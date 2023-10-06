Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. "отмазать" мошенника, но может сесть сам. ФОТОрепортаж
СБУ и ГБР задержали в Днепре прокурора. Он требовал $10 тыс., чтобы "отмазать" подозреваемого от 10 лет тюрьмы за мошенничество, но теперь сам может отправиться за решетку на такой же срок.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Должностное лицо требовало 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования о мошенничестве и подделке документов, печатей и штампов", - говорится в сообщении.
Прокурор обещал сначала изменить квалификацию преступления на менее тяжкую, а затем вообще закрыть уголовное производство.
Его задержали "на горячем" при получении всей суммы взятки.
Прокурору собираются сообщить о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему будет грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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Ні, ну чесно скажу. У Франції багато бардачила, всюди.
Але про ТАКЕ люди тут навіть уявити не можуть. ТАКЕ просто неможливо!
Який ЄС? Це ж на голову неналазить. Якийсь заповідник корупціонерів.
Кому все те вигідно?
Там його поставлять в стійло, смикнуть за яйла. Тіпа, за дійки.
Він націдить їм у відро кілька мільйонів.
І піде далі пастися на луки.
ось вам і відповідь:
"каму (НЄ) нужна люстрація?!"..
це ви ворогу допомогаєте, вам же Зеленский сказав , що в Україні коррупції не має , її вигадав ***** , щоб Захід допомогу зупинив .
Где всех кто ворует и делится, крышует сам прокурор.