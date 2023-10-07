Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших. ФОТОрепортаж
Россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня враг нанес ракетный удар по с. Пересечное Харьковского района.
"Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла, начался пожар. Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс", - говорится в сообщении.
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ну, я чуть не обосрался ибо летело недавно шото громкое и медленное(может транспортник?),
а там ракетами херачат кацап и "стресс". сочувствую. Буданов должен дать интервью.
че не мочат наши по местам запусков? Че, нету одобрения от Муфлона Хаска шоле?
г*споди, убей путина. хотя.... г*сподь(почитать старый завет) - наоборот это ссущество охраняет
Но как додумались люди в Грозе собраться в кафе??? это ..... ну не знаю, если был наводчик и его нашли, то видео с\из Африки где жгут воров(украли мешок капысты или че там) - показалось бы просто летским депетом...