Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК "ТОР" и боеприпасы более чем на 30 млн грн. ФОТОрепортаж
Два жителя Бориспольского района Киевской области хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы, оставленные российскими войсками.
Об этом сообщает полиция Киевской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров. По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "ТОР", который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов в комплекс – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.
В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.
По решению суда, боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.
По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигуранты извещены о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мер.
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випиталивислідили у іншому селі боєкомплект до нього - пускові катапульти з ракетами
Еще клад забыл!
Навіть таку
І явно не ці 2 щось там відбивали. Бо ті, хто відбивав - учасники ТРО - вони по-перше - відповідальні, а по-друге - вони зараз військові. А ці 2 щура десь ховалися, потім знайшли, щось собі сховали замість того, щоб віддати це до ППО, яке захищає Чернігів.
Велика война ся скінчила
Hімці швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи
Приспів:
Ой йой лихо
Микола бомбу мав під стрихом
Сорок років пролежала
Hа сорок перший сі зірвала
Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо
Микола теж був моцний бавок,
Але мав того дня забаву
Він їздив до сусіднього села,
Там удовичка єдна файна жила
Приспів
І випало же саме в час кохання
Відчув Микола в серці хвилювання
Він не сказав вдовичці ані слова,
На фіру сів і швидко вйо додому
Гриміли синії Карпати,
Стреляли поб'єдителя гармати
Сумний Микола їхав через ліс,
На фірі він фугасну бомбу віз
Якщо зелені шмарклі 24.02.2022 не змогли забезпечити захист цивільного населення від кацапського вторгнення (Буча, Маріуполь, Херсон, Бородянка, Тростянець, Лисичанськ, Суми, Мелітополь тощо), то цивільні, згідно з Конституцією України,мають право на самозахист.
Так що некуй пиндіти. Поліції нема, чим зайнятись?
У Бердянську кацапи їздять на танках непристьобнутими. Вперед, в Бердянськ - виписуйте штрафи...
Це ж яке здоров*я треба мати , щоб удвох на город затягти ?? Значить маніпулятор якийсь був.
Кожна особа має право на необхідну оборону...
Єрмак із Зєлєю змогли 24.02. забезпечити захист громадян України?
Вже була історія, як менти роззброїли українське село, а на другий день туди прийли свинособаки і усіх постріляли.
Що не передали потім у військо - ідіоти.
Я б ще зрозумів, якщо б це були автомати чи кулемети, ну хай навіть міномет, але ТОР..!
Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і вертольотів.
Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.
Цьому озброєнню приписують здатність дуже швидко висуватися на бойову позицію, уважно сканувати "небо" і випускати ракети.
Ракета руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.
За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів.
Вважається, що саме із ЗРК "ТОР" іранці збили український пасажирський літак над аеропортом Тегерана в 2020 році.
ЗРК "ТОР" поставили на озброєння ще в 1986 році. В бойових умовах "Тор" могли вперше застосувати під час російсько-грузинської війни 2008 року. Тоді грузинські підрозділи збили російський Ту-22М.
В Україні установки були "законсервовані" на початку 2000-х років. Але після 2014 року українська армія знову "повернула в стрій" декілька установок.
BBC