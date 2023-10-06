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Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ужасы "русского мира"

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Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Девочка с тараканами

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Художники

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне рисуют на авиабазе в Энгельсе силуэты Ту-95, чтобы отвлечь внимание от настоящих самолетов, - СМИ. ФОТО

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Где?

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Кремлевские куклы

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Звонок из Вашингтона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина не усилит борьбу с коррупцией, невоенная помощь от США окажется под угрозой, - CNN

Когда 5 минут не восхвалял путина

Также читайте: Маск опубликовал мем с президентом Украины Зеленским относительно военной помощи США. ФОТО

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Жизненное кредо

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Досуг по-русски

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Реалии жизни

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Результат "СВО"

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Лапша для орков

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Русский стыд

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Есть варианты?

Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

В аду

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Госдепартамент США (1832) путин владимир (31276) фотожаба (14398) Шойгу Сергей (713) Маск Илон (226) Симоньян Маргарита (34) Герасимов Валерий (47)


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Щось темки однієї не вистачає, навіть двох- борщового набору і "смєтунів" зразка першої половини 2019 року.
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06.10.2023 17:50 Ответить
Маск опублікував?

Вибач.те, а може Маск ПРОЧИТАВ про Тартаровоєрмакобакановонаумовасєвковичапортновопіздєцівиітакзнаєтекогокудикомуіяквсімпохуй?????

Я б на місці Маска таким би скромним - "НЕ БУВ" + "БИ".
так само як тут мєсний Чортдан Боткє-віч срав на німців. = "Я б не допомагав"
так і тут - шо ми маємо Маску - л..., ну, дякувати, або Шольцу - л., ну, дякувати("л. " = "лизати ж., як Єлдак робить з новомодним "глобальноЙУХом"")

давайте так - СКІЛЬКИ ОРКІВ здохло завдяки Зв.язку від Муфлона Хаска? 30000? Мені це нравиться.

який жах - я би точно лишив би нас просто без нічого за такі всі бикування.
і ЦЕ ж не тільки від зелі і єлдака його!!!!!!!!!!!
думай... та ну нахер. будуть вибори і "вангую" о5 виберемо(вибере.ТЕ, я знову не піду, просто поклявся на спор з самим собою) виберете оцеЗЕ. Зеоце.
95% людей = бидло. як загрузиш, так і повернуть роги - прямо як цап-поводир керує, ну от так само. ой, сорі, 94%, у нас то люд розумніший(додумались набитись в кафе під загрозую удару кацапів)..... ой, сорі, тобто 96% ж.
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06.10.2023 17:58 Ответить
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06.10.2023 18:01 Ответить
Если они встретятся, то поженятся и дочку свою назовут Федя
https://www.youtube.com/watch?v=20RBgwuR5E8 Міс року "ДНР"

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06.10.2023 19:22 Ответить
не помним - кацапосектанті переходите в нашу секту
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07.10.2023 11:39 Ответить
Та *українська* секта напевне називалась опзж ...
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08.10.2023 03:34 Ответить
ДУРА симонян и все пропагандоны, о ядерном оружии слышали только пугалки времен холодной войны (очень сильно преувеличенные), физику не знают, (почти никому ничего не будет, если взорвать не одну, 10 термоядерных зарядов над Сибирью, и со связью сушественых проблем не будет).
Пугают "сарматами" (10 боеголовок по 750 кТн), что одной сотрут Великобританию.
У стратегический боеголовки в 1000 кТн реальная зона разрушений радиусом не более 5 км, даже, если пусть будет 7,5 км, то одна боеголовка поражает площадь ПИ на R в квадрате, примерно 176 км2, плошадь Великобритании 240 тыс. км2 / 176 = более 1300 боеголовок, то есть нужно не меньше 100 "сарматов"!
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06.10.2023 19:49 Ответить
 
 