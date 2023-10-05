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В Макарове на Киевщине взорвался автомобиль на противотанковой мине, пострадали 3 человека. ФОТО

В поселке Макаров Киевской области автомобиль подорвался на противотанковой мини. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.

"Сегодня ориентировочно в 12:05 на противотанковой мини произошел подрыв автомобиля ООО "Спецэлектро" в районе микрорайона "Кирпичный завод" в пгт Макаров. Три человека пострадали. Один пострадавший - в тяжелом состоянии. Без жертв", - написал он.

На месте работают правоохранительные органы, ГСЧС и медики, добавил Токарь.

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В Макарове на Киевщине взорвался автомобиль на противотанковой мине, пострадали 3 человека 01
В Макарове на Киевщине взорвался автомобиль на противотанковой мине, пострадали 3 человека 02

Автор: 

Киевская область (4150) Макаров (18) мина (292)


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Привіт невгамовним київським грибникам.
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05.10.2023 14:08 Ответить
то був кран енергетиків.
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05.10.2023 15:05 Ответить
це стріла автовишки, яка стоїть за бетонним парканом, а під коліном стріли останки авто після вибуху. Дивним чином вибух стався, коли в авто не було людей, бо інакше не писали би про постраждалих. Вирогідно авто почало рухатись, коли в ньому нікого не було, або з авто щось впало прямо на підривач прикопаної міни.
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05.10.2023 15:14 Ответить
Изоляторы лежат - по ходу изоляторы от люльки АКП. Вообще ракурс не очень удачный
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05.10.2023 15:22 Ответить
люлька аж за кабіною оператора на складеній стрілі, і з неї планка ніяк не могла випасти. Скоріше за все на тому авто приїхали монтувати на трансформатор нову планку з ізоляторами, тому поряд і лежить зварювальний апарат.
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05.10.2023 15:40 Ответить
Тобто, ювелком у макарівські ліси, якщо ви не на крані.
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05.10.2023 16:01 Ответить
був минулої осені, й не на крані... страшнувато, тому лякайте когось іншого...
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05.10.2023 16:08 Ответить
Так я ж про це і кажу. Голодуючі кияни без грибів ніяк.
Навіть, якщо прийдеться додому разом з грибами ноги у кошику нести.

Я ні в якому разі нікого не лякаю. Але є сенс уточнити, чи виплачують премію Дарвіна.
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05.10.2023 16:13 Ответить
судячи з фото, ТМка була прикопана винахідливим кацапом у промзоні, на майданчику енергетичного підприємства.
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05.10.2023 15:05 Ответить
 
 