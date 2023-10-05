Бандиты на Виннитчине 10 лет выбивали несуществующие долги. СБУ задержала "смотрящего". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Нацполиция нейтрализовали преступную группировку и задержали "смотрящего" по области - авторитета по кличке Комар.

Об этом сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме Комара сотрудники задержали еще двух участников группировки. Среди них - подсанкционный "уголовный авторитет", имеющий влияние в криминальной среде.

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По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить – угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением имущества.

Задокументировано, как Комар с приспешниками требовали от местного предпринимателя 20 тыс. долларов. Иначе угрожали убийством.

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Злоумышленников задержали с поличным во время передачи половины суммы. На обысках у них изъяли оружие, "долговые" расписки и большие суммы наличных денег.

Лидера и активных участников банды подозревают в вымогательстве, совершенном организованной группой. Их отправили под стражу и могут посадить на 12 лет с конфискацией имущества.

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