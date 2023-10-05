РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника. ФОТО

14 кораблей Черноморского флота РФ перебросили из аннексированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае России.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 1 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американского OSINT-расследователя MT Anderson.

Он отметил, что в Новороссийск перебазировались два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Спутниковые снимки от 2 октября показали, что в Феодосии в оккупированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

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Кроме того, в самом Севастополе, как показывают снимки от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropucha) и подлодка класса Kilo.







Напомним, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар. Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Силы специальных операций заявили, что в результате удара был ликвидирован командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

В разведке Великобритании отмечают, что флот РФ фактически потерпел поражение в Черном море.