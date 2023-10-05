Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала "смотрящего". ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Нацполиция нейтрализовали преступную группировку и задержали "смотрящего" по области - авторитета по кличке Комар.
Об этом сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме Комара сотрудники задержали еще двух участников группировки. Среди них - подсанкционный "уголовный авторитет", имеющий влияние в криминальной среде.
По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить – угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением имущества.
Задокументировано, как Комар с приспешниками требовали от местного предпринимателя 20 тыс. долларов. Иначе угрожали убийством.
Злоумышленников задержали с поличным во время передачи половины суммы. На обысках у них изъяли оружие, "долговые" расписки и большие суммы наличных денег.
Лидера и активных участников банды подозревают в вымогательстве, совершенном организованной группой. Их отправили под стражу и могут посадить на 12 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось займається наркотиками, хтось - бурштином. Поки вчасно й чесно сплачують "мито", всі вони під надійним захистом влади.
210 років не було скарг чи мусара прикривали ці скарги???
3 а чи не великий срок 12 років, дають солдатам як що за такі злочини теж 12
його злочин прирівнюють до переляку, до моральноговідчаю, небажанням померти?????
хороші закони в Україні....
Підприємцю треба переїжджати у іньше місто а бажано країну, бо держава не захистить а ці будуть мститися.