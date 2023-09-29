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Глава Коминтерновского райсуда в Одесской области попался на взятке 50 тыс. грн, - САП. ФОТО

На получении почти 50 тыс. грн взятки разоблачен исполняющий обязанности председателя Коминтерновского райсуда Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Глава Коминтерновского райсуда в Одесской области попался на взятке 50 тыс. грн, - САП 01

За указанные средства судья "обещал" принять решение об обеспечении иска и запросе документов по гражданскому делу.

Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Читайте также: Главе ВЛК Подольского района Киева сообщено о подозрении в подделке справок для выезда военнообязанных за границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4222) взятка (6166) Одесская область (3587) судья (2647) САП (2066)


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Топ комментарии
+14
"Комінтернівський"? Це що за цирк? Чому ще суд не імені Сталіна?
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29.09.2023 21:25
+10
Фу-ніщєброд і галадранєц какойта проста пазор для судєй...
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29.09.2023 21:31
+8
Коммунистический Интернационал-террористическая организация,которая специализировалась на террористических актах,актах саботажа,политических убийствах в масштабах планеты ...
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29.09.2023 21:30
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"Комінтернівський"? Це що за цирк? Чому ще суд не імені Сталіна?
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29.09.2023 21:25 Ответить
...так це ж вже мабуть після декомунізації.
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29.09.2023 21:29 Ответить
Коммунистический Интернационал-террористическая организация,которая специализировалась на террористических актах,актах саботажа,политических убийствах в масштабах планеты ...
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29.09.2023 21:30 Ответить
Фу-ніщєброд і галадранєц какойта проста пазор для судєй...
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29.09.2023 21:31 Ответить
Чо-то мелкий хабар у этого мелкого толстопуза, несерьйозно, подстава...
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29.09.2023 21:31 Ответить
люди понимают что в стране война,урезают наверное себя ..
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29.09.2023 21:38 Ответить
чавіть цю мерзоту
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29.09.2023 21:39 Ответить
Це ж треба так зганьбити всю судову систему та повестися на якісь копійки... От лошара! Треба брати хабарі сотнями тисяч доларів і тоді ніхто до тебе не прийде. Навпаки будуть дзвонити з ОП та ввічливо просити, щоб ти, наприклад, сфабрикував карну справу на українського розвідника Червінського, або на військового та патріота Антоненка, чи на генерала Марченка чи на генерала Кривоноса, чи на Таню Чорновол ... Єрмаку та зеленському потрібні "судді", які мислять масштабно, стратегічно, а така дрібнота "найвеличнішому лідору" та виконуючому його обов"язки єрмаку ні до чого... Але ця тушка чудово підійде для "єдінава марафона", як доказ "нєпрімірімой барьби с карупцієй", очолюваної офісом преЗЕдента... Піпл схаваєт, піпл нє мамонт, он нє вимрєт.
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29.09.2023 21:59 Ответить
Якій суд такі й судді. Комінтернівський - смердить чимось бідним голодним жалюгідним, отакий і суддя - жебракувати й, за дріб'язок готовий позбутися кар'єри, репутації
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29.09.2023 22:07 Ответить
Треба брати хабарі сотнями тисяч доларів.
Легко сказать
"Ты, папа, бери взятки, не отказывайся. Сапоги новые купим, опять же ремонт сделаем.
Так, я и брал бы, но кто в нашем цеху мне их давать будет"
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29.09.2023 22:08 Ответить
такое ощущуние что у нас УКРАИНЕ одни ******** в мантиях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и при выходе на пенсию будет получать сто косарей....................****** ****...............в петлю падлу...............
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29.09.2023 22:22 Ответить
Ну вот сразу оскорбления пошли - нищеброд, нищеброд! Может человек все на ЗСУ отдавал!😁
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29.09.2023 22:35 Ответить
Там пенсія більше 3 тисячі доларів. Що це за "старець" судівський?
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29.09.2023 22:53 Ответить
Такий, собі, Живчик) І бере по-божескі.
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29.09.2023 23:36 Ответить
Глава Коминтерновского "правосудия" Добров П.В. - типичный представитель и руководитель данного суда и возглавляемого ним коллектива.
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29.09.2023 23:42 Ответить
всього 50 тисяч?? Ніщеброд
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30.09.2023 00:01 Ответить
якщо у суддів - зараплати у 10 разів більші від середньоукраїнських
То і покарання має бути у 10 разів більші
Усе просто має бути
І нехай хтось триндить , що проста математика тут недоречна ...
Ну , тоді - зразу в 20 разів , або - вишка
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30.09.2023 03:50 Ответить
Коминтерн как сеть агентов кремля,странное название суда..
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30.09.2023 07:55 Ответить
 
 