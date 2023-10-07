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Воины 33-го батальона, Школа снайперов Сухопутных сил и снайперы ССО получили дроны, снайперские прицелы и радиостанции. ФОТО

Петр Порошенко передал в подразделения Сил обороны очередную партию дефицитной техники – полторы сотни дронов, тепловизионные прицелы и радиостанции.

"За моей спиной – настоящая современная Великая китайская стена, которая поможет нашим воинам удержать нашествие варваров. 150 легендарных дронов DJI Mavic для многих подразделений. 31 снайперский прицел Archer и профессиональные радиостанции Motorola", – написал Порошенко в своем телеграм-канале, передает Цензор. НЕТ.

"Сразу же эти вкусности распределяются равномерно по войску. Часть "Мавиков" уже полетела в 33-й батальон, который участвует в кровавых боях на Запорожье и выполняет стабилизационные действия на Сумщине. 20 прицелов поедут в Школу снайперов Сухопутных войск, а еще вооружат несколько групп снайперов ССО", – написал Порошенко.

"Наши Силы специальных операций будут оснащены этими прицельными снайперскими тепловизионными комплексами. Мы в общем покупаем 370 комплексов. Здесь в этом комплексе есть встроенная метеостанция, есть дальномер, видит он врага на 3 километра. Работает с калибрами 308, 338. И все снайперы, вооруженные этими комплексами, будут уничтожать врага", – сказал Порошенко.

"Мавики" – это глаза для разведки вражеских позиций. Дрон видит гораздо дальше, выше, чтобы ребята не попали в засаду", – отмечают военные.

"Половина дронов, получаемых 33-м батальоном, идет в Работино. Там сегодня решается судьба нашей победы. Мы делаем все для того, чтобы врагу нигде не было спокойно, пока он на украинской земле", - подчеркнул Петр Порошенко.


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Воины 33-го батальона, Школа снайперов Сухопутных сил и снайперы ССО получили дроны, снайперские прицелы и радиостанции 01
Воины 33-го батальона, Школа снайперов Сухопутных сил и снайперы ССО получили дроны, снайперские прицелы и радиостанции 02
Воины 33-го батальона, Школа снайперов Сухопутных сил и снайперы ССО получили дроны, снайперские прицелы и радиостанции 03
Воины 33-го батальона, Школа снайперов Сухопутных сил и снайперы ССО получили дроны, снайперские прицелы и радиостанции 04

Автор: 

Порошенко Петр (19602) снайперы (482) дроны (3931)


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Топ комментарии
+17
Ненька-Україна у великій біді! Все для перемоги! Дякуємо, Петре Олексійовичу!
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07.10.2023 18:32
+14
Низький уклін тобі Гетьмане!
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07.10.2023 18:33
+12
https://t.me/PresidentPoroshenko/7291 Петро Порошенко :
"Я вам не розповідав, але нещодавно був на весіллі у бійця з позивним «Підлий» та його нареченої.
Офіцер Андрій Підлісний разом із побратимами визволяв захоплені ворогом населені пункти, раніше - Херсон, зараз - проводять певні операції на Сході. Але хлопцям довелося відпустити його на весілля в Київ.
А от зараз - вже ми не відпустимо його без подарунків. Передали Андрію новенькі «Мавіки», які отримають найкраще у світі застосування - нищити російського загарбника.
Українська розвідка - це сила 💪"

Хе-хе, знайшов що дарувати на весілля офіцеру-розвіднику - Мавіки
А, може, ... та не знаю... з мавіками я не служив, давно це було...
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07.10.2023 18:28
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походу тут були бомжі...ВИХІД НА "НУЛЬ". ПІСЛЯ БОЮ. Батальйон К-2. Соледар-Сіверськ.https://www.youtube.com/watch?v=Xxp_4h4sCK0
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07.10.2023 18:26 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6701328456646735&set=a.419317114847932 https://www.facebook.com/photo/?fbid=6701328456646735&set=a.419317114847932

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07.10.2023 18:27 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7291 Петро Порошенко :
"Я вам не розповідав, але нещодавно був на весіллі у бійця з позивним «Підлий» та його нареченої.
Офіцер Андрій Підлісний разом із побратимами визволяв захоплені ворогом населені пункти, раніше - Херсон, зараз - проводять певні операції на Сході. Але хлопцям довелося відпустити його на весілля в Київ.
А от зараз - вже ми не відпустимо його без подарунків. Передали Андрію новенькі «Мавіки», які отримають найкраще у світі застосування - нищити російського загарбника.
Українська розвідка - це сила 💪"

