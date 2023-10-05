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В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины. ФОТОрепортаж

Нарушители систематически наведывались на кладбище, где похоронены военнослужащие и развлечения ради забирали с могил флаги, браслеты и другие памятные вещи. Правоохранители составили на родителей административные протоколы, а похищенные вещи вернут родственникам погибших.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полицию обратилась местная жительница с сообщением о конфликтной ситуации с несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Заявительница сделала детям замечания, но последние в ответ ей нагрубили.

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По информации начальника сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артура Лисниченко, получив уведомление, полицейские немедленно выехали на кладбище для установления всех обстоятельств:

"На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь, забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы а также другие памятные вещи. На замечания взрослых подростки реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят.

По результатам отработки правоохранители установили 8 малолетних нарушителей – это ребята, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

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"На родителей составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких безнравственных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрацию школ, в которых они учатся", - добавил полицейский.

Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных. Полиция Киева будет жестко реагировать на любые попытки неуважения к павшим Героям Украины и примет все меры для привлечения виновных к ответственности.

В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 01
В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 02
В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 03
В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 04
В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 05
В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 06
В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины 07

Автор: 

дети (6496) захоронения (219) Киев (25542)


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Топ комментарии
+21
Читай уважно - крали квіти , прапори та особисті речі загиблих з могил , які цукерки - бізнес (( там он на фото корзина із штучними квітами крадена - така не одну тисячу коштує , не здивуюся якщо ці крисенята здавали назад у точку продажу ((
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06.10.2023 00:34
+17
Якими моральними уродами потрібно бути! Без роду без племені. І таких багато, бо ростуть самі по мобі без виховання.
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05.10.2023 23:53
+15
треба не "виховна робота", а виховання працею!
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05.10.2023 23:47
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Правила форума Совет форумчан
І те саме зробити батькам… хоча,які це батьки, так собі розсадник біо
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06.10.2023 01:07 Ответить
спокусилися на цукерки залишені на кладовищі.
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05.10.2023 23:54 Ответить
Читай уважно - крали квіти , прапори та особисті речі загиблих з могил , які цукерки - бізнес (( там он на фото корзина із штучними квітами крадена - така не одну тисячу коштує , не здивуюся якщо ці крисенята здавали назад у точку продажу ((
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06.10.2023 00:34 Ответить
а ти дивись уважно фото ,там на квітах почепили шоколадки!
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06.10.2023 01:00 Ответить
Чомусь повідомлення видаляє , тому можу повторитися - ти віриш що корзину квітів поцупили через шоколадки ?
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06.10.2023 01:10 Ответить
бізнес? начебто було прийняте рішення про заборону штучних квітів на кладовищах.
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06.10.2023 01:03 Ответить
Ким , де і коли ? Прохання священників не ставити штучні квіти не стає автоматичною забороною .
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06.10.2023 01:05 Ответить
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06.10.2023 01:14 Ответить
Прочитав досить уважно ! Рішення вашої сесії місцевої ради має таку силу , як будапештський меморандум (( і наслідки його такі самі (( Саме тому там гарно написано "доручити , контролювати , роз"яснювати " , бо якщо рипнулися хоча б до адміністративного покарання , то отримали б по писку від юристів (( Про такі рішення можна сказати - нікчемний документ , або популістський папірець ((
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06.10.2023 01:21 Ответить
P.S. Забувся іще одне - повноваження вашої місцевої ради , навіть законні , поширюються на територію з назвою "адміністративні межі населеного пункту " , все що за тими межами хоч і входить у адмінмежі ради чи громади , але трішки інше , так мені екологи свого часу пояснювали коли виник конфлікт за стихійне сміттєзвалище . А місця поховань в основному за межами населених пунктів , за вийнятками коли це десь у великих містах старі кладовища ((
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06.10.2023 01:29 Ответить
просто подумай про екологію, вже доведено що це пластикове сміття робить шкоди більше ніж весь транспорт на дорогах.
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06.10.2023 01:42 Ответить
То мені про екологію думати , чи про заборону використання , бо це трішки різні речі ?
Ну і щоб не дописувати іще щось - пам"ятаєш шум навколо одноразових пакетів ? Я не проти екології , а про те що навіть у цій ситуації , яка набагато критичніша аніж штучні квіти , ніяких заборон не змогли ввести , просто пакети платними зробили , шо виглядає тепер не як боротьба із забрудненням оточуючого середовища , а як спроба супермаркетів і на цьому грошей трішки підзаробити ((
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06.10.2023 02:02 Ответить
Ну, из-за атлантики то видне....
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06.10.2023 00:49 Ответить
Ну как тебе сказать - некоторые выродки вон до США доползают!
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06.10.2023 00:49 Ответить
треба не "виховна робота", а виховання працею!
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05.10.2023 23:47 Ответить
...хіба шо на уранових рудніках в Жовтих Водах це все одно тупікова гілка
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05.10.2023 23:50 Ответить
Якими моральними уродами потрібно бути! Без роду без племені. І таких багато, бо ростуть самі по мобі без виховання.
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05.10.2023 23:53 Ответить
обыкновенными моральными уродами - которых в Украине очень много оказалось - война вскрыла нарыв деградации населения которая идет не первый десяток лет...
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06.10.2023 00:53 Ответить
От є батьки у цих уродів, чи немає???? кончені
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06.10.2023 07:57 Ответить
Пальці б поламати, інші б не крали, але ж то діточки. Треба зокон міняьи і щоб з 12 років вже можна було притягувати за злочини.
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05.10.2023 23:54 Ответить
Каліцтво ворів не працює, це вже перевірено і в середньовіччі, і ********* віслюкопасами. Працює невідворотність покарання, а не його дикість чи жорстокість.
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06.10.2023 00:25 Ответить
Закони такі, що їх до 16 років, вони і вбити можуть і їм за це нічого не буде. Планку віку потрібно знижувати, бо вони цим гарно користуються, осибло наркодилери.
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06.10.2023 00:31 Ответить
Як при Сталіні, коли малоліток карали як дорослих? Навіть розстрілювали.
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06.10.2023 09:05 Ответить
Вбити не можуть - покарання за тяжкі злочини з 12 років. Є колонії для неповнолітніх - кажуть, там ще гірше, ніж для дорослих.

