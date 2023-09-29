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Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу среди чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что давало бы ему возможность завершить службу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тыс. долларов. Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя главы врачебно-консультативной комиссии.

Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако стражи порядка этому помешали, а средства изъяли. Задержаны другие участники преступной группы.

Читайте: Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР. ФОТОрепортаж

В ходе обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги – почти 30 тыс. долларов США, более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн и 520 злотых.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Готовятся ходатайства об избрании мер и устранении их от исполнения обязанностей.

Смотрите: СБУ и НАБУ разоблачили на взятке судью с Киевщины: требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса". ФОТОрепортаж

Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР 01
Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР 02
Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР 03
Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР 04
Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР 05
Задержаны чиновники МСЭК и городской больницы, которые требовали деньги у военного. Заместитель председателя врачебной комиссии пыталась съесть взятку, - ГБР 06

Автор: 

взятка (6166) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+19
навіть при затриманні неможуть наїстися)
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29.09.2023 14:17
+14
Заступниця голови лікарської комісії намагалася з'їсти хабар

Смачного!
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29.09.2023 14:13
+7
вспомнила что с утра не обедавши ничего в сизо на ужин -макароны
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29.09.2023 14:20
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Заступниця голови лікарської комісії намагалася з'їсти хабар

Смачного!
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29.09.2023 14:13 Ответить
вспомнила что с утра не обедавши ничего в сизо на ужин -макароны
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29.09.2023 14:20 Ответить
Добре що долари а не румунські леї
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29.09.2023 14:49 Ответить
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29.09.2023 14:58 Ответить
Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей - з'їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили! От бе3совісні! Не дали жіночці посмакувати доларами і євро ( на десерт) !
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29.09.2023 15:14 Ответить
навіть при затриманні неможуть наїстися)
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29.09.2023 14:17 Ответить
бо ненажера не може нажертись-бо ненажера...
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29.09.2023 14:23 Ответить
Ледь не подавилася , курва стодоларовою купюрою
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29.09.2023 14:18 Ответить
Тепер нехай гівно ( чи гімно?) їсть і ніхто їй заваджати не буде
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29.09.2023 14:22 Ответить
Оце так кохання до грошей що хочеться їх з'їсти))))))
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29.09.2023 14:23 Ответить
І що б це дало?!
На особливо тяжкі не потягнуло б?
Щось отой Самбір став такий "знаменитим" завдяки тцк. Вужасть.
Хоча це ж саме мабуть робиться скрізь.
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29.09.2023 14:23 Ответить
Надо бы накормить эту гурманку сувенирными долларами и, когда они выйдут естесственным путем, еще раз заставить сожрать.
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29.09.2023 14:25 Ответить
Цедлюлоза майже не перетравлюється у шкт людини. А високоякісний папір, з якого роблять гроші - і поготів. Тому проблеми з "природнім шляхом" гарантовані.
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29.09.2023 14:58 Ответить
Барбершоп:
- пане, покладіть цей шарик до рота, щоб добре вибрити щоку.
- а якщо я випадково його проковтну?
- нічого страшного, завтра принесете. Усі так роблять
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29.09.2023 14:25 Ответить
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29.09.2023 15:53 Ответить
шофера ТЦК, який спровокував ці всі перевірки, тепер точно приб'ють...
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29.09.2023 14:25 Ответить
"Всё, что было приобретено непосильным трудом...всё..." знайшли!!!
"Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих"

Та то, мабуть, їй Уляна Супрун підкинула...на вечерю.
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29.09.2023 14:25 Ответить
Жадні підари,навіть 500злт.взяли
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29.09.2023 14:30 Ответить
І двадцятку "на десерт".
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29.09.2023 15:00 Ответить
Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні

оце рівень нашого СБУ, підкидаю ідею що там ще є село Темне і Підтемне можна і туди заїхати нах.
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29.09.2023 14:36 Ответить
Цікаво а британський уряд заморозив активи цих кідарів у лондонських банках???
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29.09.2023 14:50 Ответить
Пропоную всіх покарати - перевести з посад у Самбір на посади у Старий Самбір . А що, суворо це покарання? Так суворо!!! Старий Самбір це вам не мед у діжці.Але хай вони знають, що наше правосуддя непідкупне!
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29.09.2023 14:55 Ответить
а прибиральниця - не приділах??
хоча навіть тут, вираз "КОЛИ вони вже наідяться????" дещо набув, так би мовити, реалізму!! Став більш натуральніший!! 🤣🤣
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29.09.2023 14:59 Ответить
А якщо жарти в сторону- місце експерта в МСЕК 3авжди (навіть пр срср) було супер блатним бо супер хлібним! Багато хто оформляв липову інвалідність що б не сісти 3а грати або підти раніше на пенсію! А 3 початком війни почалася "3олота ера" МСЕК- хабарництва!
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29.09.2023 15:25 Ответить
Та ціх голів МСЕК можно саджати усіх без винятку. Бо вони УСІ беруть хабара. Їм інакше не можна...з верху з них требують гроші..як що ні то на посаді тримаються недовго...
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29.09.2023 16:37 Ответить
Коли мова йде про МСЕК то мені пригадується випадок з моїм найкращим другом, я був свідком тих подій. Одружився він на жінці з двома маленькими дітьми і через декілька років щасливого сімейного життя вирішив їх усиновити. Зібрав всі документи, здав всі аналізі, пройшов всіх лікарів і на завершальному етапі заходить він на комісію. Голова комісії, дама бальзаківського віку вагою півтора центнера, довго вивчала всі папери і не знала до чого придовбатися. Потім дивиться на нього і каже: мені здається у вас є зайва вага. Його параметри зріст 180 см і вага 85 кг. Він починає нервувати, і тоді вся комісія: ага все зрозуміло, ще і психічні проблеми є, дозволу не даємо. В результаті самі швиденько запропонували варіант вирішення питання: заплатити чималу суму в благодійний фонд їхньої лікарні і отримай дозвіл на усиновлення. Тобто це кодло навчилось робити гроші на рівному місці
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29.09.2023 17:17 Ответить
Ніжкою стільця треба було допомогти і запихнути їй ці 100 доларів в горло..
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29.09.2023 16:51 Ответить
А військовослужбовця теж притягнуть, бо хотів безпідставно отримати другу групу і ухилитися від служби? Бо якби був дійсно хворий - отримав би за так, а так - купувати довелося.
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29.09.2023 19:38 Ответить
Читаєм уважно. Для батька, другу групу, щоб по сімейним звільнитися в запас. Не для себе.Якщи батько мав підстави для отримання саме другої групи, то все законно з боку військовослужбовця
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29.09.2023 21:44 Ответить
Отримав за так?
Ви з якої планети?
" За так" реальну групу і до війни не давали.
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30.09.2023 11:00 Ответить
Накормить бы суку гривнями. Металлическими.
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30.09.2023 10:57 Ответить
Якщо добре потрусити героїв цих комісій можна купити не один байрактар але діяти не в бюрократичній системі , а швидко як у військовий час
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01.10.2023 10:10 Ответить
 
 