Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета". ФОТОрепортаж

Утром 5 октября российские военные обстреляли поселок Белозерка Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В 9:45 по поселку "прилетело" по меньшей мере четыре раза.

Обломками вражеских снарядов повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

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