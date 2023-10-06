Сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию, во время домашнего ареста разжигавшего религиозную вражду, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины установила новые факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия. Пребывая под домашним арестом на время расследования предыдущих преступлений, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть. В апреле этого года митрополиту было доложено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу СБУ.

Отмечается, что тогда в начале года суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства.

"Однако это не остановило клирика и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных громадах в Украине.

Установлено, что в своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий", - говорится в сообщении.

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Также митрополит пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, проводивших мероприятия по безопасности на территории религиозных громад области.

После записи пропагандистских видео автор в рясе распространял деструктивный контент на "Ютуб-канале" сайта Черкасской епархии УПЦ (МП).

Тем самым митрополит действовал в интересах страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

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Во время обысков по месту жительства клирика обнаружены: провокационное видео фигуранта, компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал для записи и распространения враждебного контента.

На основании новых доказательств митрополиту поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Пока решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей. Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.





