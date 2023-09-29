Разоблачены двое мужчин в Киевской области, которые хранили вражеский ЗРК "ТОР" и боеприпасы более чем на 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Два жителя Бориспольского района Киевской области хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы, оставленные российскими войсками.

Об этом сообщает полиция Киевской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров. По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "ТОР", который один из фигурантов прятал в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боевых припасов в комплекс – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

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В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

По решению суда, боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигуранты извещены о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мер.









