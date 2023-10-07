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Одессит, по заказу вражеской пропаганды снимавший постановочное видео о мобилизации, получил 7 лет, - прокуратура. ФОТО

Суд признал виновным в коллаборационной деятельности одессита, по заказу российской пропаганды выдававшего себя за военкома, вынужденного охотиться на мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Одессит, по заказу вражеской пропаганды снимавший постановочное видео о мобилизации, получил 7 лет, - прокуратура 01

Злоумышленник совместно со своим приятелем – псевдожурналистом, по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе. Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

Одессит, по заказу вражеской пропаганды снимавший постановочное видео о мобилизации, получил 7 лет, - прокуратура 02

Осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал, что вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации. Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов. Вражеская пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН-ТВ и в интернете.

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Одессит, по заказу вражеской пропаганды снимавший постановочное видео о мобилизации, получил 7 лет, - прокуратура 03

Суд признал одессита виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы.

Смотрите также: Военкомы в Одессе выдавали депутатам и их родственникам "белые билеты", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7888) пропаганда (3676) коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+26
Типовий кацап-відʼів єпала на українських харчах і сере в країні проживання.
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07.10.2023 00:07
+11
Стефанчук?
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07.10.2023 00:33
+11
пропав талант. А міг би знятись в якихось чергових "Сватах".
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07.10.2023 00:36
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А чого ціну запроданства не озвучують?
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06.10.2023 23:59 Ответить
цього поца,на зоні, зроблять хлопчиком за викликом
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07.10.2023 10:07 Ответить
Сидіти повинен десь під Львовом. Для "просвєтлєнія мозгов"...
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07.10.2023 00:02 Ответить
В в'язницях Львівщини сидять "геї націоналісти"? Ви Притулу передивились.
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07.10.2023 12:23 Ответить
Типовий кацап-відʼів єпала на українських харчах і сере в країні проживання.
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07.10.2023 00:07 Ответить
і сцить
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07.10.2023 00:23 Ответить
А уже нашли того продажного шпиона который подкупил военкома из львовской области который выкрал и избивал человека в ТЦК?
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07.10.2023 00:13 Ответить
Так, знайшли, виявився не то бугємотовичем, не то бєгємотовичем- пад..о ведмедчуківське
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07.10.2023 00:23 Ответить
Молодец, раскрыл заговор. А заодно - ИПСО
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07.10.2023 00:50 Ответить
А ще потрібно знайти шпійона котрий купив одеському воєнкому борисову,віллу в Іспанії за 4 мільйона євро.
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07.10.2023 08:56 Ответить
Это безпримерный гуманизм. Но нахрена ?
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07.10.2023 00:23 Ответить
Стефанчук?
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07.10.2023 00:33 Ответить
Він, ****.
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07.10.2023 03:19 Ответить
пропав талант. А міг би знятись в якихось чергових "Сватах".
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07.10.2023 00:36 Ответить
Хто на шо вчився.
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07.10.2023 03:20 Ответить
Мальчік в трусіках.
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07.10.2023 03:21 Ответить
Подрос😉
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07.10.2023 14:35 Ответить
А чого воно ще не пижжене?
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07.10.2023 03:43 Ответить
Майте терпіння…
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07.10.2023 07:18 Ответить
Що за кацапське рило!🤮
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07.10.2023 07:20 Ответить
Не пойму, почему эти литровые видео нельзя было снимать в Калмыкии. Зачем в Одессе? презика они на зелёном фоне снять смогли, а съёмку псевдовоенкома нужно именно в Одессе?)))
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07.10.2023 09:33 Ответить
*липовые)))
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07.10.2023 09:34 Ответить
Дешевле на реальной натуре. Плюс вокруг системы дипфейка крутится много народу - разглашение.
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07.10.2023 10:32 Ответить
Есть в ЖЖ такой geg Odessa. Возможно это он.
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07.10.2023 13:09 Ответить
 
 