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Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК "ТОР" и боеприпасы более чем на 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Два жителя Бориспольского района Киевской области хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы, оставленные российскими войсками.

Об этом сообщает полиция Киевской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров. По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "ТОР", который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов в комплекс – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

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В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

По решению суда, боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигуранты извещены о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мер.

Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК ТОР и боеприпасы более чем на 30 млн грн 01
Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК ТОР и боеприпасы более чем на 30 млн грн 02
Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК ТОР и боеприпасы более чем на 30 млн грн 03
Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК ТОР и боеприпасы более чем на 30 млн грн 04
Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК ТОР и боеприпасы более чем на 30 млн грн 05

Автор: 

Киевская область (4149) оружие (10221)


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Топ комментарии
+22
А то получается как в анекдоте, если у тебя в огороде нашли наркотики то ето твои наркотики а если ты в огороде нашел нефть так ето государственная нефть
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29.09.2023 16:17
+21
тупость..? жлобство..? ждуны?..
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29.09.2023 16:08
+17
Цікаво, що ці йолопи збирались робити з ЗРК?
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29.09.2023 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Незабаром я так розумію на деокупованих територіях почнуть знаходити гаубиці танки рсзв...
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29.09.2023 16:08 Ответить
тупость..? жлобство..? ждуны?..
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29.09.2023 16:08 Ответить
Вот тоже читаю и думаю, неужели хотели загнать кому-то после войны?!!
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29.09.2023 16:26 Ответить
а може й дійсно "ждуни" 2-го наступу... агентурні кріпаки...
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01.10.2023 17:59 Ответить
Ну хочь ти трісни, а я на фото не помітив ЗРК "Тор"
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29.09.2023 16:09 Ответить
За хатою видно .А якщо серйозно то ракета до ТОРА ....це типо сам ЗРК ТОР.Показник есть!!!
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29.09.2023 16:18 Ответить
а, крім дивитися на фото, читати текст не пробував? - сам ТОР знайшли раніше, а це вже випитали вислідили у іншому селі боєкомплект до нього - пускові катапульти з ракетами
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29.09.2023 16:50 Ответить
патрійоти, курви !
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29.09.2023 16:09 Ответить
то для самооборони ...
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01.10.2023 17:55 Ответить
Цікаво, що ці йолопи збирались робити з ЗРК?
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29.09.2023 16:10 Ответить
Грабувати банки .
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29.09.2023 17:38 Ответить
Що..прикрутилиб матюгальнік і біля банку волалиб..виносьте вщьо!!! бо зара ****** ракетоу курва)
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29.09.2023 18:05 Ответить
Відомо що - землю орати або тещу на базар возити.
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29.09.2023 19:39 Ответить
Цігане напрягліся танкі никают
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29.09.2023 16:11 Ответить
Дебіли чи вороги? Сподіваюсь, що перше, але легше від цього не стає.
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29.09.2023 16:13 Ответить
І те і друге, якщо це про владу. Бо це тільки в країні, де люди не бачать різниці між зовнішним ворогом та внутрішним, будуть ховати зброю. Історична пам'ять, що поробиш.
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01.10.2023 09:53 Ответить
Так ето же трофеи. Может люди хотели обменять на деньги для восстановления разрушенного жилья или разбитые автомобили
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29.09.2023 16:14 Ответить
А то получается как в анекдоте, если у тебя в огороде нашли наркотики то ето твои наркотики а если ты в огороде нашел нефть так ето государственная нефть
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29.09.2023 16:17 Ответить
Ааааа
Еще клад забыл!
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01.10.2023 09:46 Ответить
Просто цікаво - який був план?...
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29.09.2023 16:15 Ответить
Конопляний))
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29.09.2023 16:21 Ответить
Може тіпи усердно вчились як знього *******..а їм все наламали..
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29.09.2023 18:07 Ответить
Я думаю тут нужно привлечь к уголовной ответственности пограничников или таможенников. Как етот ТОР с боеприпасами пересек украинскую границу и оказался в огороде в гражданских людей? А то я представляю мусора еще покопают в огороде и найдут дохлых рашистов и предьявят хозяину еще убийство?
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29.09.2023 16:20 Ответить
Носов, многоговорящая фамилиё
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29.09.2023 22:17 Ответить
Де й кому з переляку привиділось 'придбали' й 'передача', коли самі вказуєте- знайшли??! Що ви лапшу вішаєте нам а хлопцям статтю? Півтори тисячі колаборантів мало і дана команда по сусідах пошукати??. Відпустіть хлопів і на фронті проявляйте свою пильність і уважність!))
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29.09.2023 16:25 Ответить
Зенітчики хрінові!
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29.09.2023 16:25 Ответить
А я уже давно кажу - кожен українець має мати зброю !
Навіть таку
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29.09.2023 16:28 Ответить
Особливо таку!
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30.09.2023 18:21 Ответить
Хазяйни! На городі усе згодиться)
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29.09.2023 16:38 Ответить
та шоб хату свою защитить от Мопедов
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29.09.2023 16:58 Ответить
Курва. Як затрофеїти то тих правоохоронців не було, а тут бач придумали " незаконно здобули" і вже тягнуть з двору. Трофей завжди законно, незаконно таможня пропустила.
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29.09.2023 17:02 Ответить
Військовий трофей - це законно військовим, а не цивільним. Цивильні мали б здати зброю військовим - тоді б це було законно. А тримати у себе схований ЗРК - це НЕ законно.
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29.09.2023 18:00 Ответить
а якщо ти сам ******** екіпаж і пригнав собі біля хатинки?
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29.09.2023 18:11 Ответить
по їх логіці якщо цивільний і закуярив окупанта то мусиш сісти на 7 років за убивство...ти ж не військовий що б бити ворога і трофеїти речі)
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30.09.2023 19:00 Ответить
А где ети военные и ети мусора были когда орки на етой технике в село заехали? Мусора самые первые драпали
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29.09.2023 19:28 Ответить
Та ти шо? А як Чернігів, Суми і не тільки відбивали цивільні це було законно? О. А якщо законно, то й трофеї законні.
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29.09.2023 19:34 Ответить
Чернігів утримала перш за все Перша Танкова, а не цивільні. Нічого б цивільні не зробили б, якщо б не перша танкова бригада.
І явно не ці 2 щось там відбивали. Бо ті, хто відбивав - учасники ТРО - вони по-перше - відповідальні, а по-друге - вони зараз військові. А ці 2 щура десь ховалися, потім знайшли, щось собі сховали замість того, щоб віддати це до ППО, яке захищає Чернігів.
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29.09.2023 22:26 Ответить
"Наши жители - патриоты" - Ким заявил, что в Николаевской области люди сдают технику оккупантов
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29.09.2023 17:06 Ответить
То сталося в лиху годину,
Велика война ся скінчила
Hімці швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи

