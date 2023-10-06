Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам "белые билеты", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Одесского центра комплектования и социальной поддержки за $12 тыс. помогали местным депутатам и их родственникам сниматься с военного учета, придумывая несуществующие диагнозы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесчины. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию", - говорится в сообщении.

Таким образом, дельцы "помогли" по меньшей мере 10 уклонистам.

Чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП задержали при получении $12 тыс. от очередного "клиента".

Смотрите также: Чиновники ТЦК в Виннице помогали уклонистам. Брали по $4 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержанным сообщили о подозрении в извлечении неправомерной выгоды. Наказание за это преступление – до 10 лет лишения свободы.

Сейчас работники ГБР выясняют, сколько именно сотрудников военкомата было причастно к сделке.







