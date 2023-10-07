Общие боевые потери РФ с начала войны – около 281 700 человек (+610 за сутки), 4 800 танков, 6 688 артсистем, 9102 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 281 700 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 281 700 (+610) человек,
танков - 4800 (+23) ед,
боевых бронированных машин - 9102 (+20) ед,
артиллерийских систем - 6688 (+22) ед,
РСЗО - 808 (+2) ед,
средства ПВО - 541 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27),
крылатые ракеты – 1530 (+0),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9073 (+58) ед,
специальная техника – 956 (+5).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
99 "а что я могу сделать" "нас бомбят" "запад то, запад сё" "чиновники должны" "влада...."
Проснитесь!!!! просмотром новостей и донатиками войну не выиграть.... хватит ждать и перекладывать ответственность.
Главное верить, что всё пучком и что война сама как-то выиграется и запад что-то придумает.
131!!! одиниця техніки та 610!! чумардосів.
Арта 24!!!, броня 43!!!, логістика 58!!!
Чумардоси знову більше півтисячі.
Арта гуд, броня і логістика б'ють рекорди.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
Відбита чергова хвиля лайна з неба, останнього часу постійно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 281 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
І себе байками годувати.
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо спасибі рідній пресі!
ЛЕОНІД НЕВЗЛіН
Справа не лише у «Вагнері».
Усунення Пригожина підкосило Путіна.
Раптом виявилося, що замінити його нікому. Вчора стало відомо, що Путін зустрічався із головнокомандувачем Лівійської національної армії Хафтаром. Крім того, він розмовляв цими днями з президентом Південного Судану Сальваторе Кііром, відомим тим, що обісцявся під звуки національного гімну.
Приниження для фюрера: мало хто утримається від порівняння двох стариків, що сидять поруч, тим більше що вони майже ровесники. Раніше усі питання розрулював Пригожин.
Але Пригожин немає. І знайти йому заміну у Путіна не виходить.
Вчора, до Хафтара, він зустрівся із заступником міністра оборони Євкуровим та колишнім вагнерівцем Трошевим, відомим за позивним «Сивим». Демонстративно без Шойгу, щоб не дратувати потенційних найманців ПВК «Вагнер», що залишилися. Путін, звертаючись до Трошева, згадав, що той займеться «формуванням добровольчих об'єднань». Тобто буде таким Пригожиним у служінні біля міноборони. Але персонаж не той. У структуру міноборони він перейшов раніше, інакше як зрадником його у ПВК «Вагнер» не називають.
А ось що пише про нього один із близьких до ПВК «Вагнер» каналів: «Трошев із позивним 'Сєдой' - алкоголік, шнир і мерзота.
У 'музикантів' він'смотрящій'від ГБ і міноборони. Просто був присутній і все. Жоден це не командир. Наразі створює щось схоже на музикантів. Вийде як завжди погано». Відродити ПВК «Вагнер» після ліквідації Пригожина у Путіна в жодному разі не вдасться. Що й добре. Там все трималося на харизмі, відмороженості та мізках Пригожина.
Але справа не лише у «Вагнері». Путін старіє.
І старіти все більше він буде на самоті.
Когось із прихильників усунув фізично і ще усуватиме. Багато хто, побачивши, чим обертається служба і дружба, відвернуться від старого диктатора самі.
Нові не прийдуть - кому він потрібний?
«друзі», що залишилися, стурбовані своїми перспективами, тільки й думають про те, як би не пропустити момент, щоб вчасно зрадити. А там уже й кінець прийде старому мафіозі, хоч би як він чіплявся судомно за владу.
Сидеть и ждать что-то от власти - это не европейский менталитет
бо вже другий день броня пішла пачками