Приспів:
Ой йой лихо
Микола бомбу мав під стрихом
Сорок років пролежала
Hа сорок перший сі зірвала

Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо
Микола теж був моцний бавок,
Але мав того дня забаву
Він їздив до сусіднього села,
Там удовичка єдна файна жила

Приспів

І випало же саме в час кохання
Відчув Микола в серці хвилювання
Він не сказав вдовичці ані слова,
На фіру сів і швидко вйо додому
Гриміли синії Карпати,
Стреляли поб'єдителя гармати
Сумний Микола їхав через ліс,
На фірі він фугасну бомбу віз
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29.09.2023 17:06 Ответить
***, а де в законах написано, що не можна зберігати ЗРК "Тор"?

Якщо зелені шмарклі 24.02.2022 не змогли забезпечити захист цивільного населення від кацапського вторгнення (Буча, Маріуполь, Херсон, Бородянка, Тростянець, Лисичанськ, Суми, Мелітополь тощо), то цивільні, згідно з Конституцією України,мають право на самозахист.
Так що некуй пиндіти. Поліції нема, чим зайнятись?
У Бердянську кацапи їздять на танках непристьобнутими. Вперед, в Бердянськ - виписуйте штрафи...
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29.09.2023 17:18 Ответить
Це зброя. Великокаліберна. Як мисливську не зареєстрували. От і порушення - незаконне зберігання.
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29.09.2023 17:26 Ответить
Та могли і зареєструвати як великокаліберна мисливська зброя...на відстріл паскуд московитських ліцензія не обов"язкова...
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01.10.2023 13:07 Ответить
Одна ракета 165 кг, у контейнері 4. Мабуть контейнер важить 700-800 кг.

