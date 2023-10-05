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Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета". ФОТОрепортаж

Утром 5 октября российские военные обстреляли поселок Белозерка Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В 9:45 по поселку "прилетело" по меньшей мере четыре раза.

Обломками вражеских снарядов повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

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Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре прилета 01
Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре прилета 02
Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре прилета 03
Оккупанты нанесли удары по Белозерке на Херсонщине, зафиксировано по меньшей мере четыре прилета 04

Автор: 

обстрел (27336) Херсонская область (4802)


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