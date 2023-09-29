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Сутки в Донецкой области: обстрел Рай-Александровки, 2 человека погибли в Красногоровке, один - в Курдюмовке. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. За сутки в регионе три человека погибли, еще 6 получили ранения

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Утром россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской громады, предварительно без пострадавших. 2 человека погибли, еще три человека получили ранения в результате обстрелов Красногоровки. В Кураховской громаде россияне повредили медучреждение.

В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки. Константиновка подверглась двум авиаударам, артобстрел и ракетный удар — ранены 3 человека, повреждены 6 домов, кафе, магазин, 2 корпуса училища и админздание. Также в громаде обстреляно Марково – повреждено 5 домов. 1 человек погиб в Курдюмовке.

В Звановке разрушены 4 дома и 4 хозяйственные здания. В Лиманской громаде зафиксировано 20 обстрелов — загорелась сухая трава вблизи Новоселовки.

Читайте: Ночью российские военные попали ракетой "С-300" по Константиновке на Донетчине, повреждено админздание и склады

Сутки в Донецкой области: обстрел Рай-Александровки, 2 человека погибли в Красногоровке, один - в Курдюмовке 01
Сутки в Донецкой области: обстрел Рай-Александровки, 2 человека погибли в Красногоровке, один - в Курдюмовке 02
Сутки в Донецкой области: обстрел Рай-Александровки, 2 человека погибли в Красногоровке, один - в Курдюмовке 03
Сутки в Донецкой области: обстрел Рай-Александровки, 2 человека погибли в Красногоровке, один - в Курдюмовке 04

Автор: 

обстрел (27312) Донецкая область (9729)


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Курдюмовка на жаль пока не под нашим контролем , и не понятно как там считают погибших ведь село в самом центре боев на Бахмутском направлении
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29.09.2023 10:51 Ответить
Якщо звільнять місце , де зараз знаходиться Курдюмівка , там буде так само , як і в Кліщіївці , Андріївці . Людей там не буде .
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29.09.2023 11:50 Ответить
 
 