Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета". ФОТОрепортаж
Утром 5 октября российские военные обстреляли поселок Белозерка Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В 9:45 по поселку "прилетело" по меньшей мере четыре раза.
Обломками вражеских снарядов повреждены частные дома", - говорится в сообщении.
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