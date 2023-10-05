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Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: "Сердечно поздравляем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Калужской области РФ учащиеся и педагоги одной из школ поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, держа в руках плакаты с изображением Степана Бандеры. Позже выяснилось, что их разыграл белорусский пранкер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Так, в селе Карцово ученики и учителя записали видео с поздравлением кремлевского диктатора с наступающим днем рождения. В руках они держали плакаты с портретом Степана Бандеры.

Белорусский пранкер Владислав Бохан связался с педагогами от имени регионального отделения партии "Единая Россия". Он направил им соответствующую задачу. Позже учителя опубликовали в соцсетях отчеты о событии.

"Поддержанный молчанием большинства президент Путин идет войной в Украину, чтобы сплотить собой Россию перед врагом. Однако действительность заставляет усомниться в искренности страдающих, когда ловким движением руки на плакате "нашим президентом" становится Степан Бандера", - прокомментировал пранкер.

Смотрите: Украинец в соцсети тролит россиян портретом Бандеры: "Знаешь кто это?", - "Это – молодой Путин!". ВИДЕО

Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: Сердечно поздравляем 01
Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: Сердечно поздравляем 02
Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: Сердечно поздравляем 03
Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: Сердечно поздравляем 04
Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: Сердечно поздравляем 05
Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: Сердечно поздравляем 06

Автор: 

Бандера Степан (751) путин владимир (31318) россия (95660) пранкеры (37)


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Топ комментарии
+52
Кацапи- це тупе стадо покидьків,з якого можна ліпити все що захочеш. Кгбешнік ***** це давно прохавав.
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05.10.2023 12:42
+21
Безумство і відвага.
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05.10.2023 12:40
+20
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05.10.2023 12:41
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Безумство і відвага.
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05.10.2023 12:40 Ответить
Яка відвага? Кацапів тупо наіпали. Проте все одно розстріляти потрібно.
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05.10.2023 13:11 Ответить
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05.10.2023 12:41 Ответить
Кацапи- це тупе стадо покидьків,з якого можна ліпити все що захочеш. Кгбешнік ***** це давно прохавав.
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05.10.2023 12:42 Ответить
Тобто весь світ-кацапи? Ну от нах подібне пи₴діти?
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05.10.2023 13:26 Ответить
Це ідіот, не звертайте уваги. А ось про кацапів вірно-їм відверто ***** чий портрет вивішувати в школах. Ленін, Сталін, знову Ленін, тепер *****-*****. Так і здихати ходять на війну. Це справжнісінькі дикуни із заниженим почуттям самоідентичності. Дикуни в джунглях копіюють із гілок бензопилу і щиро не розуміють чому їхній витвір не пиляє дерева. Так само і кацап-вони щиро не розуміють, чому чесні вибори і зміна влади просто необхідні для відносно достойного рівня життя. Там, на горі, в Маасквє живуть їхні боги і вони знають краще за них як їм жити.
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05.10.2023 13:41 Ответить
а виборці віслюка воманського по розвитку вище від цих рабів *****?
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05.10.2023 12:42 Ответить
недалеко !!! тільки повний дибіл і дегенерат міг проголосувати за цю прокацапську відришку совка, 4-х разового оухилянта від служби в ЗСУ !!!

