Окружного прокурора в Днепре поймали на взятке: обещал за $10 тыс. "отмазать" мошенника, но может сесть сам. ФОТОрепортаж

СБУ и ГБР задержали в Днепре прокурора. Он требовал $10 тыс., чтобы "отмазать" подозреваемого от 10 лет тюрьмы за мошенничество, но теперь сам может отправиться за решетку на такой же срок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Должностное лицо требовало 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования о мошенничестве и подделке документов, печатей и штампов", - говорится в сообщении.

Прокурор обещал сначала изменить квалификацию преступления на менее тяжкую, а затем вообще закрыть уголовное производство.

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Его задержали "на горячем" при получении всей суммы взятки.

Прокурору собираются сообщить о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему будет грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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