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"Семьи Пантелеевых. 4 человека": на кладбище в Грозе на Харьковщине готовят места для захоронений. ФОТО ДНЯ

В селе Гроза (Харьковская область) начали готовить места на кладбище для захоронения местных жителей, погибших в результате российского ракетного удара по местному кафе, где проходили поминки.

Соответствующее фото с кладбища было опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Семьи Пантелеевых. 4 человека: на кладбище в Грозе на Харьковщине готовят места для захоронений 01

"Семьи Пантелеевых. 4 человека. На кладбище готовят места для захоронения", - говорится в подписи к фото.

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По словам местных жителей, у семьи Пантелеевых осталось четверо детей. Взрослые члены семьи погибли от российской ракеты.

"Есть семья Пантелеевых. Погибли и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. И осталось четверо детей. Я сегодня ночевала у них. Они: "Тетя Оля..." А я не знаю, что им сказать", - рассказала местная жительница Ольга.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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обстрел (27202) похороны (1529) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+19
***@нoму маскові це покажіть.
І такому ж т.зв. папі римському.

Т.зв. pyzкіх треба знищити як втілення абсолютного зла всіх 100 млн, чи скільки там залишилося цих мутантів.
Напалмом, ядерною та біологічною зброєю.
Всіх.
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06.10.2023 22:32
+16
Нема прощення кацапсько-ординському племені! Щоб ви виздихали в муках не людьских!
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06.10.2023 22:33
+10
А так покидьки російські нацисти. І всі хто їх виправдовує. Потрібно добитися щоб за виправдання російської агресії і російського нацизму був реальний термін на зоні в будь-якій країні світу.
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06.10.2023 22:47
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Боже як ти е то покарай вбивць цих безневинних
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06.10.2023 22:29 Ответить
Сыр, почитай "старий заповіт"
...слиш... тут дійсно таку х. натворили виродки а ти про ..... ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""бога" котрий просто Сталіна скриває як Чикатило скриває ******** з рогаткою????????????????
ну........ не особо в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! але... ясно шо правда
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06.10.2023 22:35 Ответить
***@нoму маскові це покажіть.
І такому ж т.зв. папі римському.

Т.зв. pyzкіх треба знищити як втілення абсолютного зла всіх 100 млн, чи скільки там залишилося цих мутантів.
Напалмом, ядерною та біологічною зброєю.
Всіх.
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06.10.2023 22:32 Ответить
ах, ну ну. я не з т.з. ООН, але ті таку х. написав.... кацап або ... не д. роз.
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06.10.2023 22:37 Ответить
Нема прощення кацапсько-ординському племені! Щоб ви виздихали в муках не людьских!
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06.10.2023 22:33 Ответить
Знову прийшла орда, котрий раз на протязі століть. Знову вбивства, мародерство та грабіж. Викрадення дітей. Геноцид українців продовжується.
А Світ і надалі споглядає.
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06.10.2023 22:44 Ответить
Ну не зовсім. Все ж допомагають, а то б вже бігали залишки загонів ЗСУ партизанили.
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06.10.2023 22:45 Ответить
А все через розумову залежність від беззмістовних ритуалів. Яка різниця мертвим хто їх поминає з живих? Особливо поряд з фронтом.
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06.10.2023 22:44 Ответить
А так покидьки російські нацисти. І всі хто їх виправдовує. Потрібно добитися щоб за виправдання російської агресії і російського нацизму був реальний термін на зоні в будь-якій країні світу.
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06.10.2023 22:47 Ответить
Цього разу таки прогресивний світ знищить орду на болотах, бо альтернативи немає жодної.
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06.10.2023 23:23 Ответить
Повторює у всьому. Захотів свою Хатинь.
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07.10.2023 08:09 Ответить
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06.10.2023 23:33 Ответить
Багато разів попереджали, припиняйте групові і масові заходи в місцях ймовірного ракетного обстрілу. Всілякі весілля, поминки, дні міста та інше. Рекомендується перенести в інші місця базари, ринки. Постійно проводити роз"яснювальну роботу з громадянами про небезпеку обговорення по телефонам подій де збираються багато людей. Коротше, працювати треба.
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07.10.2023 07:59 Ответить
Очевидно же с самого начала, что только Яо и статус страны с ЯО решит тему для нас! Тактическое ЯО конечно. Мы Будапештом подписали себе приговор. Ещё в 1994 г. А то что творилось с оружием при чучме и позже, даже верить невозможно. Нас кацапы лупят ракетами, что мы отдавали за газ! Имея свой газ и не мало. Прошлое не вернуть. Но цена сегодня жизни осталась та же--- самая высокаЯ.
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07.10.2023 09:09 Ответить
 
 