А за мародерство поганців треба на півроку примусити кожен день з раннього ранку, ще перед школою та й у вихідні, і на свята, і в канікули теж, вбирати ті кладовища, а батьків так оштрафувати, щоб ці малі гієни тиждень потім сісти не могли!
А вже потім ото роз'яснювати...
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06.10.2023 09:07 Ответить
Відповідальність неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли 18-річного віку, передбачена кримінальним, адміністративним та іншим законодавством. Так, кримінальній відповідальності підлягають особи, які до вчинення злочину досягли віку 16 років (ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу України, далі - КК).
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06.10.2023 15:06 Ответить
В разі скоєння тяжких злочинів, кримінальна відповідальність настає з 14 років.
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06.10.2023 10:00 Ответить
І ще зазвичай в здорової психіки є емоційний інтелект, так от в цих представників він атрофований. Там психіатр потрібний, бо психолог тут не допоможе. І батьків разом з ними.
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06.10.2023 00:34 Ответить
В дітей емоційний інтелект недосформований зазвичай, тому часто можна почути вислів що "діти - жорстокі". Але вони не самі по собі жорстокі, а тому що їх батьки вчать цьому своїм прикладом. Якщо батьків виправити, вони зможуть встигнути перевиховати без всяких психіатрів. Та й взагалі психіатрія хоч і діагностує багато різноманітних захворювань, але не дуже гарно поки що їх лікує - більшість лікування, це в основному придавлення симптомів в очікуванні ремісій. Вдалим лікуванням вважається збільшення часу ремісії і зменшення часу загострення.
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06.10.2023 00:48 Ответить
Ще як працює - без відрубаних рук чим красти буде ?
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06.10.2023 00:37 Ответить
Діти їх красти будуть.
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06.10.2023 00:41 Ответить
Без рук ? ((
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06.10.2023 00:44 Ответить
Онуки будуть красти. Люди з руками народжуються, навіть якщо у батьків відрубати заздалегідь.
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06.10.2023 00:50 Ответить
А от якшо хєр відрубати - то ніхто не народиться! Не думав про таке?
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06.10.2023 00:53 Ответить
Та я якось не настільки хворий, щоб про таку упороту маячню в таких деталях думати...
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06.10.2023 00:55 Ответить
у онуків теж якщо зароблять , але повірте - зупиняться на батьках (( Історія із життя а не казка - у 1941 прийшли у село німці , наступного року на краю баштану поставили шибеницю і жодного сторожа не було аж до звільнення - ніхто не вкрав жодного кавуна . Після того як повернулися совєти - на баштані 4 ( чотири ) сторожі і кожен день обнесений , мама розповідала що як боялися сталіна , але однаково з колгоспу люди щось потихеньку цупили і намагалися змахлювати з податками ( то порося приховають від контрактування , то іще щось по дрібниці ) , а от при німцях всі справно виконували продовольчу повинність з двору , мовчки ходили у ті самі колгоспи ( бо німці їх зберегли для забезпечення армії ) і боялися зернину украсти . Страх велика справа ...... безстрашні тільки у кіно , або дурні ((
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06.10.2023 00:59 Ответить
