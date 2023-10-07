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Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня враг нанес ракетный удар по с. Пересечное Харьковского района.

"Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла, начался пожар. Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс", - говорится в сообщении.

Читайте: После ракетных обстрелов Грозы и Харькова в больницах находятся 16 человек, 6 из них – в тяжелом состоянии.

Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших 01
Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших 02
Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших 03
Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших 04

Автор: 

обстрел (27202) Харьковщина (5577)


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через гостру реакцію на стрес" Джерело: \\\\\\\\\\

ну, я чуть не обосрался ибо летело недавно шото громкое и медленное(может транспортник?),
а там ракетами херачат кацап и "стресс". сочувствую. Буданов должен дать интервью.
че не мочат наши по местам запусков? Че, нету одобрения от Муфлона Хаска шоле?
г*споди, убей путина. хотя.... г*сподь(почитать старый завет) - наоборот это ссущество охраняет
Но как додумались люди в Грозе собраться в кафе??? это ..... ну не знаю, если был наводчик и его нашли, то видео с\из Африки где жгут воров(украли мешок капысты или че там) - показалось бы просто летским депетом...
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07.10.2023 13:21 Ответить
 
 