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Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся восьмой ежегодный "Марш Памяти" жертв Бабьего Яра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

29 и 30 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве началась трагедия Бабьего Яра. Тогда был расстрелян 33 771 еврей. Массовые убийства евреев и представителей других народов продолжались до 1943 года. Только в Бабьем Яре было убито более 120 тыс. человек.

Организаторы Марша Памяти призывают помнить об этой трагедии. Участники прошли по дороге, по которой шли невинные люди, жизнь которых оборвалась в Бабьем Яру.

У памятника "Менора" собравшиеся почтили память погибших.

Смотрите: В Киеве попрощались с главным редактором бюро "Радио Свобода" Инной Кузнецовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 01
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 02
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 03
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 04
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 05
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 06
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 07
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 08
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 09
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 10
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 11
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 12
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 13
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 14
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 15
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 16
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 17
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 18
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 19
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 20
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 21
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 22
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 23
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 24
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 25
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 26
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 27
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 28
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 29
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 30
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 31
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 32
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 33
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 34
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 35
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 36
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 37
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 38
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 39
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 40
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 41
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 42
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 43
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 44
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 45
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 46
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 47
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 48
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 49
Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 50

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Бабий Яр (188) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+15
Це ж масовий захід?! І ходи та збори прихильників РПЦ (т.з "УПЦ МП") є масовими заходами та ніхто їх не забороняє, не розганяє, керівництво країни не проти. То може врешті решт з огляду на це дозволять провести масові заходи стосовно того що громадяни України у більшості хотіли би бачити як Зеленський позбавляється Єрмака, кумів, посаджених на високі крісла "кумів" котрі розкрадають державу?! Може вже час прийти людям до Банкової й продемонструвати як вони "*******" Зеленського та його шоблу "слуг"???!!! Може досить вже блокувати трансляцію опозиційних патріотичних каналів ТБ???!!! Бо у нас прям як на Московії (т.з. "роССії") годують Вовочку інфою про те як все "добре" а суспільство "обожнює" бубочку котрого багато хто вже на дух не переносить коли він публікує чергове "звернення" іноді більш схоже на відео у ТікТоці!!!
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29.09.2023 15:03
+9
Ця влада вже перевершила московію, у якій засідання думи транслюється.
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29.09.2023 15:14
+8
Царство Небесне всім вбитим...
Слід нагадувати, що там були розстріляні не тільки євреї, а і представники інших національностей, а також участники ОУН УПА, в тому числі О. Теліга. Може ми будемо всіх згадувати і вшановувати??????
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29.09.2023 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Уже новая война ...
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29.09.2023 14:57 Ответить
Це ж масовий захід?! І ходи та збори прихильників РПЦ (т.з "УПЦ МП") є масовими заходами та ніхто їх не забороняє, не розганяє, керівництво країни не проти. То може врешті решт з огляду на це дозволять провести масові заходи стосовно того що громадяни України у більшості хотіли би бачити як Зеленський позбавляється Єрмака, кумів, посаджених на високі крісла "кумів" котрі розкрадають державу?! Може вже час прийти людям до Банкової й продемонструвати як вони "*******" Зеленського та його шоблу "слуг"???!!! Може досить вже блокувати трансляцію опозиційних патріотичних каналів ТБ???!!! Бо у нас прям як на Московії (т.з. "роССії") годують Вовочку інфою про те як все "добре" а суспільство "обожнює" бубочку котрого багато хто вже на дух не переносить коли він публікує чергове "звернення" іноді більш схоже на відео у ТікТоці!!!
показать весь комментарий
29.09.2023 15:03 Ответить
Ця влада вже перевершила московію, у якій засідання думи транслюється.
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29.09.2023 15:14 Ответить
Ну, це ще не ісход.. спочатку касапський ісход нах... далі будемо визначатися.. хай пробачить мене Народ України.. вони не допомогли, ані словом, ані дією..
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29.09.2023 15:13 Ответить
Є навіть у військовій формі. Правда на фронті, їх не так багато, як у Верховній Раді чи на Банковій...

Вчора слухав, патлату путінську проститутку/русского ліберала Венедиктова... Воно аж слюнями сходило від Канади, дивізії Галичина, ображало різними негарними словами ветерана Гунька...
Можливо такі як цей Венедиктов, наші Коломойський, Рабінович і спровокували цей весь жах Холокосту... Потім тихенько всі повтікали в Америку, а вся лють німецького народу припала на ні в чому невинних єврейських вчителів, музикантів, простих євреїв та їхніх дітей....

