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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 281 700 человек (+610 за сутки), 4 800 танков, 6 688 артсистем, 9102 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 281 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 281 700 (+610) человек,

танков - 4800 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 9102 (+20) ед,

артиллерийских систем - 6688 (+22) ед,

РСЗО - 808 (+2) ед,

средства ПВО - 541 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27),

крылатые ракеты – 1530 (+0),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9073 (+58) ед,

специальная техника – 956 (+5).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 281 700 человек (+610 за сутки), 4 800 танков, 6 688 артсистем, 9102 бронированные машины 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армия РФ (19249) Генштаб ВС (6284) ликвидация (3544) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+26
Супер !!! ЗСУ десь якусь бронетанкову колону кацапів розʼ*бали до тла + рекорд по наземній техніці, разом - разом 131 одиниця техніки !!!
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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07.10.2023 08:12
+25
Минув 3513 день москальсько-української війни.
131!!! одиниця техніки та 610!! чумардосів.
Арта 24!!!, броня 43!!!, логістика 58!!!
Чумардоси знову більше півтисячі.
Арта гуд, броня і логістика б'ють рекорди.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
Відбита чергова хвиля лайна з неба, останнього часу постійно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 281 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
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07.10.2023 08:19
+21
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07.10.2023 08:06
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07.10.2023 08:06 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.10.2023 08:11 Ответить
Супер !!! ЗСУ десь якусь бронетанкову колону кацапів розʼ*бали до тла + рекорд по наземній техніці, разом - разом 131 одиниця техніки !!!
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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07.10.2023 08:12 Ответить
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07.10.2023 08:16 Ответить
99% тыловых молится на "перемалывание русни" и поддерживает лайком, 1% производит оружие.

99 "а что я могу сделать" "нас бомбят" "запад то, запад сё" "чиновники должны" "влада...."

Проснитесь!!!! просмотром новостей и донатиками войну не выиграть.... хватит ждать и перекладывать ответственность.
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07.10.2023 10:49 Ответить
из окопа в Нидерландах пишешь кацапчик?
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07.10.2023 11:24 Ответить
У меня как у тебя сначала разбомбили созданный мной завод, а потом когда пошел на фронт, как у тебя закончились патроны, но я не сдался и из последних сил отстреливаюсь последними комментами!

Главное верить, что всё пучком и что война сама как-то выиграется и запад что-то придумает.
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07.10.2023 11:59 Ответить
кобздона поешь? или мечтаешь к нему в гости?
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07.10.2023 12:05 Ответить
Минув 3513 день москальсько-української війни.
131!!! одиниця техніки та 610!! чумардосів.
Арта 24!!!, броня 43!!!, логістика 58!!!
Чумардоси знову більше півтисячі.
Арта гуд, броня і логістика б'ють рекорди.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
Відбита чергова хвиля лайна з неба, останнього часу постійно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 281 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
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07.10.2023 08:19 Ответить
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07.10.2023 08:21 Ответить
Дякую за елемент просвітництва. Я про таке кацапське поселення (Стерлітамак, стер літака?) і не чув. Яких тільки топонімів на тіх болотах нема!
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07.10.2023 10:19 Ответить
Московиты где то наступать попытались?
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07.10.2023 08:19 Ответить
Сватово,Купянск,Лиман,Бахмут..
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07.10.2023 08:46 Ответить
Єдина приємна ранкова новина, що наші ЗСУ щоденно знищують ворога.Слава ЗСУ !
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07.10.2023 08:21 Ответить
шо це було?
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07.10.2023 08:25 Ответить
мабуть НЛО ...
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07.10.2023 08:29 Ответить
Ну а нам лишається чекати
І себе байками годувати.
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо спасибі рідній пресі!
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07.10.2023 14:06 Ответить
День народження *****...Щоб воно здохло разом з *****станом..
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07.10.2023 08:43 Ответить
Потішили діда,на день народження. ВВХ-сила.
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07.10.2023 08:37 Ответить
Діду ще ввечері свічки задувать на святковому мосту.
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07.10.2023 09:01 Ответить
Путіна раптово підкосило

ЛЕОНІД НЕВЗЛіН
Справа не лише у «Вагнері».
Усунення Пригожина підкосило Путіна.
Раптом виявилося, що замінити його нікому. Вчора стало відомо, що Путін зустрічався із головнокомандувачем Лівійської національної армії Хафтаром. Крім того, він розмовляв цими днями з президентом Південного Судану Сальваторе Кііром, відомим тим, що обісцявся під звуки національного гімну.
Приниження для фюрера: мало хто утримається від порівняння двох стариків, що сидять поруч, тим більше що вони майже ровесники. Раніше усі питання розрулював Пригожин.

