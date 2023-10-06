"Семьи Пантелеевых. 4 человека": на кладбище в Грозе на Харьковщине готовят места для захоронений. ФОТО ДНЯ

В селе Гроза (Харьковская область) начали готовить места на кладбище для захоронения местных жителей, погибших в результате российского ракетного удара по местному кафе, где проходили поминки.

Соответствующее фото с кладбища было опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Семьи Пантелеевых. 4 человека. На кладбище готовят места для захоронения", - говорится в подписи к фото.

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По словам местных жителей, у семьи Пантелеевых осталось четверо детей. Взрослые члены семьи погибли от российской ракеты.

"Есть семья Пантелеевых. Погибли и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. И осталось четверо детей. Я сегодня ночевала у них. Они: "Тетя Оля..." А я не знаю, что им сказать", - рассказала местная жительница Ольга.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.