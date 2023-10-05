Сутки на Донетчине: ракетные удары по Шаховской громаде и многочисленные обстрелы Торецка, Иванополья и Сиверска. ФОТОрепортаж

Накануне россияне нанесли два ракетных удара по Шаховской громаде — попали по окрестностям Золотого Колодязя и Кучеревого Яра, без жертв.

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

1 человек погиб в Красногоровке и 1 человек ранен в Авдеевке.

В течение суток многочисленные обстрелы получили Торецкая громада: в Торецке ранен 1 человек и повреждены 17 домов. Также есть 1 раненый в Северном и 1 поврежденный дом в Нелиповке. В Часовоярской громаде повреждены 9 домов. Еще 1 дом поврежден в Иванополье Константиновской громады. В Дружковской громаде повреждены 4 дома в Райском и 1 - в Новогригоровке.

В результате российских обстрелов в Сиверске повреждены 2 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 23 обстрела.

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