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Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала "смотрящего". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Нацполиция нейтрализовали преступную группировку и задержали "смотрящего" по области - авторитета по кличке Комар.

Об этом сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме Комара сотрудники задержали еще двух участников группировки. Среди них - подсанкционный "уголовный авторитет", имеющий влияние в криминальной среде.

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По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить – угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением имущества.

Задокументировано, как Комар с приспешниками требовали от местного предпринимателя 20 тыс. долларов. Иначе угрожали убийством.

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Злоумышленников задержали с поличным во время передачи половины суммы. На обысках у них изъяли оружие, "долговые" расписки и большие суммы наличных денег.

Лидера и активных участников банды подозревают в вымогательстве, совершенном организованной группой. Их отправили под стражу и могут посадить на 12 лет с конфискацией имущества.

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Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 01
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 02
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 03
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 04
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 05
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 06
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 07
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 08
Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала смотрящего 09

Автор: 

Винницкая область (1036) вор в законе (314) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+13
І де було СБУ десять років?
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05.10.2023 13:19
+11
1 ібало затушували щоб потерпілі не впізнали бо вилізе ще щось
210 років не було скарг чи мусара прикривали ці скарги???
3 а чи не великий срок 12 років, дають солдатам як що за такі злочини теж 12
його злочин прирівнюють до переляку, до моральноговідчаю, небажанням померти?????
хороші закони в Україні....
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05.10.2023 13:33
+9
Не було команди "фас", а без неї "правоохоронні органи" і не почухаються.
Хтось займається наркотиками, хтось - бурштином. Поки вчасно й чесно сплачують "мито", всі вони під надійним захистом влади.
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05.10.2023 13:39
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Гарна робота, комар носа не підточить.
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05.10.2023 13:13 Ответить
І де було СБУ десять років?
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05.10.2023 13:19 Ответить
Не було команди "фас", а без неї "правоохоронні органи" і не почухаються.
Хтось займається наркотиками, хтось - бурштином. Поки вчасно й чесно сплачують "мито", всі вони під надійним захистом влади.
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05.10.2023 13:39 Ответить
Ще у "буремні" 90-ті роки знайомий КГБ-шнік, звільнений за профнепридатність (був просто порядною людиною) казав - усі кримінальні особи, від "шісток" до "паханів" є у базі, буде наказ, то їх відстриляють/виріжуть за одну ніч. Посильний з таким наказом ще у дорозі.
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05.10.2023 20:36 Ответить
це звичайний кримінал, то до чого тут СБУ? невже цього комарика хтось з топ політиків кришував 10 років?
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05.10.2023 13:22 Ответить
сбу и крышевала, не сошлись в цене просто
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05.10.2023 13:36 Ответить
1 ібало затушували щоб потерпілі не впізнали бо вилізе ще щось
210 років не було скарг чи мусара прикривали ці скарги???
3 а чи не великий срок 12 років, дають солдатам як що за такі злочини теж 12
його злочин прирівнюють до переляку, до моральноговідчаю, небажанням померти?????
хороші закони в Україні....
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05.10.2023 13:33 Ответить
Та не політики. Звичайні мусора їх кришували це 100%
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05.10.2023 13:38 Ответить
А хто кришує мусорів? Не політики?
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05.10.2023 13:41 Ответить
А навіщо обличчя ховати?
Підприємцю треба переїжджати у іньше місто а бажано країну, бо держава не захистить а ці будуть мститися.
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05.10.2023 13:45 Ответить
12 років їх кормить, охоронять, лікувать і т.д. Під час війни. Не буде тольку,поки не почнуть відстрілювать на місці. Тіх хто кришує в першу чергу.
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05.10.2023 15:25 Ответить
Чому не арештовані кришивателі з поліції, прокуротури і сбу. Вони будуть розказувати що не знали? Зняти з них погони і не фронт, якщо самі зізнаються шо нікчеми.
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05.10.2023 18:01 Ответить
Судячи по утепленим курткам і шапкам на фото затримання було взимку. Дивина...
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05.10.2023 22:40 Ответить
 
 