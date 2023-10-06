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Утром оккупанты нанесли удар по центру Херсона, попали в жилые дома.. ФОТО

За минувшие сутки российские захватчики выпустили по территории Херсонщины 330 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По Херсону враг выпустил 27 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 5 часов российские оккупационные войска из временно оккупированного левобережья снова ударили по центру Херсона. Попали в жилые дома. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Утром оккупанты нанесли удар по центру Херсона, попали в жилые дома. 01
Утром оккупанты нанесли удар по центру Херсона, попали в жилые дома. 02

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение суток российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе; социально-медицинское учреждение в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

Также читайте: Российские войска обстреливают Херсон с оккупированного левого берега. Известно о двух погибших и одном раненом (обновлено)

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обстрел (27202) Херсон (2822) Херсонская область (4775)


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Доповідь ООН: за останні пів року війна забирала в середньому шість цивільних життів на день
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06.10.2023 09:02 Ответить
А шашлычник на Португалию полетел, самолет починили, новую систему релаксации поставили, какой нах Харьков или Херсон, оно в поисках оваций удетело, там еще его не видели.
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06.10.2023 09:49 Ответить
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06.10.2023 10:18 Ответить
Опять пытаются гражданских запугать...
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06.10.2023 12:24 Ответить
 
 