Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу среди чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что давало бы ему возможность завершить службу.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тыс. долларов. Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя главы врачебно-консультативной комиссии.
Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли. Задержаны другие участники преступной группы.
В ходе обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги – почти 30 тыс. долларов США, более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн и 520 злотых.
Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.
Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Готовятся ходатайства об избрании мер и устранении их от исполнения обязанностей.
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Смачного!
На особливо тяжкі не потягнуло б?
Щось отой Самбір став такий "знаменитим" завдяки тцк. Вужасть.
Хоча це ж саме мабуть робиться скрізь.
- пане, покладіть цей шарик до рота, щоб добре вибрити щоку.
- а якщо я випадково його проковтну?
- нічого страшного, завтра принесете. Усі так роблять
"Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих"
Та то, мабуть, їй Уляна Супрун підкинула...на вечерю.
оце рівень нашого СБУ, підкидаю ідею що там ще є село Темне і Підтемне можна і туди заїхати нах.
хоча навіть тут, вираз "КОЛИ вони вже наідяться????" дещо набув, так би мовити, реалізму!! Став більш натуральніший!! 🤣🤣
Ви з якої планети?
" За так" реальну групу і до війни не давали.