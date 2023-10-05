В Макарове на Киевщине взорвался автомобиль на противотанковой мине, пострадали 3 человека. ФОТО
В поселке Макаров Киевской области автомобиль подорвался на противотанковой мини. Один пострадавший в тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь.
"Сегодня ориентировочно в 12:05 на противотанковой мини произошел подрыв автомобиля ООО "Спецэлектро" в районе микрорайона "Кирпичный завод" в пгт Макаров. Три человека пострадали. Один пострадавший - в тяжелом состоянии. Без жертв", - написал он.
На месте работают правоохранительные органы, ГСЧС и медики, добавил Токарь.
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Навіть, якщо прийдеться додому разом з грибами ноги у кошику нести.
Я ні в якому разі нікого не лякаю. Але є сенс уточнити, чи виплачують премію Дарвіна.