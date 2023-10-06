15 598 8
Девочка с тараканами, звонок из Вашингтона, русский стыд. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Ужасы "русского мира"
Девочка с тараканами
Художники
Где?
Кремлевские куклы
Звонок из Вашингтона
Когда 5 минут не восхвалял путина
Жизненное кредо
Досуг по-русски
Реалии жизни
Результат "СВО"
Лапша для орков
Русский стыд
Есть варианты?
В аду
Больше фотошопов смотрите тут
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибач.те, а може Маск ПРОЧИТАВ про Тартаровоєрмакобакановонаумовасєвковичапортновопіздєцівиітакзнаєтекогокудикомуіяквсімпохуй?????
Я б на місці Маска таким би скромним - "НЕ БУВ" + "БИ".
так само як тут мєсний Чортдан Боткє-віч срав на німців. = "Я б не допомагав"
так і тут - шо ми маємо Маску - л..., ну, дякувати, або Шольцу - л., ну, дякувати("л. " = "лизати ж., як Єлдак робить з новомодним "глобальноЙУХом"")
давайте так - СКІЛЬКИ ОРКІВ здохло завдяки Зв.язку від Муфлона Хаска? 30000? Мені це нравиться.
який жах - я би точно лишив би нас просто без нічого за такі всі бикування.
і ЦЕ ж не тільки від зелі і єлдака його!!!!!!!!!!!
думай... та ну нахер. будуть вибори і "вангую" о5 виберемо(вибере.ТЕ, я знову не піду, просто поклявся на спор з самим собою) виберете оцеЗЕ. Зеоце.
95% людей = бидло. як загрузиш, так і повернуть роги - прямо як цап-поводир керує, ну от так само. ой, сорі, 94%, у нас то люд розумніший(додумались набитись в кафе під загрозую удару кацапів)..... ой, сорі, тобто 96% ж.
https://www.youtube.com/watch?v=20RBgwuR5E8 Міс року "ДНР"
Пугают "сарматами" (10 боеголовок по 750 кТн), что одной сотрут Великобританию.
У стратегический боеголовки в 1000 кТн реальная зона разрушений радиусом не более 5 км, даже, если пусть будет 7,5 км, то одна боеголовка поражает площадь ПИ на R в квадрате, примерно 176 км2, плошадь Великобритании 240 тыс. км2 / 176 = более 1300 боеголовок, то есть нужно не меньше 100 "сарматов"!