Глава Коминтерновского райсуда в Одесской области попался на взятке 50 тыс. грн, - САП. ФОТО
На получении почти 50 тыс. грн взятки разоблачен исполняющий обязанности председателя Коминтерновского райсуда Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
За указанные средства судья "обещал" принять решение об обеспечении иска и запросе документов по гражданскому делу.
Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.
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+14 Людмила Сербин
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+10 Александр Чуднивец #474549
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Легко сказать
"Ты, папа, бери взятки, не отказывайся. Сапоги новые купим, опять же ремонт сделаем.
Так, я и брал бы, но кто в нашем цеху мне их давать будет"
То і покарання має бути у 10 разів більші
Усе просто має бути
І нехай хтось триндить , що проста математика тут недоречна ...
Ну , тоді - зразу в 20 разів , або - вишка