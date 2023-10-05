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Новости Фото Война
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РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника. ФОТО

14 кораблей Черноморского флота РФ перебросили из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае России.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 1 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американского OSINT-расследователя MT Anderson.

Он отметил, что в Новороссийск перебазировались два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Спутниковые снимки от 2 октября показали, что в Феодосии в оккупированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

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Кроме того, в самом Севастополе, как показывают снимки от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropucha) и подлодка класса Kilo.

РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника 01
РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника 02
РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника 03

Напомним, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар. Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Силы специальных операций заявили, что в результате удара был ликвидирован командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

В разведке Великобритании отмечают, что флот РФ фактически потерпел поражение в Черном море.

Автор: 

Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1482)


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Топ комментарии
+10
засцали в Украинском Севастополе торчать.
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05.10.2023 08:56
+6
А як же традиції?

Це не скрєпно. Свій флот при загрозі супостата на Роісє прийнято топити.
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05.10.2023 09:17
+4
Доволі скупчено стоять, це добре.
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05.10.2023 09:12
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засцали в Украинском Севастополе торчать.
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05.10.2023 08:56 Ответить
а головнокомандор СПОДІВАЄТЬСЯ.
Все буде добре.
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05.10.2023 09:01 Ответить
врьош, нє уйдьош
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05.10.2023 09:05 Ответить
Баяцца
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05.10.2023 09:11 Ответить
Оченя бояцца - даже ссуцца!
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05.10.2023 14:34 Ответить
Доволі скупчено стоять, це добре.
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05.10.2023 09:12 Ответить
А як же традиції?

Це не скрєпно. Свій флот при загрозі супостата на Роісє прийнято топити.
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05.10.2023 09:17 Ответить
Діди затопляли!!!
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05.10.2023 09:29 Ответить
Нехай і з 7-річним запізненням, але ви, суки, почали виконувати договір, щодо перебування чорноморського флоту у Криму. Бачите, а казали "ми здєсь навсєгда".
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05.10.2023 09:39 Ответить
Кучно припаркувались. Байден, шахрай будапештський, дай десяток Томагавків замість супутникових знімків.
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05.10.2023 09:45 Ответить
Геть з України москаль сикливий
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05.10.2023 12:28 Ответить
НАТА може спокійно завести в акваторію Крим декілька авіаносців і контролювати весь південь України. Кінець війні.
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05.10.2023 13:44 Ответить
В 90-ті роки Росія планувала розмістить базу ЧФ у Новоросійську Потім домовилися з Кравчуком про "тимчасову оренду частини Балаклавської бухти А потім їм "сподобалося" Вбухали купу мільярдів у підрив економіки України та війну А зараз повернулися в Новоросійськ - без грошей, частини флоту і бази (та ще й загубивши купу народу у війні) За все, що вони "викинули коту під хвіст" - можна було "з нуля" кілька воєнно-морських баз побудувать!
- Как-то читал: Во время строительства пирамид египтяне кормили строителей хлебом и пивом Интересно - сколько пива и хлеба понадобится для того, чтобы ещё одну пирамиду пастроить?
- Ты лучше падумай - сколько хлеба и пива выкинула Рассия "кату пад хвост", развязав вайну с Украинай?!!!
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05.10.2023 15:51 Ответить
 
 