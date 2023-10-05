В Макарове на Киевщине взорвался автомобиль на противотанковой мине, пострадали 3 человека. ФОТО

В поселке Макаров Киевской области автомобиль подорвался на противотанковой мини. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.

"Сегодня ориентировочно в 12:05 на противотанковой мини произошел подрыв автомобиля ООО "Спецэлектро" в районе микрорайона "Кирпичный завод" в пгт Макаров. Три человека пострадали. Один пострадавший - в тяжелом состоянии. Без жертв", - написал он.

На месте работают правоохранительные органы, ГСЧС и медики, добавил Токарь.

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