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05.10.2023 13:10 Ответить
Ти заліз на чужу територію.Тут так - критикуєш одного преза - тут же треба хвалити іншого...А так просто закидувати гівном - то шкода гівна...
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05.10.2023 13:23 Ответить
відполіруй його ОПу до блиску, чого ж стримуєшся?
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05.10.2023 23:00 Ответить
Зачёт
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05.10.2023 12:44 Ответить
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05.10.2023 12:44 Ответить
Шебєкіно, обстріли продовжуються, люди налякані сидять у підвалі. Попередньо обстріл молодої республіки відбувається Градами, зруйновано місцеву міні-пекарню. Інші наслідки будуть уточнені після завершення обстрілів
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05.10.2023 12:45 Ответить
Зачем россия бамбит?
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05.10.2023 12:57 Ответить
значить РДК і ЛСР там насправді
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05.10.2023 15:43 Ответить
все добре, тільки текст на листівках на кацапському і ведмедя прибрати
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05.10.2023 12:46 Ответить
Це був необхідний антураж.
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05.10.2023 12:49 Ответить
Ну кацапы и тупые...
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05.10.2023 12:47 Ответить
Цікаво, вони вже на підвалі за те що ..нє раскусілі подлого врага,, чи тільки трясуться та чекають вироку?
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05.10.2023 12:48 Ответить
Какая прелесть, уже ничего не удивляет с "их" умственными способностями...
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05.10.2023 12:48 Ответить
,, ....безумству храбрых , поём мы славу "
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05.10.2023 12:49 Ответить
Цікаво прослідкувати смертність серед цих викладачів у недалекому майбутьнтому.
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05.10.2023 12:49 Ответить
Всі помруть в один день
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05.10.2023 12:52 Ответить
Отримають путівки до Турції на увесь колектив та зникнуть десь по дорозі.
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05.10.2023 12:56 Ответить
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05.10.2023 12:49 Ответить
Ядерну бімбу над Сибіром підірвати!
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05.10.2023 12:50 Ответить
Батько Зеленського отримав довічну стипендію від Кабінету Міністрів України за «видатні заслуги у сфері вищої освіти». Відповідне розпорядження 858-р розміщене на сайті уряду.
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05.10.2023 12:51 Ответить
Батько Зе отримав довічну стипендію за те , що потерпіллєр жодного
дня не був присутнім в тому іст- ті , а диплом отримав 😠
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05.10.2023 12:54 Ответить
+100500.
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05.10.2023 13:05 Ответить
А на днюху димона-алконавта кацапы будут стоять с фото молодого Мистера Бина ....
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05.10.2023 12:51 Ответить
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05.10.2023 13:01 Ответить
Старий боян, але згадування дуже доречне.
Проте, поточний випадок значно кращий - за 24 роки не взнати як виглядає цар.
Оце #янєінтєрєсуюсьпалітікай, рівень Бог.
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05.10.2023 13:07 Ответить
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05.10.2023 13:09 Ответить
"Зачем Володька сбрил усьі?"
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05.10.2023 13:17 Ответить
🤣
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06.10.2023 02:31 Ответить
Мені більше всього доставляють ці божі люди з молитвами замість думок.
Серед наших теж вистачає цих юродівих, що тичуть Бога та пропонують молитися з будь-якого приводу.
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05.10.2023 14:20 Ответить
Таке бл.дво в 2014 році в Краматорську з т.зв."іконами" перекривали дорогу ЗСУ. Будьте ви прокляті навіки!
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05.10.2023 19:41 Ответить
Дебіл ніколи не зрозуміє, що він дебіл. Отак вони дебілами й живуть і не розумнішають.
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05.10.2023 13:07 Ответить
який ****** - такі і ученикі 🤣
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05.10.2023 13:20 Ответить
Хех.. ))) дичь)))) респект пранкерам)))
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05.10.2023 13:20 Ответить
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05.10.2023 13:28 Ответить
чмоня четвертый с права
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05.10.2023 13:29 Ответить
Шнурок пітєрський і вилупок
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05.10.2023 13:40 Ответить
Тільки він зліва !
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05.10.2023 13:41 Ответить
Перший😀
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05.10.2023 19:42 Ответить
Ну це ж треба, точно "окурок". Закомплексована тварюка тепер мститься всьому світу.
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05.10.2023 16:19 Ответить
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05.10.2023 20:06 Ответить
tufli u vavy fuckina krutye, - "proščaj molodostj" za 3 ******. Moja pokojnaja babka takie imela.
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06.10.2023 04:39 Ответить
na fotke gde s rotenbergami v detstve
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06.10.2023 04:40 Ответить
З огляду на те як на святкових плакатах до "Дня перемоги", на монументах на Московії (т.з. "роССії") з'являлись зображення німецьких військових самих різних родов військ, як до 23 лютого там вивішували зображення українських військових котрих видавали за рашистську десантуру та спецпризначенців, не здивований тим що змогли легко розвести цих "освічених" викладачів підміною портрета особи котрій вони намагалися лизнути дупу на портрет юного Бандери. Як казав Ілья Ільф надаючи визначення СРСР - «Край непуганых идиотов». Самое время пугнуть.
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05.10.2023 13:35 Ответить
Там ще на одному з плакатів пряма цитата Степана Андрійовича

