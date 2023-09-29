В результате артиллерийских обстрелов Волчанска повреждены предприятие, дома и транспортные средства. ФОТО

Оккупанты из артиллерии обстреляли г. Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Днем 29 сентября российские военные в очередной раз обстреляли г. Волчанск. По предварительной информации, обстрел велся из артиллерии.

Повреждены здание предприятия, транспортные средства и жилые дома", - говорится в сообщении.

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