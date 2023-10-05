Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В с. Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы после удара РФ.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.

Всего погиб 51 человек (из них 1 ребенок 2017 г.р.), пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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