У будь-якому випадку, вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру...євреїв, українців, людей інших національностей ...
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29.09.2023 15:54 Ответить
є ще один красномовний факт-цих патлатих чуваків чомусь ганяли,як шкодливих котів і нелюбили....всі народи у всі часи. невже,всі народи і в усі часи були бандерівцями і "нацистами" з дивізії "Галичина"?? і чомусь ніхто ніколи не спитав у того ж патлатого Вєнєдіктова про його ставлення до чекіста Ізраїля Лєплєвского з Києва (можете почитати про нього),лєплєвскіх наче й не існувало так само як і Кедмі,Рабіновіча,Шапіро зараз наче не існує,а Бандера,Галичина,Шухевич для них існують вічно... іще,а ви не задумувалися,чому СССР не евакуював єврейство з територій,що окупувалися німцями? СССР добре знав що жде єврейство але евакуював худобу,заводи,партійців,а просте єврейство залишив на смерть і вся нинішня патлата наволоч дякує СССР за Побєду,а цього не помічає...
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30.09.2023 14:00 Ответить
В мене сусід єврей, вся сім'я чистокровні євреї. Він все життя пропрацював в школі глухонімих , вчив наших українських дітей мови жестів...Я готовий йому тільки вклонитися... Я не розумію, як можна таку людину вбивати....

Проте є, як Ви кажете, Шапіри, Венедиктові, Абрамовічі, Рабіновичі.... Зрештою існував термін )l(идобольшевізм, велика кагорта большевиків єврейської національності, які організовували Голод33, репресії.... Поляки, тих євреї, хто вижив у Холокості, тупо добивали у післявоєнних погромах по всій країні, якраз мотивуючи цим )l(идобольшевизмом....

Як на мене...вся проблема в суспільствах... Якщо демократична країна, то там історія подається, як щось неоднозначне, суцільне сіре тло... Де є окрема особистість, окремий подвиг особистості, де трапляються дивні ситуації та казуси, прояви людського гуманізму. Де існує родина вояка СС Галичина, яка навіть під загрозою смерті, переховує цілу родину євреїв...
А є тоталітарне суспільство, де всього цього немає....Де за допомогою пропоганди все чітко розмежоване і поділене на ЧОРНЕ та БІЛЕ, на НАШИХ/НЕ НАШИХ, де все велике та колективне і немає місцю особистому... Як приміром КНДР, теперішня Росія, де це НАШІ/НЕ НАШІ призначається НАВЕРХУ(боярами та Царем), а потім спускається в народ за допомогою глашатаїв режиму - Шапіро, Скобєєві, Кісєльов, Симоньян....
Тому Україна, в жодному разі, не повинна ставати тією росією... За це насправді ми боремося і воюємо з орками...навіть не за окуповані території...Щоб не стати тією безликою масою колективного, як москалі....
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30.09.2023 17:09 Ответить
а Ізраїлем Україна теж не повинна ставати? нагадую,для них ми не НАШІ. а щодо безликої маси колективного....73% овець,які галасливо вибрали собі царем Бубочку-це не просто безлика маса,це злобно-агресивна безлика маса,яку навіть війна нічому не навчила.у нас суспільство вже є безлико-колективноб більшість кінчених,безмозглих долбо***,саме тому Україна і найбідніша,вимираюча країна Європи і Світу.
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30.09.2023 19:02 Ответить
Ну про Царя "Бубочку", ще зарано казати... Якщо він узурпує владу хоча б на 10-20років (навіть з причин військового часу), то це й буде першими ознаками тоталітарного режиму, як на болотах..Зараз про це зарано казати. Це його законний перший термін...

Зрештою, на початку вторгнення, Зелінський непогано свою місію президента виконав... Ми не знаємо, як Порох би повівся у такій критичній ситуації?...Ми то глузуємо з нього про БОНЕВТІК, але хто знає як кожен з нас би повівся?...Наприклад той же Янукович в набагато простішій ситуації змахався на росію...

Але це однозначно, що Зелінський це саме той лідер, не та персона, якого Україна буде потребувати після війни...коли країна спробує себе відновити та відбудувуватися....
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30.09.2023 22:14 Ответить
Коротко кажучи, як висновок... В тоталітарному суспільстві, де все чітко поділене на чорне та біле, НАШИХ/НЕНАШИХ, рано чи пізно станеться ГЕНОЦИД одних проти інших....Навіть з того огляду, що НАШІ часто переходять у кагорту НЕНАШИХ

І навпаки, в демократичному с-пільстві, де є місце особистому, де історія країни неоднозначна і покрита сірими плямами для дискусій ...таке суспільство більш застраховане від геноцидів та громадянських потрясінь...
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30.09.2023 17:21 Ответить
Царство Небесне всім вбитим...
Слід нагадувати, що там були розстріляні не тільки євреї, а і представники інших національностей, а також участники ОУН УПА, в тому числі О. Теліга. Може ми будемо всіх згадувати і вшановувати??????
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29.09.2023 16:00 Ответить
треба було підти сьогодні туди і спитати в натовпу на фото,нащо ви нам задаєте такі ідіотські питання,дружище??
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29.09.2023 20:05 Ответить
Куренівська трагедія: як у СРСР приховали страшну НП у Києві

У Києві 13 березня 1961 року в результаті розмиву дамби тонни пульпи з Бабиного Яру затопили район Куренівку і призвели до численних жертв. За останніми даними, тоді загинуло 1,5 тисячі осіб.