Белорусский учитель истории Владислав Бохан известен своими акциями в школах. Он просил школы провести мероприятия то в поддержку обсуждения поправок в Конституцию, то в честь «Дня опричника». Новыми его «жертвами» накануне дня рождения Владимира Путина стали российские учителя. Они должны были поздравить его специальными плакатами с юношеской фотографией. Но не заметили, что на ней вместо российского президента - лидер украинского националистического движения, к которому в Кремле крайне негативное отношение.

Свою акцию Владислав назвал «Знай врага в лицо». В преддверии дня рождения Владимира Путина 7 октября он решил попросить учителей России поздравить его. И разослал плакаты, с которыми нужно было сфотографироваться. Вот только рядом с поздравлениями там изображен вовсе не Путин, а молодой Степан Бандера.

- Фото Бандеры вполне логично, - объяснил Владислав «Зеркалу» свою задумку. - Это является максимальным диссонансом, учитывая, что Россия воюет якобы против «бандеровцев». Это верх абсурда.

Акционист разослал свои письма в 30 школ Калужской области. При этом половина сообщений не дошла, уточняет он, потому что почтовый сервис принял их за спам-рассылку:

- В итоге можно сказать, что из примерно 15 писем сработало четыре. При этом я сегодня даже не стал рассылать «угрожающие» сообщения, так как занят подготовкой выставки. Результат внушительный, как мне кажется. И никто не заметил подвоха.
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05.10.2023 13:36 Ответить
щє бачив того ваньку в якого голова відлетіла - це саме вони його навчили...
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05.10.2023 14:05 Ответить
попала Україна - в зелене лайно вляпалася по самісенькі фаберже..
ну хоч зелені поржали...
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05.10.2023 14:15 Ответить
Що з тобою ,діскавері?Вчителі попали,через невігластво.Тобі все щось зелене мерехтить?Мажор збив на переході?В цьому випадку-зпортретом-нічого дивного."Вельмишановний" в кацапів кадиров,в тому році бігав під Харковом-з його слів-і ловив Степана Андрійовича.
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05.10.2023 14:50 Ответить
ти, вчора народившийся, мене знаєш?
з вас подоляковців можна ******
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05.10.2023 14:53 Ответить
Якось неправильно заздалегіть з днем народження поздоровляти, погана прикмета.
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05.10.2023 14:48 Ответить
малохольные кацапы
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05.10.2023 14:50 Ответить
Отак от. Вся росіся люті вороги Бандери, але ніхто його навіть в очі не бачив.
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05.10.2023 15:23 Ответить
)))))) при йоське джугашвили за такое расстреляли бы))) Интересно, что здесь будет, посадят кацапов или нет
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05.10.2023 15:36 Ответить
Оце так педа-гоги! Що тоді говорити про бидло.
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05.10.2023 15:44 Ответить
Прелєстно!
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05.10.2023 19:30 Ответить
ТЕПЕР БАНДЕРА ГОЛОВНИЙ В расії


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06.10.2023 02:28 Ответить
Я також хочу привітати його з днем народження найкрасивішими https://zdnemnarodzhennya.net/kartynky/ картинки з днем народження !
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16.10.2023 10:28 Ответить
я у шоці від цієї "країни".. Я не знаю коли день народження в жодного українського Президента, навіщо, він мені не друг і не родич, це його свято. А на рашці днюха бункерного упиря це національне свято, повсюди йому якісь відоси записують, вітають/бажають/славлять.. Він їх вбиває, а вони йому за це дякують.. Чистий мордор.
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05.12.2024 11:31 Ответить
 
 