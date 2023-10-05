РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5958 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 745 5

Активисты "Желтой Ленты" продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: "Ждем ВСУ". ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Крыму украинцы продолжают сопротивляться захватчикам.

Об этом активисты "Желтой Ленты" сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Количество активистов в Крыму продолжает расти. За последнюю неделю к движению "Желтая лента" присоединилось более 30 человек. Местные жители не поддерживают оккупантов, они ждут ВСУ, они ждут Украину!" – говорится в сообщении.

Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 01
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 02
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 03
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 04
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 05
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 06
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 07
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 08

Также в "Желтой Ленте" сообщили, что оккупанты зарисовали проукраинские граффити. Однако активисты возобновили их.

"Оккупанты так сильно пытаются создать картинку отсутствия сопротивления местного населения, что отправляют целые группы людей в поисках граффити и лент. Все это лишь доказывает тот факт, что оккупанты растеряны, а крымчане ждут деоккупации", - отметили активисты.

Читайте: "Желтая Лента" провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 09
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 10
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 11
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 12
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 13
Активисты Желтой Ленты продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: Ждем ВСУ 14

Автор: 

Крым (26411) активист (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бережіть себе, рідненькі.
Бог у поміч
показать весь комментарий
05.10.2023 13:04 Ответить
Это нужно, преклоняюсь перед мужеством этих людей. Но... если орки за надпись "Слава Україні забьют какого-то подростка до смерти (а они могут)?
показать весь комментарий
05.10.2023 13:12 Ответить
Один ХАЙМЕРС, краще 1000 фантиків
показать весь комментарий
05.10.2023 13:25 Ответить
если поймают то посадят надолго.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:46 Ответить
 
 