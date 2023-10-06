В Харькове под вражеский обстрел попала группа португальских журналистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 6 октября съемочная группа португальского телеканала RTP пострадала от обстрелов центра Харькова российскими ракетами. Журналисты не получили ранений, однако уничтожен автомобиль.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Привалило оконной рамой, но я цел. Все мы целы, но я думал, что уже все…", - сказал украинский продюсер португальской съемочной группы, исполнительный директор Академии украинской прессы Андрей Коваленко, попавший под атаку оккупантов.

Как отмечается, иностранные журналисты были в командировке и планировали выехать в Донецкую область. Также сегодня они планировали посетить село Гроза в Харьковской области, где российская ракета унесла жизни по меньшей мере 52 местных жителей.

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По словам Коваленко, ракета прилетела почти в гостиницу, которая очень популярна среди журналистов, представителей различных международных организаций, приезжающих в командировку в Харьков.

В НСЖУ отмечают, что обстрелы российскими ракетами гостиниц и заведений питания, которыми пользуются командировочные журналисты (гостиницы в Харькове и Запорожье, пиццерия в Краматорске) - это сознательная тактика оккупантов, направленная на запугивание журналистов и представителей гражданского сектора.









