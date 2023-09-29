Нидерланды передали украинским пограничникам внедорожники Toyota Land Cruiser 70 для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Нидерландская компания передала украинским пограничникам шесть мощных внедорожников Toyota Land Cruiser 70, специально приспособленных к экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

От скорости эвакуации зависит жизнь раненого бойца, а также и самой команды, которая ее проводит. И автомобили в этом процессе играют одну из ключевых ролей. Предоставленные иностранными партнерами Toyota Land Cruiser 70 – мощные автомобили, специально приспособленные к экстренной медицинской помощи и имеющие необходимую оснастку для оперативной эвакуации раненых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Toyota Land Cruiser 70-й серии – это семейство внедорожников, производимых компанией почти без изменений с 1984 года. Они отличаются очень высокой надежностью и хорошей проходимостью, имеют простую и надежную конструкцию. Такие автомобили широко используют военные, спасатели, медики во многих странах мира.

"От нидерландской компании "Hospitainer" получено 6 транспортных средств повышенной проходимости для мобильного госпиталя. Буквально две недели назад были получены первые четыре таких автомобиля. Автомобили оборудованы всем необходимым и позволяют эвакуировать раненых непосредственно с поля боя. Уверен, что они помогут в условиях действий спасти много жизней", - отметил заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Сергей Ткаченко.