Це ж яке здоров*я треба мати , щоб удвох на город затягти ?? Значить маніпулятор якийсь був.
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29.09.2023 17:24 Ответить
Відповідно до статті 36 КК України необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Кожна особа має право на необхідну оборону...

Єрмак із Зєлєю змогли 24.02. забезпечити захист громадян України?
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29.09.2023 17:25 Ответить
Смех смехом, но ЗРК не для домашнего использования
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29.09.2023 17:51 Ответить
Індивідуальне ППО для захисту власної хати. Жінка ніяк не нахвалиться:" от Хазяїн, інші з хати тягнуть, пропивають, а мій все додому...додому..."
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29.09.2023 17:53 Ответить
Мабуть хлопці мріяли стати ППО-шниками
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29.09.2023 17:53 Ответить
А що таке "незаконно здобули"? Тобто, всі військові трофеї незаконно здобуті?
Вже була історія, як менти роззброїли українське село, а на другий день туди прийли свинособаки і усіх постріляли.
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29.09.2023 18:10 Ответить
Героев нужно наградить за то что сберегли ценный трофей.
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29.09.2023 18:46 Ответить
Що затрофеїли і зберегли - молодці.

Що не передали потім у військо - ідіоти.

Я б ще зрозумів, якщо б це були автомати чи кулемети, ну хай навіть міномет, але ТОР..!
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29.09.2023 19:27 Ответить
Мабудь їх так дістали мопеди над головою, що вирішили най буде.
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01.10.2023 10:03 Ответить
хозяйственные мужички!
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29.09.2023 19:39 Ответить
Ракети передали ЗСУ, а сам ТОР?
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29.09.2023 19:47 Ответить
ЗРК "Тор" - це ефективна зброя протиповітряного захисту на висоті до 6 км.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і вертольотів.

Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.

Цьому озброєнню приписують здатність дуже швидко висуватися на бойову позицію, уважно сканувати "небо" і випускати ракети.

Ракета руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.

За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів.

Вважається, що саме із ЗРК "ТОР" іранці збили український пасажирський літак над аеропортом Тегерана в 2020 році.

ЗРК "ТОР" поставили на озброєння ще в 1986 році. В бойових умовах "Тор" могли вперше застосувати під час російсько-грузинської війни 2008 року. Тоді грузинські підрозділи збили російський Ту-22М.

В Україні установки були "законсервовані" на початку 2000-х років. Але після 2014 року українська армія знову "повернула в стрій" декілька установок.

BBC
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29.09.2023 20:22 Ответить
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29.09.2023 20:24 Ответить
7 років кормити. Хай беруть цей ТОР та йдуть воювати.
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29.09.2023 21:40 Ответить
как нашли, интересно
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30.09.2023 01:49 Ответить
Для чого? А жєби було?
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30.09.2023 14:31 Ответить
Зберегли не спалили і то добре.А чому зразу кримінал?он видні "бізнесмени" обібрали державу на мільярди а їх мосійчукчі на поруки беруть...
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30.09.2023 18:54 Ответить
А номери заблюрили, щоб далі перепродати?
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01.10.2023 09:58 Ответить
Раніше на даху українці зберігали кулемет,але часи змінюються...ТОР теж не завадить у господарстві...
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01.10.2023 13:00 Ответить
А що вони з цими Торами робити збирались? Чи рибу глушити? А може спрацював український менталітет «все до себе, у господарстві все у пригоді»??? Морок якийсь….
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01.10.2023 13:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WxsE95Mx7-Y
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02.10.2023 00:12 Ответить
 
 