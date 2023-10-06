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Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. "отмазать" мошенника, но может сесть сам. ФОТОрепортаж

СБУ и ГБР задержали в Днепре прокурора. Он требовал $10 тыс., чтобы "отмазать" подозреваемого от 10 лет тюрьмы за мошенничество, но теперь сам может отправиться за решетку на такой же срок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Должностное лицо требовало 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования о мошенничестве и подделке документов, печатей и штампов", - говорится в сообщении.

Прокурор обещал сначала изменить квалификацию преступления на менее тяжкую, а затем вообще закрыть уголовное производство.

Также читайте: Мэру Сум Лысенко, задержанному на взятке в 2,13 млн грн, сообщено о подозрении, - НАБУ

Его задержали "на горячем" при получении всей суммы взятки.

Прокурору собираются сообщить о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему будет грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. отмазать мошенника, но может сесть сам 01
Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. отмазать мошенника, но может сесть сам 02
Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. отмазать мошенника, но может сесть сам 03
Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. отмазать мошенника, но может сесть сам 04
Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. отмазать мошенника, но может сесть сам 05

Автор: 

взятка (6160) Днепр (4418) СБУ (19905) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+10
Бляха ж ти муха.
Ні, ну чесно скажу. У Франції багато бардачила, всюди.
Але про ТАКЕ люди тут навіть уявити не можуть. ТАКЕ просто неможливо!
Який ЄС? Це ж на голову неналазить. Якийсь заповідник корупціонерів.
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06.10.2023 12:54
+8
ніхто нас туди не візьме а до того вся властна верхушка все робить для того щоб нас туди не взяли))таке відчуття що вони роблять оці всі зашквари для повного знищення іміджу Украіни))
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06.10.2023 12:58
+5
Яка така такса , собака тут не до чого Як що ви про отримати посаду , там значно дорожче , починається с п*яті нулей Це по перше . По друге це не просто прокурор , це син прокурора області бившего , та внук прокурора . Я їх добре знаю Ці су.......и ще при Совку працювали , а як жили це ціла книга
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06.10.2023 13:58
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Бляха ж ти муха.
Ні, ну чесно скажу. У Франції багато бардачила, всюди.
Але про ТАКЕ люди тут навіть уявити не можуть. ТАКЕ просто неможливо!
Який ЄС? Це ж на голову неналазить. Якийсь заповідник корупціонерів.
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06.10.2023 12:54 Ответить
ніхто нас туди не візьме а до того вся властна верхушка все робить для того щоб нас туди не взяли))таке відчуття що вони роблять оці всі зашквари для повного знищення іміджу Украіни))
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06.10.2023 12:58 Ответить
Все так і є. Але не для знищення іміджу. А для знищення України. Хіба ще не ясно, на кого вони працюють?
Кому все те вигідно?
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06.10.2023 12:59 Ответить
В Україні всі прокурори, судді, співробітники правоохоронних органів беруть хабарі. У нас такий закон! У вас у Франції свої закони, а у нас свої! Треба поважати наші, українські традиції і права!
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06.10.2023 13:03 Ответить
також прокурор ? із своїми законами.
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06.10.2023 13:31 Ответить
Сашік, ти рамси поплутав? Ти мені, плть, будеш розповідати, які закони маю поважати?
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06.10.2023 13:59 Ответить
З гумором у тебе важко. Буває.
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10.10.2023 22:04 Ответить
Якось не до гумору.
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11.10.2023 10:29 Ответить
!!! 100% !!!
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06.10.2023 13:33 Ответить
риба гниє з голови....все іде по-плану....по оманському плану....
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06.10.2023 15:17 Ответить
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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06.10.2023 13:09 Ответить
головне в статі ,,йому загрожує,, не відомо як його справу спустять на гальмах
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06.10.2023 12:55 Ответить
Таке затримання - то відправляння "клієнта" на дойку.
Там його поставлять в стійло, смикнуть за яйла. Тіпа, за дійки.
Він націдить їм у відро кілька мільйонів.
І піде далі пастися на луки.
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06.10.2023 13:02 Ответить
І шо?... Як спіймали,так і відпустять. З кошторисом його вже ознайомили. Посунеться на пару лямів.Та потім нажене втрачене
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06.10.2023 13:03 Ответить
У здорову калюжу великий пердь.
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06.10.2023 13:03 Ответить
"але може сісти сам" - а може і не сісти.
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06.10.2023 13:04 Ответить
Співробітники ДБР і СБУ обскубуть прокурора на декілька сотень тисяч євро і повернуть до роботи нарощувати жирок. Можливо прокурор навіть на підвищення піде. А потім по новій його затримають і обскубуть! Це закон! Жити треба всім.
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06.10.2023 13:09 Ответить
прокуроров, судей и их семьи вообще не садят. они просто откупятся.
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06.10.2023 13:11 Ответить
10 тис. доллярів це такса щоб встати в ергу стати прокурором після отриманн юр освіти
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06.10.2023 13:14 Ответить
опозорил своих...мало взял
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06.10.2023 13:28 Ответить
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06.10.2023 13:30 Ответить
Яка така такса , собака тут не до чого Як що ви про отримати посаду , там значно дорожче , починається с п*яті нулей Це по перше . По друге це не просто прокурор , це син прокурора області бившего , та внук прокурора . Я їх добре знаю Ці су.......и ще при Совку працювали , а як жили це ціла книга
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06.10.2023 13:58 Ответить
Папаня у фігуранта справи про шахрайство теж мабуть "свій", бо сума дуже скромна.
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06.10.2023 14:23 Ответить
"відчуваю" запах пшонки та різних шапкокрадів...
ось вам і відповідь:
"каму (НЄ) нужна люстрація?!"..
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06.10.2023 15:21 Ответить


це ви ворогу допомогаєте, вам же Зеленский сказав , що в Україні коррупції не має , її вигадав ***** , щоб Захід допомогу зупинив .
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06.10.2023 14:02 Ответить
А может страна начинается, с понятий: не пойман-не вор
Где всех кто ворует и делится, крышует сам прокурор.
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06.10.2023 14:51 Ответить
пока один хоть ******* из властной фемиды не будет повешен толку не будет...................... просто ********
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06.10.2023 14:52 Ответить
У этого мерзавца, надо через суд отобрать все движимое и недвижимое имущество, проверить имущество всех его жен и любовниц на предмет соответствия доходов расходам, и отправить его на фронт, в какие нибудь штрафные батальоны. Пусть попробует на своей шкуре каково воевать на фронте.
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06.10.2023 14:57 Ответить
"Але може сісти сам" - в цій фразі вся гнилість ницість і уйобіщність системи в Україні. В нормальній країні він вже б давно лежав на два метри під землею.
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06.10.2023 15:03 Ответить
 
 