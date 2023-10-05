Последствия обстрела пгт Печенеги на Харьковщине, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Российские захватчики нанесли удар по Чугуевскому району Харьковщины. Били предварительно ракетой "Торнадо-С".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины

Ночью рашисты ударили по пгт Печенеги Чугуевского района. Предварительно ракетой "Торнадо-С".

Зафиксировано попадание на территорию садового общества. Повреждены жилые дома.

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