Хе-хе, знайшов що дарувати на весілля офіцеру-розвіднику - Мавіки
А, може, ... та не знаю... з мавіками я не служив, давно це було...
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07.10.2023 18:28 Ответить
А звідки ви знаєте, що ПО подарував ще офіцеру. ? Таке враження,що Петро Олексійович , вам наклав в ваші штани.
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07.10.2023 20:56 Ответить
у вас детектор на жарт відсутній?
Шкода, але я вам такого подарувати не зможу...
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07.10.2023 21:06 Ответить
найумнешие слуги неизвестно чего со своим предводителем, даже куска мыла не купили для нужд армии.
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07.10.2023 18:30 Ответить
ось тому Україні потрібен Гетьман !
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07.10.2023 18:36 Ответить
Ненька-Україна у великій біді! Все для перемоги! Дякуємо, Петре Олексійовичу!
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07.10.2023 18:32 Ответить
Низький уклін тобі Гетьмане!
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07.10.2023 18:33 Ответить
Велика людина. Передивіться дебати, шановні виборці Боневтіка. Передивіться. Боневтік казав тоді со сцени Олімпійського: "жити по-новому", стане нашим виживати. Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні", стане наше Іловайськ і Дебальцеве. Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його зелених людей. Чи могли ми тоді уявити, що Революцією Гідності свободними виборами скористаються негідники з команди Боневтіка. Я вам поясню, чому ми помилилися.

Ми з вами голосували за одного Порошенка Голобородька, а обрали іншого Боневтіка. Це правда. Бо існує два Порошенка картавих блазня. Перший - прекрасний оратор, кавеєнщик, спеціаліст тупий даун який їсть шаурму, фінансист не шарить в фінансах, економіст (робить емісію гривні), у всьому ні в чому не знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. Коли клянче гроші мов кіт з Шрека. Але коли камери вимикаються з'являється інший Петро Боневтік, другий. Перший Петро Порошенко Голобородько на Михайлівській площі кричить: "Путін, я тобі покажу". А другий тихенько паном Медведчуком Патрушевим в Омані передає "прівєтікі" в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить "Роттердам+" "Pandora Papers" й "Велике крадівництво". Перший каже: "Я відкриваю школу", а другий постійно тихенько відкриває магазини Roshen тиряє гроші мілярдами з платників податків США та України. Перший відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу Насірова справи вишок Бойки, Князіва та інших.
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07.10.2023 18:53 Ответить
Гівно і шоколад можуть бути одного кольору, але тільки не тоді, коли гівно зелене
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07.10.2023 21:18 Ответить
Зеленському краще купити вілу у Єгипті для тещі,дати пожитеву стіпендію своєму батьку,який живе на вілі в Ізраєлі,ніж купити хоч пак води влітку для ЗСУ.
І все це після лютого 2022!
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07.10.2023 19:07 Ответить
після нинішньої атаки Хамасів, вілу в Ізраїлі і "зелідор" і його сусіди- бабломойський з боголюбовим, мабуть продадуть "по-шуріку"
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07.10.2023 19:34 Ответить
Віла в аренді. Згідно з законом земля узбережя на глибину 1 км належить державі,не підлягає продажу. Враховуючи вартість аренди землі,там вигідніше і арендатору і власнику саме таке утриманя віл,навіть мільярдерам. А от вартість тільки аренди землі на місяць,більше президентської платні за рік.
Аот чи вистачить платні на утриманя Ізраільської за раунок здачі в аренду італійськоі? А ще є португальська.
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07.10.2023 21:11 Ответить
оманської платні куйла "ззеденту" за здачу України, вистарчить на де - кілька десятків років для оренди ізраїльської ""убогої хатинки " , і придбання ще не одної віли набагато дорожчих,за італійську,чи то португальську "мізерію"
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07.10.2023 21:26 Ответить
Такої інфи не маю. Офіційно зезидент отримує від раші гонорари і прибуток від підприємств(кіностудія,акторскій центр - теж підприємства)в яких має частку,або контрольний пакет. Це офіційно.
Скільки отримує від розграбуваня України можна відслідковувати за західною пресою,згідно іх підрахункам офіційно має ~600млн.$,неофіційно на 2020 мав~ 1 мільярд,і на середину літа 2021 додав + 850млн $.
Далі тему закрили,бо почалося повномасштабне вторгненя.
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07.10.2023 22:41 Ответить
Цікава Ваша, Маріо, балотелльська мова. Пишіть листа варягам!
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07.10.2023 19:19 Ответить
Як тільки я бачу заголовок , де йде мова про те , що щось привезли
нашим захисникам , відразу розумію , що це Петро Порошенко
щось підвіз нашим хлопцям !👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.10.2023 20:40 Ответить
Мабуть, Зеля з жінкою купили дрони за власні кошти, а Пороха попросили передати їх Захисникам, щоб не піаритися ..
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07.10.2023 21:10 Ответить
😁😁😁😁
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07.10.2023 21:12 Ответить
А де ж мавіки та приціли від хрипатого чотирижди уклоніста???
Хоча що з його убогого візьмеш? Він навіть не може утримати свого пристарілого батька і для цього зробив йому довічне утримання як видатногого науковця. Мало нам було утримувати хрипатого з його сімейкою, так тепер і його батьків будемо утримувати.
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07.10.2023 22:04 Ответить
 
 