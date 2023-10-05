На Запорожье комбайнеры обнаружили в поле недетонировавшую авиабомбу, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

4 октября в Запорожской области во время уборки урожая в поле комбайнеры обнаружили недетонировавшую управляемую авиационную бомбу весом в 250 кг (КАБ-250).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ГСЧС.

"Сложность в изъятии и последующем уничтожении этого боеприпаса заключалась в том, что в авиабомбе был модифицирован подрывник, с которым раньше на территории нашей области специалисты не сталкивались", – говорится в сообщении.

Также опасно было расположение боеприпаса – находку обнаружили на открытой территории неподалеку от зоны активных боевых действий. Несмотря на это с соблюдением всех алгоритмов и правил безопасности, саперы ГСЧС оперативно изъяли и транспортировали авиабомбу в специально подготовленное место для дальнейшего уничтожения.

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Спасатели обращают внимание граждан на правильный алгоритм поведения при обнаружении взрывоопасных предметов: