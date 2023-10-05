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Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар по Чугуевскому району Харьковщины. Били предварительно ракетой "Торнадо-С".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины

Ночью рашисты ударили по пгт Печенеги Чугуевского района. Предварительно ракетой "Торнадо-С".

Зафиксировано попадание на территорию садового общества. Повреждены жилые дома.

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Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 01
Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 02
Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 03
Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 04
Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 05
Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 06
Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома 07

Автор: 

обстрел (27336) Харьковщина (5577)


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Скорее вего влупили ракетой з касетной боевой головкой.
Калибр-300мм;дальность-120км.
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05.10.2023 11:27 Ответить
То не самі Печеніги, а далі - кілометр від Печенігів база отдиха на березі Печенізького водосховища. Слава Богу кацапів звідтіля вибили, бо засрали б цю гарну природу назавжди.
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07.10.2023 00:09 Ответить
 
 