Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: "Сердечно поздравляем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Калужской области РФ учащиеся и педагоги одной из школ поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, держа в руках плакаты с изображением Степана Бандеры. Позже выяснилось, что их разыграл белорусский пранкер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Так, в селе Карцово ученики и учителя записали видео с поздравлением кремлевского диктатора с наступающим днем рождения. В руках они держали плакаты с портретом Степана Бандеры.
Белорусский пранкер Владислав Бохан связался с педагогами от имени регионального отделения партии "Единая Россия". Он направил им соответствующую задачу. Позже учителя опубликовали в соцсетях отчеты о событии.
"Поддержанный молчанием большинства президент Путин идет войной в Украину, чтобы сплотить собой Россию перед врагом. Однако действительность заставляет усомниться в искренности страдающих, когда ловким движением руки на плакате "нашим президентом" становится Степан Бандера", - прокомментировал пранкер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дня не був присутнім в тому іст- ті , а диплом отримав 😠
Проте, поточний випадок значно кращий - за 24 роки не взнати як виглядає цар.
Оце #янєінтєрєсуюсьпалітікай, рівень Бог.
Серед наших теж вистачає цих юродівих, що тичуть Бога та пропонують молитися з будь-якого приводу.
Белорусский учитель истории Владислав Бохан известен своими акциями в школах. Он просил школы провести мероприятия то в поддержку обсуждения поправок в Конституцию, то в честь «Дня опричника». Новыми его «жертвами» накануне дня рождения Владимира Путина стали российские учителя. Они должны были поздравить его специальными плакатами с юношеской фотографией. Но не заметили, что на ней вместо российского президента - лидер украинского националистического движения, к которому в Кремле крайне негативное отношение.
Свою акцию Владислав назвал «Знай врага в лицо». В преддверии дня рождения Владимира Путина 7 октября он решил попросить учителей России поздравить его. И разослал плакаты, с которыми нужно было сфотографироваться. Вот только рядом с поздравлениями там изображен вовсе не Путин, а молодой Степан Бандера.
- Фото Бандеры вполне логично, - объяснил Владислав «Зеркалу» свою задумку. - Это является максимальным диссонансом, учитывая, что Россия воюет якобы против «бандеровцев». Это верх абсурда.
Акционист разослал свои письма в 30 школ Калужской области. При этом половина сообщений не дошла, уточняет он, потому что почтовый сервис принял их за спам-рассылку:
- В итоге можно сказать, что из примерно 15 писем сработало четыре. При этом я сегодня даже не стал рассылать «угрожающие» сообщения, так как занят подготовкой выставки. Результат внушительный, как мне кажется. И никто не заметил подвоха.
ну хоч зелені поржали...
з вас подоляковців можна ******