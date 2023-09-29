За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 22 населенным пунктам Запорожской области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики 28 сентября 116 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Враг совершил ракетный удар по Камышевахе, 3 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Червоного, 5 БПЛА-атак по Работино, а также попал 4 авиационными снарядами по Орехову, Работино и Малой Токмачке.

По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Червоного, Зализничного, Левадного, Преображенки, Степногорска, Степового, Каменского и других городов и сел на линии огня пришлось 103 артудара.

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