Виховання страхом, так це типово для диктатуру і усіляких відморозків.
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06.10.2023 09:07 Ответить
Ну виховуйте пряником , як кацапських полонених , дуже дієвий метод скажу вам , деякі вже втретє попали у полон , демократичне виховання дається в знаки - це падло вже втретє повернулося українців убивати , а ми його потім лікуємо та відгодовуємо як кабана на забій , так би власних пенсіонерів доглядали , сердешні ((
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06.10.2023 18:51 Ответить
Це вже проходили і в середньовіччі і у ******** ісламських віслюкопасів - не працює, як з'являлись нові, так і з'являються.
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06.10.2023 00:51 Ответить
Ніхто не заперечує появи нових злодюг - така особливість людської істоти , думає що його "пронесе " , але порівняйте кількість корупціонерів та корупційних скандалів у Китаї з його мільярдом і розстрілом злодюжки з нашими реаліями , де чесного у владі знайти нині мабуть проблема .
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06.10.2023 01:03 Ответить
Їх там набагато більше ніж у нас. Просто ми знаємо про одиничні випадки.
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06.10.2023 09:09 Ответить
Ну звісно що більше , саме тому у Китаї коли корупціонера розстрілюють , то рідні за патрон кошти відшкодовують , так багато патронів жоден бюджет не в змозі витримати ((
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06.10.2023 18:47 Ответить
Ні, тому що Китай контролює інфропростір. Корупція в Китаї величезна в рази більша за Європейську.
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06.10.2023 19:03 Ответить
Батьків відправити на фронт, на нуль. А цих сцикух і сцикунів зачинити в кімнаті і три дві показувати відео як орки вбивали, знущались і гвалтували дітей їх віку. Інакше до бидла не дійде.
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05.10.2023 23:56 Ответить
До бидля воно ніяк не дійде , на те воно і бидло , таких можна перевиховати тільки тим що не заведено у демократії - каторгою з клеймом на лобі "злодюга "
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06.10.2023 00:40 Ответить
А шо? "Ми всі преЗЕденти"! Якщо найвеличнішому можна обкрадати воїнів, то чого ж його виборцям (чи симпатикам) цьог ніззя? Все як наголосували! "Єсть подано", не обляпайтесь...
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05.10.2023 23:57 Ответить
Саме так дорослі дяді можновладці подають приклад як треба..
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06.10.2023 01:08 Ответить
Я б сам би після такого повторив би дії Тараса Бульби " я тебе породив, я тебе і вб'ю". Обкрадання і плюндрування могил твоїми дітьми - це таке дно , що краще і таку дитину вбити і самому повіситись.
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06.10.2023 00:12 Ответить
повторюсь уже - за глумление над могилами погибших солдат необходимо ввести телесные наказания. Или по простому говоря, ввалить малолетним прышман.овкам плетей, да так, что б до свадьбы на сраку сесть не могли, и спали бы только стоя.
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06.10.2023 00:14 Ответить
Батьків таких дітей треба записувати на примусові курси батьківства - щоб півроку ходили на лекції, здавали лабораторні і курсові, потім екзамен. І там їм чорним по білому розписувати, як виховувати українця, а не гімно. Типу вечірньої школи.

