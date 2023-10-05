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Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В с. Гроза Купянского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы после удара РФ.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 19:50 в с. Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.

Всего погиб 51 человек (из них 1 ребенок 2017 г.р.), пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС 01
Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС 02
Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС 03
Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС 04
Аварийно-спасательные работы в с. Гроза на Харьковщине завершены: 51 человек погиб, 6 - пострадали, - ГСЧС 05

Автор: 

Харьковщина (5577) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+6
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05.10.2023 20:59
+4
Без ЖДУНІВ-навідників, не обійшлося!!
Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо загиблих
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05.10.2023 21:04
+2
Ти кого питаєш? Залужного? Може тобі наху піти і там отримаєш відповідь
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05.10.2023 21:12
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05.10.2023 20:59 Ответить
иди на путина свиноцабака...
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05.10.2023 21:12 Ответить
сколько вас свинорылых ********** уже *********...?
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05.10.2023 21:20 Ответить
в рот ты уже свинорыл поймал...
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05.10.2023 21:54 Ответить
Без ЖДУНІВ-навідників, не обійшлося!!
Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо загиблих
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05.10.2023 21:04 Ответить
Є така думка - ніхто не наводив.
Просто спрацювала якась система (типу РЕБ), що визначила одночасне велике скупчення мобільних пристроїв (смартфонів) в одному місті - от туди і влупили, вважаючи, що то якесь збіговисько військових.
Але то моя суб'єктивна думка.
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06.10.2023 14:30 Ответить
Ти кого питаєш? Залужного? Може тобі наху піти і там отримаєш відповідь
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05.10.2023 21:12 Ответить
Для того щоб вижити Українцям потрібно перемогти.
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06.10.2023 09:32 Ответить
 
 