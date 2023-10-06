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Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам "белые билеты", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Одесского центра комплектования и социальной поддержки за $12 тыс. помогали местным депутатам и их родственникам сниматься с военного учета, придумывая несуществующие диагнозы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесчины. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию", - говорится в сообщении.

Таким образом, дельцы "помогли" по меньшей мере 10 уклонистам.

Чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП задержали при получении $12 тыс. от очередного "клиента".

Смотрите также: Чиновники ТЦК в Виннице помогали уклонистам. Брали по $4 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержанным сообщили о подозрении в извлечении неправомерной выгоды. Наказание за это преступление – до 10 лет лишения свободы.

Сейчас работники ГБР выясняют, сколько именно сотрудников военкомата было причастно к сделке.

Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам белые билеты, - ГБР 01
Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам белые билеты, - ГБР 02
Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам белые билеты, - ГБР 03
Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам белые билеты, - ГБР 04

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взятка (6160) Одесса (7888) военкомат (458) уклонисты (837)


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Топ комментарии
+20
Суки.Мій брат на фронті з першого дня війни.Дев'ять контузій і не списують.Ненавиджу...
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06.10.2023 16:07
+17
Зробіть тим тцк вже нарешті окрему форму.
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06.10.2023 16:06
+14
Нагадаю, у одеському ТЦК нещодавно змінили керівництво.
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06.10.2023 16:09
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Зробіть тим тцк вже нарешті окрему форму.
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06.10.2023 16:06 Ответить
Це новопризначені. Трохи почекайте і буде у них стандартна форма: що постав, що поклади. І морди широкі наче срака у корови.
Ця форма уніфікована для всіх посадовців тцк країни.
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06.10.2023 17:03 Ответить
Це форма ЗСУ. А ці упирі її тільки *********.
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06.10.2023 17:10 Ответить
Але при вийнятку,якщо він списаний в тил, він має повне право носити ЗСУ.
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06.10.2023 17:30 Ответить
наколку на лобі ТЦК
бо воєнкоматів нема вже давно а тцк приватна ***** якої нема в реєстрі державних юридичних компаній
так як мвс, так як судів і навіть кабміну
здається й україни як держави вже нема, бо паспорта держзразку не видають
людей називають фізособами
а фізособа це людина без громадянства
нас вже продали чи лиш думають
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06.10.2023 18:01 Ответить
Суки.Мій брат на фронті з першого дня війни.Дев'ять контузій і не списують.Ненавиджу...
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06.10.2023 16:07 Ответить
Нагадаю, у одеському ТЦК нещодавно змінили керівництво.
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06.10.2023 16:09 Ответить
Вот посмотрите - по всей стране в ТЦК сплошной треш. Каждый день\через день подобные новости. Но почему упорно молчит должностное лицо, которое ответственно за работу и контроля всей системы ТЦК и за формирование оперативного резерва? Почему упорно молчит генерал Сырский, которому это вменено по закону?
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06.10.2023 16:48 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text


... Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони ...
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06.10.2023 17:34 Ответить
там треба всіх міняти, а не тільки керівництво, і не тільки в Одесі, а по всій Україні
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06.10.2023 17:17 Ответить
Поэтому раньше брали по 8, а теперь по 12.
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06.10.2023 17:30 Ответить
Там один діагноз-кінчені ублюдки...
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06.10.2023 16:09 Ответить
"Жебрака" Борисова зняли, але його послідовники продовжували справу
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06.10.2023 16:12 Ответить
Зняли, і фсє?
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06.10.2023 16:32 Ответить
Ще й насварили )))
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06.10.2023 19:58 Ответить
І знову Одеса. Да *** вашу Машу.
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06.10.2023 16:14 Ответить
Так геть усюди.
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06.10.2023 16:17 Ответить
Але чомусь самий треш в Одесі.
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06.10.2023 16:20 Ответить
І не тільки Одеса. Ось вінницькі герої.

Вінницькі воєнкоми під час п'янки ТОРГУВАЛИ «виїздами» за кордон.

https://www.youtube.com/watch?v=_gq1NM7MPLE
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06.10.2023 16:34 Ответить
*****.
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06.10.2023 16:48 Ответить
Подивіться відео. Там все чутно.
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06.10.2023 17:08 Ответить
І це лише зовсім крихітна частина того що там відбувається.
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06.10.2023 17:14 Ответить
Цьому беззаконню і беспрєдєлу колись прийде кінець,чи від цієї влади годі й очікувати?Чому мій син,батько двох маленьких дітей,похресник і племінник воюють,а мордаті депутати і їх недорослі гужбанять в кафе і ресторанах?Де справедливість і Закон???До яких пір це триватиме???
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06.10.2023 16:18 Ответить
Це буде вічно, бо вони - це й є ми. Вони ж не з марса прилетіли. Це наші родичі друзі, знайомі. У нас в крові толерантність до корупції. Ми всі при нагоді воліємо "порєшать". Й ви теж. Просто у нас, маленьких українців, масштаби менші, більше на побутовому рівні, тому, воно якось непомітно. Але коли хтось з нас виривається вище, просто ростуть масштаби, але наша суть не міняється.
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06.10.2023 16:40 Ответить
Тобто я повинен взяти відповідальність, що Ви обрали Зелених Гнид? Та йди, вибач, на прутень! Ти виступав проти беззаконня Зеленої шайки у 2019-2022 роках - ходив на протести, ночував піжд Верховною Радою чи сраку цілував Єрмаку? А тепер розказуєш мені, що я типу таке ж чмо підначальственне і холуйське, як і ти?...
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06.10.2023 17:01 Ответить
Ви прочитали мої думки.Я давно про це думав і прийшов до такого ж висновку.На жаль це так...
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06.10.2023 18:05 Ответить
Тобто ти рівняєш тих хто побіг добровільно до військомату 24.02.2022 і цих упирів?
Це вони винні?
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06.10.2023 18:25 Ответить
100%. І коли щось "рішається" на нашу користь, ми задоволені. А коли ні - то проклинаємо корупцію. Біполярні розлади і подвійні стандарти ми всмоктали з молоком матері.
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06.10.2023 20:03 Ответить
Яке покарання чекае ухилянтів? Відповім - ніякого!
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06.10.2023 16:19 Ответить
I правильно. Самi виннi, що маючи такий потенцiал спочатку, так бездарно його програли.