Але Пригожин немає. І знайти йому заміну у Путіна не виходить.
Вчора, до Хафтара, він зустрівся із заступником міністра оборони Євкуровим та колишнім вагнерівцем Трошевим, відомим за позивним «Сивим». Демонстративно без Шойгу, щоб не дратувати потенційних найманців ПВК «Вагнер», що залишилися. Путін, звертаючись до Трошева, згадав, що той займеться «формуванням добровольчих об'єднань». Тобто буде таким Пригожиним у служінні біля міноборони. Але персонаж не той. У структуру міноборони він перейшов раніше, інакше як зрадником його у ПВК «Вагнер» не називають.

А ось що пише про нього один із близьких до ПВК «Вагнер» каналів: «Трошев із позивним 'Сєдой' - алкоголік, шнир і мерзота.

У 'музикантів' він'смотрящій'від ГБ і міноборони. Просто був присутній і все. Жоден це не командир. Наразі створює щось схоже на музикантів. Вийде як завжди погано». Відродити ПВК «Вагнер» після ліквідації Пригожина у Путіна в жодному разі не вдасться. Що й добре. Там все трималося на харизмі, відмороженості та мізках Пригожина.

Але справа не лише у «Вагнері». Путін старіє.
І старіти все більше він буде на самоті.
Когось із прихильників усунув фізично і ще усуватиме. Багато хто, побачивши, чим обертається служба і дружба, відвернуться від старого диктатора самі.
Нові не прийдуть - кому він потрібний?

«друзі», що залишилися, стурбовані своїми перспективами, тільки й думають про те, як би не пропустити момент, щоб вчасно зрадити. А там уже й кінець прийде старому мафіозі, хоч би як він чіплявся судомно за владу.
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07.10.2023 09:15 Ответить
Свинособаки збили свій самалет,вже другий за останній тиждень..
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07.10.2023 08:50 Ответить
Как раз хотел сказать, что были сообщения о сбитии дружественным огнём уже двух СУ-35, а в статистике это не отражается. Типа считают только то, что сами уничтожили и верифицировали ? Но это как-то методологически неправильно, ведь потери врага есть, какая разница, почему самолёт упал - из-за нашего попадания или потому, что косорукие россияне по своему попали ?
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07.10.2023 09:00 Ответить
Самовипіляний літак --- це як гол з позиції "поза грою", нєвсчьот.
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07.10.2023 10:12 Ответить
нi, це як автогол. Так шо всчьот.
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07.10.2023 11:04 Ответить
ходять слухи,що останній збили через підозру,що пілот збирався здати літак Україні.
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07.10.2023 09:11 Ответить
Приволікли ПВО з Сахаліна, а там "азімут нє тот"
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07.10.2023 09:17 Ответить
Це ''триндець'' ! Розгромили цілу кацапську армію, а *уйло і далі продовжує лізти. Воно вже пішло ''ва-банк''. Жодні переговори-домовленості його вже не спинять. Воно буде воювати до останнього кацапа, або допоки сам не здохне. Той придурок вже не зупинеться. Україні лишається (хай би що там не верещали різні ''гамнесті'') тільки знищити мордор, повністю знищити!!!
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07.10.2023 09:02 Ответить
У нього тих армій, як дурня фантиків. Поки ...
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07.10.2023 09:14 Ответить
Згоден, друже...Мене інше вражає. На початку 90-х мені довелося побувати в дофіга яких їхніх ****** від Аллакурти, Сортавали, до Самари, Тоцького полігону...Дофіга всього-всякого...Але хіба можуть вони покинути прикриття кордонів ДальВО, Хабару отам, а південь...Такої маси уявити важко...І скорочення у них теж були, цілі містечка зникли нахєр...
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07.10.2023 11:22 Ответить
170 одиниць техніки - оце вже кучеряво! Слава Арті та ФПВіхам!
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07.10.2023 09:13 Ответить
??? навіть з БПЛА 158 одиниць, може ми чогось не знаємо.
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07.10.2023 09:40 Ответить
Что им с твоей славы, что мешает самим организовать мастерскую или пойти работать в уже существующую? дурацкая ситуация, когда все держат кулачки, лайкают друг друга, пишут лозунги, а оружие производит спустя 2 года войны ничтожный процент населения.

Сидеть и ждать что-то от власти - это не европейский менталитет
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07.10.2023 10:50 Ответить
я так розумію наш наступ замінився на наступ московитів.
бо вже другий день броня пішла пачками
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07.10.2023 11:24 Ответить
 
 