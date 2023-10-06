Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба. ФОТОрепортаж
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел совещание с представителями Генштаба, в ходе которого очертил основные направления работы, цели и ответственных лиц по каждому из направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Умерова.
"Воин - самая высокая ценность. Каждый день работаем, чтобы наши военные были мощными.
Имели важную встречу, обозначили основные направления работы, цели и людей по каждому из направлений.
Каждый день команды продолжают работу по своим зонам ответственности.
Еженедельно проводим координационные совещания. Работаем на победу", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+2 Алекс Скела
показать весь комментарий06.10.2023 18:45
+1 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий06.10.2023 18:58
+1 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий06.10.2023 19:00
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А досі як із цими напрямками було?
класика!
Арестовича на семінарах на YouTube - вони більші, ніж той https://tabloid.espreso.tv/forbes-porakhuvav-dokhodi-arestovicha-na-seminarakh-na-youtube-voni-bilshi-nizh-toy-kazhe
Зате тепер!
"Целі ясни, задачі апрєдєлєни! За работу, таваріщі!"
хто не знає, що кристальний костяк, любої чиновничої забігайлівки є середня ланка?
оті міністри, чи їхні зами, до сраки! то для плебса.
все вирішують, кабінетні клопи!
так от, хоч щось змінилося в цій середній ланці, за останні років десять?
вони крадуть, помєлочі, набагато більше!!!
нач генштаба поважний генерал Шавтала
рядом ГК сухопутних військ і ще 3 генерала...
ітого 5
один міністр, дві жінки ще два військових...
хо такі 6 бородатих хлопців і що вони там роблять?????
дуже болюче титання бо у нас вже є єрмаки, які кругом
то ж, ще раз, хто вони і що роблять???
хто зупинив виробництво???
набу, товариш сталін...
начальника, слідака, і тих хто брав у цьому участь, допитати і розстріляти...
есть товариш сталін
А коли рєзніков похде в гості до діда Лук'яна за корупцію в міноборони???)))))