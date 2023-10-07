Воины 33-го батальона, Школа снайперов Сухопутных сил и снайперы ССО получили дроны, снайперские прицелы и радиостанции. ФОТО
Петр Порошенко передал в подразделения Сил обороны очередную партию дефицитной техники – полторы сотни дронов, тепловизионные прицелы и радиостанции.
"За моей спиной – настоящая современная Великая китайская стена, которая поможет нашим воинам удержать нашествие варваров. 150 легендарных дронов DJI Mavic для многих подразделений. 31 снайперский прицел Archer и профессиональные радиостанции Motorola", – написал Порошенко в своем телеграм-канале, передает Цензор. НЕТ.
"Сразу же эти вкусности распределяются равномерно по войску. Часть "Мавиков" уже полетела в 33-й батальон, который участвует в кровавых боях на Запорожье и выполняет стабилизационные действия на Сумщине. 20 прицелов поедут в Школу снайперов Сухопутных войск, а еще вооружат несколько групп снайперов ССО", – написал Порошенко.
"Наши Силы специальных операций будут оснащены этими прицельными снайперскими тепловизионными комплексами. Мы в общем покупаем 370 комплексов. Здесь в этом комплексе есть встроенная метеостанция, есть дальномер, видит он врага на 3 километра. Работает с калибрами 308, 338. И все снайперы, вооруженные этими комплексами, будут уничтожать врага", – сказал Порошенко.
"Мавики" – это глаза для разведки вражеских позиций. Дрон видит гораздо дальше, выше, чтобы ребята не попали в засаду", – отмечают военные.
"Половина дронов, получаемых 33-м батальоном, идет в Работино. Там сегодня решается судьба нашей победы. Мы делаем все для того, чтобы врагу нигде не было спокойно, пока он на украинской земле", - подчеркнул Петр Порошенко.
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"Я вам не розповідав, але нещодавно був на весіллі у бійця з позивним «Підлий» та його нареченої.
Офіцер Андрій Підлісний разом із побратимами визволяв захоплені ворогом населені пункти, раніше - Херсон, зараз - проводять певні операції на Сході. Але хлопцям довелося відпустити його на весілля в Київ.
А от зараз - вже ми не відпустимо його без подарунків. Передали Андрію новенькі «Мавіки», які отримають найкраще у світі застосування - нищити російського загарбника.
Українська розвідка - це сила 💪"
Хе-хе, знайшов що дарувати на весілля офіцеру-розвіднику - Мавіки
А, може, ... та не знаю... з мавіками я не служив, давно це було...
Шкода, але я вам такого подарувати не зможу...
йогозелених людей. Чи могли ми тоді уявити, що Революцією Гідностісвободними виборами скористаються негідники з команди Боневтіка. Я вам поясню, чому ми помилилися.
Ми з вами голосували за одного
ПорошенкаГолобородька, а обрали іншогоБоневтіка. Це правда. Бо існує два Порошенкакартавих блазня. Перший - прекрасний оратор, кавеєнщик, спеціалісттупий даун який їсть шаурму, фінансистне шарить в фінансах, економіст(робить емісію гривні), у всьомуні в чому не знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. Коли клянче гроші мов кіт з Шрека. Але коли камери вимикаються з'являється інший ПетроБоневтік, другий. Перший Петро ПорошенкоГолобородько на Михайлівській площі кричить: "Путін, я тобі покажу". А другий тихенько паном МедведчукомПатрушевим в Омані передає "прівєтікі" в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить "Роттердам+" "Pandora Papers" й "Велике крадівництво". Перший каже: "Я відкриваю школу", а другий постійно тихенько відкриває магазини Roshenтиряє гроші мілярдами з платників податків США та України. Перший відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу Насіровасправи вишок Бойки, Князіва та інших.
І все це після лютого 2022!
Аот чи вистачить платні на утриманя Ізраільської за раунок здачі в аренду італійськоі? А ще є португальська.
Скільки отримує від розграбуваня України можна відслідковувати за західною пресою,згідно іх підрахункам офіційно має ~600млн.$,неофіційно на 2020 мав~ 1 мільярд,і на середину літа 2021 додав + 850млн $.
Далі тему закрили,бо почалося повномасштабне вторгненя.
нашим захисникам , відразу розумію , що це Петро Порошенко
щось підвіз нашим хлопцям !👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Хоча що з його убогого візьмеш? Він навіть не може утримати свого пристарілого батька і для цього зробив йому довічне утримання як видатногого науковця. Мало нам було утримувати хрипатого з його сімейкою, так тепер і його батьків будемо утримувати.