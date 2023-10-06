РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4922 посетителя онлайн
Новости Фото
2 428 16

Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел совещание с представителями Генштаба, в ходе которого очертил основные направления работы, цели и ответственных лиц по каждому из направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Умерова.

"Воин - самая высокая ценность. Каждый день работаем, чтобы наши военные были мощными.

Имели важную встречу, обозначили основные направления работы, цели и людей по каждому из направлений.

Каждый день команды продолжают работу по своим зонам ответственности.

Еженедельно проводим координационные совещания. Работаем на победу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защитить нашу страну от террора, - Умеров об ударе по Грозе

Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба 01
Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба 02
Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба 03
Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба 04
Обозначили основные направления работы, цели и ответственных людей, - Умеров провел совещание с представителями Генштаба 05

Автор: 

Генштаб ВС (6284) совещание (81) Умеров Рустем (531)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
окреслили основні напрямки роботи, цілі та відповідальних людей по кожному з напрямків

А досі як із цими напрямками було?
показать весь комментарий
06.10.2023 18:45
+1
скажіть мені!
хто не знає, що кристальний костяк, любої чиновничої забігайлівки є середня ланка?
оті міністри, чи їхні зами, до сраки! то для плебса.
все вирішують, кабінетні клопи!
так от, хоч щось змінилося в цій середній ланці, за останні років десять?
вони крадуть, помєлочі, набагато більше!!!
показать весь комментарий
06.10.2023 18:58
+1
умерову показали, хто, з якого напрямку та в якому об'ємі буде заносити.
класика!
показать весь комментарий
06.10.2023 19:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
окреслили основні напрямки роботи, цілі та відповідальних людей по кожному з напрямків

А досі як із цими напрямками було?
показать весь комментарий
06.10.2023 18:45 Ответить
умерову показали, хто, з якого напрямку та в якому об'ємі буде заносити.
класика!
показать весь комментарий
06.10.2023 19:00 Ответить
а в цей час ...Люся усіх Зебл@дєй радник заробляє на семінарахForbes порахував доходи

Арестовича на семінарах на YouTube - вони більші, ніж той https://tabloid.espreso.tv/forbes-porakhuvav-dokhodi-arestovicha-na-seminarakh-na-youtube-voni-bilshi-nizh-toy-kazhe
показать весь комментарий
06.10.2023 19:09 Ответить
Досі напрямки були неокреслені, цілі туманні, а головне відповідальні люди не хотіли відповідати!
Зате тепер!
"Целі ясни, задачі апрєдєлєни! За работу, таваріщі!"
показать весь комментарий
06.10.2023 19:31 Ответить
до Рустем-ага дрони вважались весільними, якщо хтось забув...
показать весь комментарий
06.10.2023 20:12 Ответить
скажіть мені!
хто не знає, що кристальний костяк, любої чиновничої забігайлівки є середня ланка?
оті міністри, чи їхні зами, до сраки! то для плебса.
все вирішують, кабінетні клопи!
так от, хоч щось змінилося в цій середній ланці, за останні років десять?
вони крадуть, помєлочі, набагато більше!!!
показать весь комментарий
06.10.2023 18:58 Ответить
Щось Зеленський пропав, за весь день жодного відосика.
показать весь комментарий
06.10.2023 18:59 Ответить
до румунії збирається.
показать весь комментарий
06.10.2023 19:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4 ...ему нужно принять ванну, выпить чашечку кофе
показать весь комментарий
06.10.2023 19:10 Ответить
Так ще ж не вечір!
показать весь комментарий
06.10.2023 19:32 Ответить
нарада МО з представниками генштабу
нач генштаба поважний генерал Шавтала
рядом ГК сухопутних військ і ще 3 генерала...
ітого 5
один міністр, дві жінки ще два військових...
хо такі 6 бородатих хлопців і що вони там роблять?????
дуже болюче титання бо у нас вже є єрмаки, які кругом
то ж, ще раз, хто вони і що роблять???
показать весь комментарий
06.10.2023 19:48 Ответить
читає з тієї ж методички .що і "зелідор"
показать весь комментарий
06.10.2023 19:50 Ответить
уявляю що після вчерашної новини про зупинку підприємства по випуску тепловізорів через обшуки набу та вилучення всього, нараду проводить не Умєров а сталін...
хто зупинив виробництво???
набу, товариш сталін...
начальника, слідака, і тих хто брав у цьому участь, допитати і розстріляти...
есть товариш сталін
показать весь комментарий
06.10.2023 20:07 Ответить
А шо з нашими 30 000? Шо, все бабло пішло на яйця, барабани і клюмби? Чи нова команда спершу має підняти свій фінансовий рівень???
А коли рєзніков похде в гості до діда Лук'яна за корупцію в міноборони???)))))
показать весь комментарий
06.10.2023 21:08 Ответить
Пилите, ребята, пилите
показать весь комментарий
06.10.2023 21:24 Ответить
 
 