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На Запорожье комбайнеры обнаружили в поле недетонировавшую авиабомбу, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

авиабомба

4 октября в Запорожской области во время уборки урожая в поле комбайнеры обнаружили недетонировавшую управляемую авиационную бомбу весом в 250 кг (КАБ-250).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ГСЧС.

"Сложность в изъятии и последующем уничтожении этого боеприпаса заключалась в том, что в авиабомбе был модифицирован подрывник, с которым раньше на территории нашей области специалисты не сталкивались", – говорится в сообщении.

Также опасно было расположение боеприпаса – находку обнаружили на открытой территории неподалеку от зоны активных боевых действий. Несмотря на это с соблюдением всех алгоритмов и правил безопасности, саперы ГСЧС оперативно изъяли и транспортировали авиабомбу в специально подготовленное место для дальнейшего уничтожения.

Также смотрите: Обломки управляемой авиабомбы, сброшенной россиянами на один из прифронтовых районов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

На Запорожье комбайнеры обнаружили в поле недетонировавшую авиабомбу, - ГСЧС 01
На Запорожье комбайнеры обнаружили в поле недетонировавшую авиабомбу, - ГСЧС 02
На Запорожье комбайнеры обнаружили в поле недетонировавшую авиабомбу, - ГСЧС 03
На Запорожье комбайнеры обнаружили в поле недетонировавшую авиабомбу, - ГСЧС 04

Спасатели обращают внимание граждан на правильный алгоритм поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:

  • не подходить к находке,
  • не трогать руками или оказывать никакое механическое действие;
  • сообщить в экстренные службы.

Автор: 

бомба (371) Запорожская область (3117) ГСЧС (4982)


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Шкода, що бомбу довелося знищити, а не відправити назад до кацапні.
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05.10.2023 13:48 Ответить
І нвіщо такий ризик? Не можна її було підірвати на місці?
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05.10.2023 13:56 Ответить
 
 