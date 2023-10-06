В Канаде открыли памятник украинцам, интернированным во время Первой мировой войны. ФОТО
В столице канадской провинции Альберта, городе Эдмонтон, открыли памятник украинцам, которых правительство Канады интернировало в период Первой мировой войны.
Об этом сообщил в фейсбуке генеральный консул Украины в Эдмонтоне Александр Данилейко, передает Цензор.НЕТ.
"В Эдмонтоне, у дома Законодательного собрания Альберты, с участием политиков, членов Парламента открыт памятник в память об украинцах, которые были несправедливо интернированы правительством Канады в лагеря в период 1914-1920 годов", - написал он.
Консул отметил, что это напоминание о печальных страницах истории Канады и украинцев в этой стране, а также предостережение от повторения таких случаев в будущем.
Во время Первой мировой войны Канада применяла по отношению к "враждебным иностранцам" политику интернирования - их отправляли в лагеря, а имущество конфисковали. Тогда Канада находилась в состоянии войны с Австро-Венгрией. Потому интернировали 4 тыс. украинцев, которые имели австро-венгерское гражданство. Позже большинство этих украинцев реабилитировали.
В 2008 году правительство Канады создало специальный фонд и выделило 10 млн дол. на финансирование проектов, посвященных памяти тех, кто пострадал в те времена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки треба було добавити, що Канада, як частина Британської співдружності, була фактично у складі АНТАНТИ...В той час, як Галичина у складі Австрійської імперії Габсбургів, тобто ТРОЇСТОГО СОЮЗУ