Из опасных районов Херсонской области в рамках обязательной эвакуации вывезли более 300 детей. ФОТО
Из Херсона в рамках обязательной эвакуации из опасных районов вывезли 305 детей с их семьями.
Об этом в фейсбуке сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине продолжается обязательная эвакуация семей с детьми из опасных прибрежных деоккупированных населенных пунктов области. С момента принятия решения Совета обороны Херсонской области от 14 сентября 2023 уже эвакуировано 305 детей с их семьями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня еще одна многодетная семья из Белозерки решила больше не подвергать себя опасности и выехать в более безопасный регион. С этим им помогли волонтеры "Save Ukraine". С самого дома до железнодорожного вокзала в Херсоне их сопровождали работники ювенальной полиции.
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