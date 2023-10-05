Российские ученики и учителя поздравили Путина с днем рождения, держа в руках портреты Бандеры: "Сердечно поздравляем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Калужской области РФ учащиеся и педагоги одной из школ поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, держа в руках плакаты с изображением Степана Бандеры. Позже выяснилось, что их разыграл белорусский пранкер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Так, в селе Карцово ученики и учителя записали видео с поздравлением кремлевского диктатора с наступающим днем рождения. В руках они держали плакаты с портретом Степана Бандеры.

Белорусский пранкер Владислав Бохан связался с педагогами от имени регионального отделения партии "Единая Россия". Он направил им соответствующую задачу. Позже учителя опубликовали в соцсетях отчеты о событии.

"Поддержанный молчанием большинства президент Путин идет войной в Украину, чтобы сплотить собой Россию перед врагом. Однако действительность заставляет усомниться в искренности страдающих, когда ловким движением руки на плакате "нашим президентом" становится Степан Бандера", - прокомментировал пранкер.

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