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В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему "Шлях", - ГПСУ. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали руководителя общественной волонтерской организации, способствовавшего выезду лиц призывного возраста за границу через систему "Шлях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему Шлях, - ГНСУ 01

35-летний "делок" подыскивал потенциальных клиентов призывного возраста, у которых нет законных оснований для выезда из страны, и предлагал им помощь за денежное вознаграждение. За внесение данных в информационную систему "Шлях" мужчина брал денежное вознаграждение в размере 2500 долларов.

В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему Шлях, - ГНСУ 02

Во время получения денег от одного из клиентов, злоумышленник задержан. Подготовленный им для передачи пакет документов для пересечения границы и денежное вознаграждение изъято.

В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему Шлях, - ГНСУ 03

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В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему Шлях, - ГНСУ 04

В соответствии с постановлением судьи "волонтер" должен содержаться под стражей 60 суток с правом внесения залога в размере 215 тыс. гривен.

Автор: 

Госпогранслужба (6433) Харьков (7494) уклонисты (837)


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Топ комментарии
+4
Враховуючи теперішні тарифи на подібні послуги це майже альтруїст, адже брав в рази менше за конкурентів, хоча ризикував значно більше, адже тих, хто демпінгує на ринку усувають досить швидко.
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06.10.2023 22:37
+2
Цей хаос із корупцією, ВЛК, ухилянтами виник із-за тупості , безкарності не лоха і його команди. треба просто створити графік мобілізації-демобілізації, щоб кожен знав за півроку, про свій призив на півтора два роки, міг підготуватися, і мобіліація для всіх, і депутатів і суддів, крім хворих
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07.10.2023 05:08
+2


Ахаха, хто ці люди які із ндр їздили на роботу у фрн кожен день? Що ти мелеш дурне?!
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07.10.2023 06:42
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Правила форума Совет форумчан
Враховуючи теперішні тарифи на подібні послуги це майже альтруїст, адже брав в рази менше за конкурентів, хоча ризикував значно більше, адже тих, хто демпінгує на ринку усувають досить швидко.
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06.10.2023 22:37 Ответить
Ой, це такий жах, як ви праві, шановна німкеня Людмило! Це ж концтабір!

У мене нещодавно знайомий з приятелем на двох автобусах отримали можливість через "Шлях" вирватися з цього концтабору. Відвозили працівників підприємства по роботі. Доситьвипадкова поїздка.
Наступного дня обидва повернулися назад. Працюють далі.

Щоправда, нічого не платили.
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06.10.2023 23:09 Ответить
Видалила коментар бо вважаю його недоречним тут. Просто напишу, що через Берлінську стіну з ДДР теж досить офіційно люди у Західний Берлін їздили кожен день по роботі. А деякі ризикуючи життям тікали.
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06.10.2023 23:27 Ответить
тим більш недоречні порівняння України, яка воює, з ДДР.

Якщо б всі тікали, ніхто б не воював за Україну і не працював в Україні, Вам тут давно вже й писати було ні про що. Курсів німецької для всього спілкування було б досить. Вам має бути соромно.
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06.10.2023 23:43 Ответить
одним гастролерам можна, а іншим зась...
звичайно і насамперед в україну варто повернути всіх, кому мінкульт сприяв у виїзді...нехай гастролюють в україні... а не бажають, то визнати їх діяльність злочинною і після перемоги позбавити будь яких дозволів на розповсюдження плодів своєї діяльності....негласна заборона на радіо відео, блокування в інтернеті...
є час, хай вертають
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07.10.2023 06:35 Ответить


Ахаха, хто ці люди які із ндр їздили на роботу у фрн кожен день? Що ти мелеш дурне?!
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07.10.2023 06:42 Ответить
А заборона законна?
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06.10.2023 23:05 Ответить
Цікаво, той, хто передавав коордінати цілей на нашій территорії - зрадник, з відповідним покаранням. А як цю шмару будуть судити? Держзрадник він, чи простий корупціонер, такий як депутати?
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07.10.2023 00:15 Ответить
Цей хаос із корупцією, ВЛК, ухилянтами виник із-за тупості , безкарності не лоха і його команди. треба просто створити графік мобілізації-демобілізації, щоб кожен знав за півроку, про свій призив на півтора два роки, міг підготуватися, і мобіліація для всіх, і депутатів і суддів, крім хворих
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07.10.2023 05:08 Ответить
ну так вони ж не розраховували на довготривалий опір. Тому й не готовили списки до повномасштабного вторгнення, не проводили навчання через тероборону та формування самої тероборони. Батальйон на область - це ні про що.
Якби підготовка велася, то і нападу б не було.
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07.10.2023 07:48 Ответить
 
 