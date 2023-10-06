Иностранец, заказавший убийство владельца столичной клиники и его жены, задержан в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители Украины и Молдовы провели совместную операцию по задержанию иностранца, заказавшего убийство супругов из Киева. Он имел цель завладеть их бизнесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, в середине сентября правоохранители получили от коллег из Молдовы информацию о подготовке заказного убийства. Иностранец искал киллера, который за тысячу убьет гражданина Украины.

Данную информацию оперативники и следователи мгновенно взяли в работу - и уже через несколько дней идентифицировали потенциальных жертв и киллера. Также установили мотивы и будущие планы заказчика - иностранец хотел завладеть бизнесом украинца, поэтому после ликвидации мужчины должны были убить его жену. Выяснилось, что до войны заказчик арендовал помещение, в котором находится стоматологическая клиника. После 24 февраля 2022 года он уехал из Украины и перестал платить арендную плату, соответственно арендодатель заключил договор с новым клиентом", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители узнали и о дальнейших уголовных планах фигуранта. После ликвидации супругов следующей жертвой должен был стать соотечественник заказчика.

"Киллер пошел на сотрудничество с правоохранителями и под их контролем вел все переговоры с фигурантом. Как аванс получил 5 000 долларов США. Еще 10 000 заказчик должен был выслать после предоставления доказательств убийства владельца клиники. Деньги передавал через посредников: они оставляли их в указанном фигурантом месте, после чего "киллер" получал сообщения с координатами.

При содействии Интерпола и Европола украинские и молдавские коллеги находились на постоянной связи, обсуждали детали проведения совместной полицейской спецоперации. Для того, чтобы спасти жизнь пострадавшим, украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а затем заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги", - рассказали в Нацполиции.

В Одессе правоохранители из Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали заказчика особо тяжкого преступления – иностранца.

Были проведены обыски в Одессе и Киеве у лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Фигуранту извещено о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 (Умышленное заказное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.







