Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел совещание с представителями Генштаба, в ходе которого очертил основные направления работы, цели и ответственных лиц по каждому из направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Умерова.

"Воин - самая высокая ценность. Каждый день работаем, чтобы наши военные были мощными.

Имели важную встречу, обозначили основные направления работы, цели и людей по каждому из направлений.

Каждый день команды продолжают работу по своим зонам ответственности.

Еженедельно проводим координационные совещания. Работаем на победу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора, - Умеров об ударе по Грозе









