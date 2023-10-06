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Сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию, во время домашнего ареста разжигавшего религиозную вражду, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины установила новые факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия. Пребывая под домашним арестом на время расследования предыдущих преступлений, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть. В апреле этого года митрополиту было доложено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу СБУ.

Отмечается, что тогда в начале года суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства.

"Однако это не остановило клирика и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных громадах в Украине.

Установлено, что в своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий", - говорится в сообщении.

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Также митрополит пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, проводивших мероприятия по безопасности на территории религиозных громад области.

После записи пропагандистских видео автор в рясе распространял деструктивный контент на "Ютуб-канале" сайта Черкасской епархии УПЦ (МП).

Тем самым митрополит действовал в интересах страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

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Во время обысков по месту жительства клирика обнаружены: провокационное видео фигуранта, компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал для записи и распространения враждебного контента.

На основании новых доказательств митрополиту поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Пока решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей. Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.

Сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию, во время домашнего ареста разжигавшего религиозную вражду, - СБУ 01
Сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию, во время домашнего ареста разжигавшего религиозную вражду, - СБУ 02
Сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию, во время домашнего ареста разжигавшего религиозную вражду, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (19905) УПЦ МП (1561) подозрение (490)


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Топ комментарии
+6
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06.10.2023 10:29
+5
ета морда-ліца рашистскава скрєпнава "святова" міра...
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06.10.2023 10:31
+5
Скільки можна носитися з тими **************?
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06.10.2023 10:31
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А чого орка-сатаніста не закриють?
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06.10.2023 10:27 Ответить
баканаФФи з стефанчуками прикривають "сумлінну працю" руZZкого гундяєвського кривослав`я!
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06.10.2023 10:32 Ответить
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06.10.2023 10:29 Ответить
ета морда-ліца рашистскава скрєпнава "святова" міра...
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06.10.2023 10:31 Ответить
Нагадую що св'ятості у рпц стільки-скільки у старої шльондри цноти.Бо Всемогутній Бог названий Батьком правди який ненавидить брехню натомість сатана є батьком брехні який ненавидить правду-тому хто є кому богом вирішуйте самі.
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06.10.2023 10:29 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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06.10.2023 10:29 Ответить
Скільки можна носитися з тими **************?
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06.10.2023 10:31 Ответить
А на біса у біса морду заблюрювать? Зображення є у Гуглhttps://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sca_esv=571229774&sxsrf=AM9HkKlpEV-HS1iyJcd2hiqnEP_jbJtytg%3A1696579799204&ei=18AfZfOODKKmhbIPv6GlWA&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%97+%2C%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIkrQvNC40YLRgNC-0L_QvtC70LjRgiDRh9C10YDQutCw0YHRjNC60L7RlyDRlNC_0LDRgNGF0ZbRlyAs0YTQtdC-0LTQvtGB0ZbQuSoCCAAyCBAAGKIEGLADMggQABiiBBiwAzIIEAAYogQYsAMyCBAAGKIEGLADSJ4SUABYAHAAeACQAQCYAfQBoAH0AaoBAzItMbgBAcgBAOIDBBgBIEGIBgGQBgQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp#imgrc=F5S-_dV-KENVVM&imgdii=6b5HNA1ZtqcUdM
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06.10.2023 11:21 Ответить
Може досить цяцькатися з цим колаборантом?Звідки така лояльність влади до бородатих перевертнів в рясах?Очевидно ж що це ідеологічний ворог,причому набагато небезпечніший ніж той що стріляє на полі бою.
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06.10.2023 11:42 Ответить
Я вже казав про дуальність світу. Чи корисний Сатана БОГУ та чому він його тримає і хто його ненавидить? Подумайте про те, чи корисний вам ассенізатор, коли в ваш двір з вигрібної ями гімно пре. Хто ненавидить? Так гімно й ненавидить, але ж гімно не ЛЮДИ. Він найкращий з тих, хто вигрібає гімно з цивілізації, був, є й буде доти, доки двір "Цивілізація" тхнутиме гімном. Церкві не подобається? Я не церква, тому слідую ЗАКОНУ БОГА : - ЛЮБИТЬ ВСЕ, ЩО ВІН СТВОРИВ, ненавидячи нічого зі світу не вивчите. АРХ М
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06.10.2023 11:43 Ответить
вы больше с ними носитесь,, ему домашний не подходит, ему клетка подходит.
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06.10.2023 13:07 Ответить
Выпустите всех верующих мужчин призывного возраста УПЦ МП из страны, к примеру, на основании документа о крещении и проблема сама собой исчезнет

А у СБУ более важная работа найдется, чем возиться с немолодыми батюшками, которые были воспитаны совершенно в другом духе и которых уже не перевоспитаешь
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06.10.2023 14:20 Ответить
Зачем доводить до гонений и уподобляться большевикам прошлого века
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06.10.2023 14:22 Ответить
все эти попы из РПЦ скрывали под рясой КГБшный погон. Тальков пел об этом .
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25.10.2023 18:29 Ответить
 
 