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В Канаде открыли памятник украинцам, интернированным во время Первой мировой войны. ФОТО

В столице канадской провинции Альберта, городе Эдмонтон, открыли памятник украинцам, которых правительство Канады интернировало в период Первой мировой войны.

Об этом сообщил в фейсбуке генеральный консул Украины в Эдмонтоне Александр Данилейко, передает Цензор.НЕТ.

"В Эдмонтоне, у дома Законодательного собрания Альберты, с участием политиков, членов Парламента открыт памятник в память об украинцах, которые были несправедливо интернированы правительством Канады в лагеря в период 1914-1920 годов", - написал он.

Консул отметил, что это напоминание о печальных страницах истории Канады и украинцев в этой стране, а также предостережение от повторения таких случаев в будущем.

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Во время Первой мировой войны Канада применяла по отношению к "враждебным иностранцам" политику интернирования - их отправляли в лагеря, а имущество конфисковали. Тогда Канада находилась в состоянии войны с Австро-Венгрией. Потому интернировали 4 тыс. украинцев, которые имели австро-венгерское гражданство. Позже большинство этих украинцев реабилитировали.

В 2008 году правительство Канады создало специальный фонд и выделило 10 млн дол. на финансирование проектов, посвященных памяти тех, кто пострадал в те времена.


В Канаде открыли памятник украинцам, интернированным во время Первой мировой войны 01
В Канаде открыли памятник украинцам, интернированным во время Первой мировой войны 02
В Канаде открыли памятник украинцам, интернированным во время Первой мировой войны 03
В Канаде открыли памятник украинцам, интернированным во время Первой мировой войны 04

Автор: 

история (2017) Канада (2078) памятник (2239) Первая мировая война (21)


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Дякуємо Західних Партнерів з Канади за висвітлення непростої ще однієї сторінки в ІСТОРІЇ УКРАЇНИ!
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06.10.2023 11:47 Ответить
Слово яке культурне придумали - ,, інтернували".А може краще написати, що засудили до таборів з конфіскацією майна?
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06.10.2023 12:19 Ответить
Все время украинцы хотят свалить со своей родины. И как бы не называлось государство на тот момент - рос. империя, австро-венгрия, УССР, Украина - постоянно хотят смыться отсюда. Как так?
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06.10.2023 12:43 Ответить
Чекають поки крадостан стане Україною
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06.10.2023 12:51 Ответить
Доля народу без держави....

Тільки треба було добавити, що Канада, як частина Британської співдружності, була фактично у складі АНТАНТИ...В той час, як Галичина у складі Австрійської імперії Габсбургів, тобто ТРОЇСТОГО СОЮЗУ
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06.10.2023 14:21 Ответить
А коли буде пам'ятник тим кого британці (по запиту від союзника срср) видали сталіну на розправу в 1945-46 роках? Причому ті люди навіть не були громадянами совка бо емігрували ще під час окупації УНР у 1917-1921 роках
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06.10.2023 17:11 Ответить
 
 