Керівництво УРСР ретельно приховувало справжні масштаби цієї катастрофи, тому аж до 1990 року факти про Куренівську трагедію були дуже скупі. Тільки після здобуття Україною незалежності, українці і весь світ дізналися, скільки людей тоді були поховані під землею.

Смертельний вал заввишки 14 метрів і шириною 20 метрів нісся зі швидкістю 5 метрів на секунду, знищуючи все на своєму шляху. Страшний потоп тривав півтори години. Проте влада негайно спробувала замовчати те, що трапилося. У Києві тоді ж було відключено міжміський телефонний зв'язок, а літакам "Аерофлоту" навіть заборонили літати над Куренівкою.

За деякий час, з'явилося офіційне повідомлення про "раптове зміщення значної маси розрідженого ґрунту гідронамиву" і 145 загиблих. При цьому тіла загиблих витягували протягом місяця. Причому російська версія "Вікіпедії" досі стверджує, що кількість жертв була саме такою, хоча історики давно вже визначили справжню цифру - понад 1500.

Все почалося у 1952 році, коли міськвиконком ухвалив рішення про створення звалища будівельних відходів у Бабиному Яру...
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/kurenivska-tragediya-taemnitsi-kiivskogo-potopu.htm

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29.09.2023 16:17 Ответить
, ви даремно тут публічно всім "дєлаєтє нєрви" та кидаєтесь якимись незрозумілими звинуваченнями, бо насправді українці шанують трагедію Голокосту давно і щорічно, на державному рівні віддаючи шану невинно знищеним євреям під час другої світової. Україна вже давно визнала Голокост геноцидом євреїв. На відміну від єврейської держави Ізраїль, яка показово, незмінно та принципово взагалі ігнорує та непомічає трагедію українського народу - Голодомор, не визнає Голодомор геноцидом українського народу. Може ви поясните тут, українцям, чому так відбувається - український народ, українська держава визнає трагедію євреєв геноцидом, а єврейська держава та єврейський народ принципово не визнає Голодомор геноцидом? Чи, може знищення мільйонів українців, з чиєїсь точки зору, менш вартісне, ніж знищення мільйонів євреїв? І чи не вважаєте ви такий підхід до цінності людського життя залежно від національності, неприпустимо цинічним та аморальним?

Про всяк випадок переклвду вам москальською говіркою:

вы напрасно здесь публично всем "делаете нервы" и бросаетесь какими-то непонятными обвинениями, потому что на самом деле украинцы уважают трагедию Холокоста давно и ежегодно, на государственном уровне воздавая дань памяти и уважения невинно уничтоженным евреям во время второй мировой. Украина уже давно признала Холокост геноцидом евреев. В отличие от еврейского государства Израиль, которое показательно, постоянно, принципиально вообще игнорирует и не замечает трагедию украинского народа - Голодомор, не признает Голодомор геноцидом украинского народа. Может, вы объясните здесь, украинцам, почему так происходит - украинский народ, украинское государство признает трагедию евреев геноцидом, а еврейское государство и еврейский народ принципиально не признает Голодомор геноцидом? Или, может, уничтожение миллионов украинцев, с чьей-то точки зрения, менее значимое, чем уничтожение миллионов евреев? И не считаете ли вы такой подход к ценности человеческой жизни, в зависимости от национальности, недопустимо циничным и аморальным?
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29.09.2023 18:47 Ответить
почитайте переклад Талмуду,той розділ де пишеться хто такі гої і для чого вони створені. тоді не будете задавати питань чи вважається знищення мільйонів українців питанням вартим чиєїсь (знаєте чиєї саме) уваги
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29.09.2023 20:02 Ответить
то на одному з фото Васілєвская-Смаглюк зігнулася біля менори,яка 24.02. 22 закликала до спокою і обіцяла,що русня зла цивільному населенню не принесе?
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29.09.2023 19:48 Ответить
вадік Рабіновіч,Яшка Кедмі,Вовка Шапіро-Соловйов,Суркіси,Піня,Табачнік,Вассерман тощо....думками сьогодні разом з цим натовпом,злі бєндєровци на дають їм приїхати в Київ
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29.09.2023 19:55 Ответить
До 41 року, так звана етнічна меншість, яка у той же час була переважною більшістю у совкових каральних органах, без найменших докорів сумління та з величезним задоволенням від виконаної роботи,.. складала у тому ярочку трупи замордованих українців.
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29.09.2023 23:13 Ответить
 
 