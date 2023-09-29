Нидерланды передали украинским пограничникам внедорожники Toyota Land Cruiser 70 для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж
Нидерландская компания передала украинским пограничникам шесть мощных внедорожников Toyota Land Cruiser 70, специально приспособленных к экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
От скорости эвакуации зависит жизнь раненого бойца, а также и самой команды, которая ее проводит. И автомобили в этом процессе играют одну из ключевых ролей. Предоставленные иностранными партнерами Toyota Land Cruiser 70 – мощные автомобили, специально приспособленные к экстренной медицинской помощи и имеющие необходимую оснастку для оперативной эвакуации раненых", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Toyota Land Cruiser 70-й серии – это семейство внедорожников, производимых компанией почти без изменений с 1984 года. Они отличаются очень высокой надежностью и хорошей проходимостью, имеют простую и надежную конструкцию. Такие автомобили широко используют военные, спасатели, медики во многих странах мира.
"От нидерландской компании "Hospitainer" получено 6 транспортных средств повышенной проходимости для мобильного госпиталя. Буквально две недели назад были получены первые четыре таких автомобиля. Автомобили оборудованы всем необходимым и позволяют эвакуировать раненых непосредственно с поля боя. Уверен, что они помогут в условиях действий спасти много жизней", - отметил заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Сергей Ткаченко.
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а насчет "побольшё бы", так посмотрёть на вид идиотов в футболках и рожу Елдака в ООН....... я бы дал нё машины, а ордёр. вот вмёстё с путиным. ну, путина на пожизнённоё, а этих на 700 лёт всёго то.
нё знаю, но ты своим "эх побольшё бы" вызвал смёсь нёдоумёния и ........ ну, дажё нё знаю. ёсть такой мём:
я просто х.з., якою ж вибачте, ***** в бородатому вигляді надо бутЪ шоб обсирати тих хто тебе може й врятував від смерті(Гепарди, Айріс)
І воно ж не вибачиться.
Я вибачусь - Вибач Шольц, гер, шо ви такий добряк.
Я на Вашиму місці би сказав - ї....... як хотіться.
і був би правий.
бо совок хотів тоді напасти на Німеччину.
ну ясно тіпа тоталітаризм блаблабла, але ясно діло шо ..... без триндьожі, зараз би гамбургер в Парижі я би купляв за 20 копійок.
ну, якщо би не було "як там... внєзапного нападєн...".... ой, шото на.гад.ує?
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ламаю мозок, чи залежить швидкість авто віід якісті дорожного покриття?