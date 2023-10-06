Сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию, во время домашнего ареста разжигавшего религиозную вражду, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины установила новые факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия. Пребывая под домашним арестом на время расследования предыдущих преступлений, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть. В апреле этого года митрополиту было доложено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу СБУ.
Отмечается, что тогда в начале года суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства.
"Однако это не остановило клирика и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных громадах в Украине.
Установлено, что в своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий", - говорится в сообщении.
Также митрополит пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, проводивших мероприятия по безопасности на территории религиозных громад области.
После записи пропагандистских видео автор в рясе распространял деструктивный контент на "Ютуб-канале" сайта Черкасской епархии УПЦ (МП).
Тем самым митрополит действовал в интересах страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.
Во время обысков по месту жительства клирика обнаружены: провокационное видео фигуранта, компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал для записи и распространения враждебного контента.
На основании новых доказательств митрополиту поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).
Пока решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей. Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
А у СБУ более важная работа найдется, чем возиться с немолодыми батюшками, которые были воспитаны совершенно в другом духе и которых уже не перевоспитаешь