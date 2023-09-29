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Нидерланды передали украинским пограничникам внедорожники Toyota Land Cruiser 70 для эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Нидерландская компания передала украинским пограничникам шесть мощных внедорожников Toyota Land Cruiser 70, специально приспособленных к экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

От скорости эвакуации зависит жизнь раненого бойца, а также и самой команды, которая ее проводит. И автомобили в этом процессе играют одну из ключевых ролей. Предоставленные иностранными партнерами Toyota Land Cruiser 70 – мощные автомобили, специально приспособленные к экстренной медицинской помощи и имеющие необходимую оснастку для оперативной эвакуации раненых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Toyota Land Cruiser 70-й серии – это семейство внедорожников, производимых компанией почти без изменений с 1984 года. Они отличаются очень высокой надежностью и хорошей проходимостью, имеют простую и надежную конструкцию. Такие автомобили широко используют военные, спасатели, медики во многих странах мира.

"От нидерландской компании "Hospitainer" получено 6 транспортных средств повышенной проходимости для мобильного госпиталя. Буквально две недели назад были получены первые четыре таких автомобиля. Автомобили оборудованы всем необходимым и позволяют эвакуировать раненых непосредственно с поля боя. Уверен, что они помогут в условиях действий спасти много жизней", - отметил заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Сергей Ткаченко.

Нидерланды передали украинским пограничникам внедорожники Toyota Land Cruiser 70 для эвакуации раненых 01

Нидерланды передали украинским пограничникам внедорожники Toyota Land Cruiser 70 для эвакуации раненых 02
Нидерланды передали украинским пограничникам внедорожники Toyota Land Cruiser 70 для эвакуации раненых 03

Автор: 

Госпогранслужба (6461) Нидерланды (1585) эвакуация (2078)


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Топ комментарии
+10
Дуже гарні та потрібні авта-щиро дякуємо...
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29.09.2023 20:48
+3
Це ж не нові та комфортні Chevrolet Tahoe на яких "пацанчікам" з ОП не соромно ганяти вулицями столиці, а простенькі робочі машини з мінімальним комфортом - на такій понтуватися не вийде.
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29.09.2023 21:09
+3
Добре, що з хрестами, може не вкрадуть.
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29.09.2023 21:42
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Дуже гарні та потрібні авта-щиро дякуємо...
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29.09.2023 20:48 Ответить
Добре, що з хрестами, може не вкрадуть.
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29.09.2023 21:42 Ответить
Очень нужные автомобили для ЗСУ... Вопрос в другом - какая нечисть из ОП теперь будет на них ездить?
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30.09.2023 00:01 Ответить
гарні....якщо не розкрадуть
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29.09.2023 21:00 Ответить
Це ж не нові та комфортні Chevrolet Tahoe на яких "пацанчікам" з ОП не соромно ганяти вулицями столиці, а простенькі робочі машини з мінімальним комфортом - на такій понтуватися не вийде.
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29.09.2023 21:09 Ответить
Шеви "Тахо", даже новый и рядом не валялось с этой классикой. "Крузак" в 100 раз лучше по надёжности любой американской или немецкой современной машины. В данном случае, судя по фото, эти машины даже оснащены системой для преодоления глубоких бродов (типа "сноркель"), вообще супер! Состояние отличное, видно стояли на хранении, заменить резину, провести ТО и на передовую! Отличный подарок! Эх, по-больше бы...
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30.09.2023 01:35 Ответить
какоё-то слишком русскоё слово - "шноркёль" то.

а насчет "побольшё бы", так посмотрёть на вид идиотов в футболках и рожу Елдака в ООН....... я бы дал нё машины, а ордёр. вот вмёстё с путиным. ну, путина на пожизнённоё, а этих на 700 лёт всёго то.
нё знаю, но ты своим "эх побольшё бы" вызвал смёсь нёдоумёния и ........ ну, дажё нё знаю. ёсть такой мём:
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06.10.2023 14:47 Ответить
Закусывать надо, это как минимум, или серьёзно лечиться.
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07.10.2023 00:42 Ответить
сподіваюсь Бобдан Боткевич не скаже як до німців - цитую, переынакшую - "****** нідерландці"?

я просто х.з., якою ж вибачте, ***** в бородатому вигляді надо бутЪ шоб обсирати тих хто тебе може й врятував від смерті(Гепарди, Айріс)
І воно ж не вибачиться.
Я вибачусь - Вибач Шольц, гер, шо ви такий добряк.
Я на Вашиму місці би сказав - ї....... як хотіться.
і був би правий.
бо совок хотів тоді напасти на Німеччину.
ну ясно тіпа тоталітаризм блаблабла, але ясно діло шо ..... без триндьожі, зараз би гамбургер в Парижі я би купляв за 20 копійок.
ну, якщо би не було "як там... внєзапного нападєн...".... ой, шото на.гад.ує?
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29.09.2023 21:00 Ответить
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30.09.2023 00:26 Ответить
Бачив такого забитими туристками збирався на гору Великий Верх….. в Карпатах …каміння летіло з підусіх чотирьох колес…. дряпався та нездавався і таки піднявся…. Надійні машини мінімум електроніки ….
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29.09.2023 21:13 Ответить
ДЯКУЄМО!
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29.09.2023 21:55 Ответить
Цікаво, хто тепер, із ОП, буде їздити на цих позашляховиках?
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29.09.2023 22:06 Ответить
Та все, автівки мабуть підуть до членів Зе влади, вони позашляховики **********.
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29.09.2023 23:44 Ответить
Від швидкості евакуації залежить життя пораненого бійця
-
ламаю мозок, чи залежить швидкість авто віід якісті дорожного покриття?
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30.09.2023 00:10 Ответить
 
 