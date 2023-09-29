Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся восьмой ежегодный "Марш Памяти" жертв Бабьего Яра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

29 и 30 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве началась трагедия Бабьего Яра. Тогда был расстрелян 33 771 еврей. Массовые убийства евреев и представителей других народов продолжались до 1943 года. Только в Бабьем Яре было убито более 120 тыс. человек.

Организаторы Марша Памяти призывают помнить об этой трагедии. Участники прошли по дороге, по которой шли невинные люди, жизнь которых оборвалась в Бабьем Яру.

У памятника "Менора" собравшиеся почтили память погибших.

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Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.