В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему "Шлях", - ГПСУ. ФОТО
В Харькове правоохранители задержали руководителя общественной волонтерской организации, способствовавшего выезду лиц призывного возраста за границу через систему "Шлях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
35-летний "делок" подыскивал потенциальных клиентов призывного возраста, у которых нет законных оснований для выезда из страны, и предлагал им помощь за денежное вознаграждение. За внесение данных в информационную систему "Шлях" мужчина брал денежное вознаграждение в размере 2500 долларов.
Во время получения денег от одного из клиентов, злоумышленник задержан. Подготовленный им для передачи пакет документов для пересечения границы и денежное вознаграждение изъято.
В соответствии с постановлением судьи "волонтер" должен содержаться под стражей 60 суток с правом внесения залога в размере 215 тыс. гривен.
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У мене нещодавно знайомий з приятелем на двох автобусах отримали можливість через "Шлях" вирватися з цього концтабору. Відвозили працівників підприємства по роботі. Доситьвипадкова поїздка.
Наступного дня обидва повернулися назад. Працюють далі.
Щоправда, нічого не платили.
Якщо б всі тікали, ніхто б не воював за Україну і не працював в Україні, Вам тут давно вже й писати було ні про що. Курсів німецької для всього спілкування було б досить. Вам має бути соромно.
звичайно і насамперед в україну варто повернути всіх, кому мінкульт сприяв у виїзді...нехай гастролюють в україні... а не бажають, то визнати їх діяльність злочинною і після перемоги позбавити будь яких дозволів на розповсюдження плодів своєї діяльності....негласна заборона на радіо відео, блокування в інтернеті...
є час, хай вертають
Ахаха, хто ці люди які із ндр їздили на роботу у фрн кожен день? Що ти мелеш дурне?!
Якби підготовка велася, то і нападу б не було.