 80-мегапиксельными камерами и тепловизорами для создания 3D-планов зоны проведения спецопераций.

Американская компания Iridium поставляет навигацию для беспилотников ФСБ, которые россияне используют на фронте, - расследование 03

Расследователи Trap Aggressor направили письмо Iridium Satellite с просьбой прокомментировать бизнес в России после полутора лет полномасштабного вторжения. В компании на письмо не ответили.

Американская компания Iridium поставляет навигацию для беспилотников ФСБ, которые россияне используют на фронте, - расследование 04

Автор: 

россия (95645) санкции (11312) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+6
Бабло бабло бабло-коли продав душу дияволу то я так розумію мова теж про бабло...
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29.09.2023 09:07
+6
Це є пряме спонсорування агресії і тероризму.
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29.09.2023 09:11
+4
Більш цікаво що буде коли уряд США й відповідні органи отримають цю інформацію.
А Ваши замашки гопника з підворотні зовсім НЕ ЦІКАВІ.
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29.09.2023 09:36
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Отож.
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29.09.2023 09:06 Ответить
Бабло бабло бабло-коли продав душу дияволу то я так розумію мова теж про бабло...
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29.09.2023 09:07 Ответить
Цікаво, а що буде, якщо найняти в США якогось наркомана, щоб він когось із керівників цієї компанії пирнув ножичком за дозу?
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29.09.2023 09:09 Ответить
"Цікаво, а що буде" --- займись цим, потім відчитаєшся тут на цензорі
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29.09.2023 09:13 Ответить
Ну я ж не Буданов, ресурсів не маю...
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29.09.2023 21:33 Ответить
Більш цікаво що буде коли уряд США й відповідні органи отримають цю інформацію.
А Ваши замашки гопника з підворотні зовсім НЕ ЦІКАВІ.
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29.09.2023 09:36 Ответить
Ну конечно правительство США ничего не знает. Но откуда ему знать, какие компании из США работают в россии и сотрудничают с ФСБ?
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29.09.2023 09:55 Ответить
Такі методи активно застосовував, наприклад, Дж. Едгар Гувер (якщо ви знаєте хто це). Моссад, Мі-6, ЦРУ - всі до такого вдавалися. Приміром, Моссад прибрав директора німецької компанії, яка розробляла ракети для арабів...
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29.09.2023 21:32 Ответить
Це є пряме спонсорування агресії і тероризму.
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29.09.2023 09:11 Ответить
А може Держдеп потужні санкції накладе? Чи покуй?
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29.09.2023 09:12 Ответить
Там свої бариги є
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29.09.2023 09:17 Ответить
вони, такі умовні iridium-и, бо це далеко не одна контора яка працює на паРашу, скоріш за все будуть допомагати паРаші, навіть якщо вона воюватиме з США. такі люди є всюди.
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29.09.2023 09:17 Ответить
"Пекельні санкції", ****! І товарообіг кацапії з Заходом росте зараз семимильними кроками. Історія нічому не вчить, блд ...
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29.09.2023 09:20 Ответить
ротшильди завжди наживаються на обох сторонах війни, їжте.
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29.09.2023 09:28 Ответить
Що ви так вчепелись в ротшильдів, в великому бізнесі всі наживаються на війні.... навіщо нам ротшильди... якщо Україна цього року побила рекорд по продажам офіційних дорогих БМВ...
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29.09.2023 09:51 Ответить
Бо ви їхні раби,ще є питання?
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29.09.2023 10:19 Ответить
А ви в Франції ні))) Всі компанії Європи після Другої світової змушені були продати частки американським інвесторам, тому що ті мали безкінечні гроші...
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29.09.2023 11:37 Ответить
Багато американських і європейських компаній продають товари подвійного призначення і надають послуги раші....
тому що це бізнес... підняли ціну на х2 типу за санкції і поставляють через дочерні структури.... Коли ще літом була відкрита інформація про тендери Антея, то всі компанії що і до війни були учасниками...

А політики західних країн осліпли, адже ці компанії основні спонсори партій на виборах... і розповідають що нічого не можуть зробити... смішно бо деякі речі Укроборонпром не міг купити в 14-17 році, просто не продавав ніхто щоб не злити рашу а тут нічого не можуть зробити щодо товарів подвійного призначення які мають серійники

Ще вони заробляють на дешевих ресурсах які раша поставляє Китаю, там більшість виробництва світових корпорацій .... тому так закривають очі на підримку косооких орків

І фанатам скажу що компанія спутникового зв'язку в штатах не відкриє хто небудь... її просто задавлять... така структура американського бізнесу особливо те що стосується нацбезпеки...
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29.09.2023 09:48 Ответить
Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники "Картограф".
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А компания Iridium думала, шо эти бпла помогают делать глобусы для детишек.
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29.09.2023 09:50 Ответить
фсбешна фірма працює під американським прапором тим самим має доступ до технологій і запобігає санкцій. Але можливо не все так просто
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29.09.2023 09:57 Ответить
Важливо перевірити і не допускати, щоб обладнання Iridium Satellite використовували наші ССО.
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29.09.2023 15:49 Ответить
Співучасники кацапських злочинів.
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29.09.2023 10:08 Ответить
Це більше схоже на ігри спецслужб. Фсб запускає американців в таку чутливу сферу, як супутниковий зв'язок, завідомо знаючи, що ЦРУ обов'язково використає таку можливість для збору інформації. Тому фсб час від часу сама підкидає контрольовану інформацію для американців. Натомість кацапи отримали потрібні технології, щоб краще вбивати українців.
Американці не хочуть втрачати таке джерело інформації, тому що, крім підкинутої кацапами, ще й отримають власну, а кацапи готові на такі витоки даних, для них головне отримати дані про ситуацію на полях війни з Україною.
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29.09.2023 10:52 Ответить
Вы не понимаете, это другое!😂
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29.09.2023 12:14 Ответить
Переворот в Німеччині фсб також готувало не без допомоги компанії Ірідіум - у всіх змовників були мобільники цієї фірми які працювали від персональних супутників.
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29.09.2023 23:48 Ответить
і шо, ішо?!.
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30.09.2023 15:28 Ответить
 
 