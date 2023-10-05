Активисты "Желтой Ленты" продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: "Ждем ВСУ". ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Крыму украинцы продолжают сопротивляться захватчикам.

Об этом активисты "Желтой Ленты" сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Количество активистов в Крыму продолжает расти. За последнюю неделю к движению "Желтая лента" присоединилось более 30 человек. Местные жители не поддерживают оккупантов, они ждут ВСУ, они ждут Украину!" – говорится в сообщении.

















Также в "Желтой Ленте" сообщили, что оккупанты зарисовали проукраинские граффити. Однако активисты возобновили их.

"Оккупанты так сильно пытаются создать картинку отсутствия сопротивления местного населения, что отправляют целые группы людей в поисках граффити и лент. Все это лишь доказывает тот факт, что оккупанты растеряны, а крымчане ждут деоккупации", - отметили активисты.

Читайте: "Желтая Лента" провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