Був час пiдiйти до мобiлiзацii творчо. Ну там типу "ботани будуть клеiти дрони, iншi взагалi не будуть призванi, а замiсть цього будуть зобов'язанi раз в мiсяць почергувати на розрахунку що полюе на мопеди за мiстом, зрячi будуть снайперами, хто мае водiйськi права буде гоняти на БТРi" i все таке iнше.

Але не пiдiйшли. Зробили як в грьобаному Совку: ми плануемо роту снайперiв, i похiр що в тебе в одному -4, в другому -5, ось тобi гвинтiвки, ворог отам.

А тепер ти дивуешся, й справдi, чому люди не спiшать вмирати?))
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06.10.2023 16:36 Ответить
Можливість стати президентом
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06.10.2023 20:17 Ответить
Я вас умоляю...зараз в будь-якому ТЦК те саме відбувається. Просто цим не повезло. Прийдуть на їхнє місце інші - будуть обережніші.
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06.10.2023 16:29 Ответить
Зелена цвіль по всій країні .
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06.10.2023 16:34 Ответить
Ну і їм квитки аналогічно ,тільки в місця позбавлення на 12-15 років з конфіскацією майна, що б у інших подібних їм від словосполучення білий квиток починався мандраж, пронос і заїкуватість
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06.10.2023 16:40 Ответить
І впевнений, що насамперед це ригоанали і Зелені Гниди!
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06.10.2023 16:58 Ответить
та вы шо? и это только в Одессе такое? Или нет? )
п.с. очень здравое предложение выше сделать отдельную форму служащим этим, чтобы пиксель не дискредитировали
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06.10.2023 17:09 Ответить
що ж це коїться?
через рік прайс буде 18 тисяч?
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06.10.2023 17:10 Ответить
не..........ну не ****** а?????????..............................
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06.10.2023 17:10 Ответить
В усіх тцк України треба замінити всіх працівників, діючих відправити в штурмові бригади. А в тцк повинні прийти працювати військові з пораненнями, після реабілітації.
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06.10.2023 17:21 Ответить
Тяжко знайти таких. Солдат не буде перекладати документи.А контужених паперових не настільки вже і багато.
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06.10.2023 17:26 Ответить
Ну прийдуть на їхнє місце комбриги з м'ясних бригад?
Думаєте прайси поміняються?
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06.10.2023 18:27 Ответить
з 'м'ясних бригад' - це з яких кацапських?
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06.10.2023 21:16 Ответить
Що мішає ТЦК до стінки поставити?
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06.10.2023 17:25 Ответить
Дивуюсь коментарям.Усіх чомусь хвилюють хабарники,но чомуз відразу забувають про агентуру у офісі преза.Відверті вороги "опжз",маріонеток "слуг",карманні депутатікі алігархів "за майбах","батьківщина",частина "голосу".Рашка вмішалась у вибори презідента США 2016р.Чи ви думаєте шо вона у наші вибори(2019)не вмішалась.
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06.10.2023 18:18 Ответить
Це був спільний проект наших олігархів малоросів і ***** (аби не Порох)
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06.10.2023 20:22 Ответить
Я вибачаюся, а хто сьогодні Верховний Головнокомандувач? Колись чув, що який піп, то такий і прихід!!!
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06.10.2023 19:16 Ответить
Ще трохи і працівники ТЦК зможуть фінансувати МВФ. )))
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06.10.2023 20:05 Ответить
Тому ж самому ДБР не зайвим було б перевірити, наприклад, поціновувачів БМВ, поіменно.
"Продажі автомобілів преміальних брендів швидко зростають. BMW - не вийняток.
За даними Укравтопром, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW.
Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки - ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки.
Найближчий результат до цьогорічного показника BMW досягала у 2017 році, коли за перші 8 місяців було продано 1952 нових авто.
Отже, в цьому році минулий рекорд був перевищений на 43%, а BMW увійшла до ТОП-5 марок українського ринку нових легковиків."
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06.10.2023 20:13 Ответить
Що там перевіряти, берете список наших можновладців...
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06.10.2023 20:24 Ответить
військовий комісар Печерського ТЦК СП "полковник " КАЛУГІН Сергей - иуда в офіцерських погонах
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06.10.2023 21:06 Ответить
 
 