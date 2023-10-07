Одессит, по заказу вражеской пропаганды снимавший постановочное видео о мобилизации, получил 7 лет, - прокуратура. ФОТО

Суд признал виновным в коллаборационной деятельности одессита, по заказу российской пропаганды выдававшего себя за военкома, вынужденного охотиться на мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленник совместно со своим приятелем – псевдожурналистом, по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе. Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

Осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал, что вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации. Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов. Вражеская пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН-ТВ и в интернете.

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Суд признал одессита виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы.

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