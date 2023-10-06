Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам "белые билеты", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники Одесского центра комплектования и социальной поддержки за $12 тыс. помогали местным депутатам и их родственникам сниматься с военного учета, придумывая несуществующие диагнозы.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесчины. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию", - говорится в сообщении.
Таким образом, дельцы "помогли" по меньшей мере 10 уклонистам.
Чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП задержали при получении $12 тыс. от очередного "клиента".
Задержанным сообщили о подозрении в извлечении неправомерной выгоды. Наказание за это преступление – до 10 лет лишения свободы.
Сейчас работники ГБР выясняют, сколько именно сотрудников военкомата было причастно к сделке.
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Ця форма уніфікована для всіх посадовців тцк країни.
бо воєнкоматів нема вже давно а тцк приватна ***** якої нема в реєстрі державних юридичних компаній
так як мвс, так як судів і навіть кабміну
здається й україни як держави вже нема, бо паспорта держзразку не видають
людей називають фізособами
а фізособа це людина без громадянства
нас вже продали чи лиш думають
... Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони ...
Вінницькі воєнкоми під час п'янки ТОРГУВАЛИ «виїздами» за кордон.
https://www.youtube.com/watch?v=_gq1NM7MPLE
Це вони винні?
Був час пiдiйти до мобiлiзацii творчо. Ну там типу "ботани будуть клеiти дрони, iншi взагалi не будуть призванi, а замiсть цього будуть зобов'язанi раз в мiсяць почергувати на розрахунку що полюе на мопеди за мiстом, зрячi будуть снайперами, хто мае водiйськi права буде гоняти на БТРi" i все таке iнше.
Але не пiдiйшли. Зробили як в грьобаному Совку: ми плануемо роту снайперiв, i похiр що в тебе в одному -4, в другому -5, ось тобi гвинтiвки, ворог отам.
А тепер ти дивуешся, й справдi, чому люди не спiшать вмирати?))
п.с. очень здравое предложение выше сделать отдельную форму служащим этим, чтобы пиксель не дискредитировали
через рік прайс буде 18 тисяч?
Думаєте прайси поміняються?
"Продажі автомобілів преміальних брендів швидко зростають. BMW - не вийняток.
За даними Укравтопром, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW.
Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки - ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки.
Найближчий результат до цьогорічного показника BMW досягала у 2017 році, коли за перші 8 місяців було продано 1952 нових авто.
Отже, в цьому році минулий рекорд був перевищений на 43%, а BMW увійшла до ТОП-5 марок українського ринку нових легковиків."