Інакше все буде теж саме, як зараз, але щє на додачу із середньовіччям у побуті.
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06.10.2023 00:22 Ответить
Може ще вірша вивчити? Їх треба якщо не садити то штрафувати ,щоб пів життя виплачували за цю ганьбу.
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06.10.2023 00:26 Ответить
Треба робити так, щоб це давало результат. Один тільки штраф не вирішить проблему. Я не проти штрафу, але зовсім не бачу, чим він зможе допомогти, скоріш за все тупій людині, яка не здатна самостійно провести причинно-наслідкові зв'язки.
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06.10.2023 00:30 Ответить
Всех малолеток подстричь налысо и на месяц поместить в колонию строгого режима, а родителям - штраф, чтобы они в будущем воспитывали своих детей как надо..
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06.10.2023 00:14 Ответить
Когда в дорогой кабак,работающий в комендантский час, их вызывают, то лни нк такие быстрые.
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06.10.2023 00:42 Ответить
Ювенальную полицию вызывают в дорогой кабак? Отсыпешь?
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06.10.2023 00:53 Ответить
ты приравниваешь ночной кабак к надругательству над могилами погибших бойцов? *******? или кацап? или два в одном?
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06.10.2023 00:55 Ответить
натыкать видеокамер и собак с ружжами и солью. в плен не брать
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06.10.2023 01:04 Ответить
там і батьки - вата манкуртізована.
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06.10.2023 01:05 Ответить
До Нового 2024 року назначити покарання батькам і їх дітям - прибирати на кладовищі!
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06.10.2023 01:27 Ответить
Не виключено що це або циганва, або вони керують цим движем. Серед циган є окремі індивіди, які дуже ******* експлуатацію дітей і заробляють на цьому гроші. Не обов'язково прям цигани, можуть і звичайні українці, тобто підлітки підлітками, але я б перевірив на місці слідчих, це спонтанний процес чи кимось керований бізнес.
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06.10.2023 01:36 Ответить
Растет смена вонючим совкам.
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06.10.2023 02:48 Ответить
Не здивуюсь якщо це біженці з сходу.
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06.10.2023 06:03 Ответить
Країна в якісь проксісовок все більше скочується, з двома реальностями. Є офіційна "реальність" в "Єдиному марафоні", з 99 % патріотизмом, правильними речами, підтримкою партії і президента, а також реальна "реальність", де більшості населення вже на все нахчати.
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06.10.2023 06:37 Ответить
Діти москалів.
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06.10.2023 06:43 Ответить
Гарна піздюліна допомагає краще від штрафу .
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06.10.2023 07:20 Ответить
Малолеток поймали....******, какая перемога...А 450 воров,которые на лярды каждый день обворовывают всю Украину арестовать и посадить не могут.....Цирк...
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06.10.2023 07:45 Ответить
Формулювання обкрадали і розграбовували могили стоять зовсім поруч,
просто навішають зараз усіх собак навіть і те чого не було. Був би відеонагляд ніхто туди й не пішов. Якраз після дощів будь-яка річ набуває естетичного вигляду...
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06.10.2023 07:53 Ответить
Здорові дівулі без мізків, які виросли на російській пропаганді, концертах "95 кварталу" і "какая разница". Самим реальним вихованням цих рослин, бо це мабуть не люди, відправити в шпиталі, де лежать хлопці без кінцівок і щоб вони хочаби неділю поприбирали за ними, привозити у віділення, куди поступають хлопці і дівчала з передової на операції, щоб вони поприбирали за ними бинти в крові, одежу...
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06.10.2023 08:57 Ответить
Читаю коментарі, відрубати дітям руки, вбити, посікти розгами, відправити у колонію суворого режиму.....
І ці самі відмороження садисти стверджують що Україна мае бути в Европі, в Західному світі. Де давно зрозуміли що тілесні покарання особливо до дітей це варварство.
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06.10.2023 09:14 Ответить
це ганебне явище є результатом низького рівня моралі суспільства. В школі про це не розповідають, у церквах молодь не побачиш, батьків виховував совок.
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06.10.2023 09:41 Ответить
Я далеко не кровожадний, але тут рукоприкладство було б набільш дієвим методом перевиховання цих уйо-ків!
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06.10.2023 16:29 Ответить
Навіть це покоління для України ЗАГУБЛЕНЕ
Треба робити як в країнах Балтії : НЕНАВИДИШ УКРАЇНУ - ДО ПОБАЧЕННЯ ПРАВО ГОЛОСУ І ДЕРЖСЛУЖБА
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06.10.2023 16:35 Ответить
 
 