Глава Коминтерновского райсуда в Одесской области попался на взятке 50 тыс. грн, - САП. ФОТО

На получении почти 50 тыс. грн взятки разоблачен исполняющий обязанности председателя Коминтерновского райсуда Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

За указанные средства судья "обещал" принять решение об обеспечении иска и запросе документов по гражданскому делу.

Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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