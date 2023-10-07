Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня враг нанес ракетный удар по с. Пересечное Харьковского района.

"Ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла, начался пожар. Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс", - говорится в сообщении.

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