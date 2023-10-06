Утром оккупанты нанесли удар по центру Херсона, попали в жилые дома.. ФОТО

За минувшие сутки российские захватчики выпустили по территории Херсонщины 330 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По Херсону враг выпустил 27 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 5 часов российские оккупационные войска из временно оккупированного левобережья снова ударили по центру Херсона. Попали в жилые дома. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.





Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение суток российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе; социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

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