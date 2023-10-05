В Киеве разоблачили группу малолетних, обворовывавших могилы защитников Украины. ФОТОрепортаж

Нарушители систематически наведывались на кладбище, где похоронены военнослужащие и развлечения ради забирали с могил флаги, браслеты и другие памятные вещи. Правоохранители составили на родителей административные протоколы, а похищенные вещи вернут родственникам погибших.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полицию обратилась местная жительница с сообщением о конфликтной ситуации с несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Заявительница сделала детям замечания, но последние в ответ ей нагрубили.

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По информации начальника сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артура Лисниченко, получив уведомление, полицейские немедленно выехали на кладбище для установления всех обстоятельств:

"На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь, забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы а также другие памятные вещи. На замечания взрослых подростки реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят.

По результатам отработки правоохранители установили 8 малолетних нарушителей – это ребята, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

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"На родителей составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких безнравственных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрацию школ, в которых они учатся", - добавил полицейский.

Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных. Полиция Киева будет жестко реагировать на любые попытки неуважения к павшим Героям Украины и примет все меры для привлечения виновных к ответственности.













