Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу среди чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что давало бы ему возможность завершить службу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тыс. долларов. Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя главы врачебно-консультативной комиссии.

Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли. Задержаны другие участники преступной группы.

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В ходе обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги – почти 30 тыс. долларов США, более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн и 520 злотых.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Готовятся ходатайства об избрании мер и устранении их от исполнения обязанностей.

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