Сутки в Донецкой области: обстрел Рай-Александровки, 2 человека погибли в Красногоровке, один - в Курдюмовке. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. За сутки в регионе три человека погибли, еще 6 получили ранения

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Утром россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской громады, предварительно без пострадавших. 2 человека погибли, еще три человека получили ранения в результате обстрелов Красногоровки. В Кураховской громаде россияне повредили медучреждение.

В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки. Константиновка подверглась двум авиаударам, артобстрел и ракетный удар — ранены 3 человека, повреждены 6 домов, кафе, магазин, 2 корпуса училища и админздание. Также в громаде обстреляно Марково – повреждено 5 домов. 1 человек погиб в Курдюмовке.

В Звановке разрушены 4 дома и 4 хозяйственные здания. В Лиманской громаде зафиксировано 20 обстрелов — загорелась сухая трава вблизи Новоселовки.

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