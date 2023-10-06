В Харькове руководитель общественной волонтерской организации за 2,5 тыс. дол. способствовал выезду мужчин за границу через систему "Шлях", - ГПСУ. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали руководителя общественной волонтерской организации, способствовавшего выезду лиц призывного возраста за границу через систему "Шлях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

35-летний "делок" подыскивал потенциальных клиентов призывного возраста, у которых нет законных оснований для выезда из страны, и предлагал им помощь за денежное вознаграждение. За внесение данных в информационную систему "Шлях" мужчина брал денежное вознаграждение в размере 2500 долларов.

Во время получения денег от одного из клиентов, злоумышленник задержан. Подготовленный им для передачи пакет документов для пересечения границы и денежное вознаграждение изъято.

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В соответствии с постановлением судьи "волонтер" должен содержаться под стражей 60 суток с правом внесения залога в размере 215 тыс. гривен.