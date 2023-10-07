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В Грозе на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского ракетного удара. ФОТОрепортаж

В с. Гроза на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского удара по кафе.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Первые захоронения жертв террористического акта. В селе Гроза проходят похороны супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Канашевич.

Читайте также: Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как сообщают СМИ, сегодня состоялись похороны супругов Николая и Татьяны Андросович. На похороны из-за границы приехала их дочь.

В Грозе на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского ракетного удара 01
В Грозе на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского ракетного удара 02

Напомним, 52 человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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обстрел (27202) похороны (1529) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+22
Кацапські варвари будьте прокляті навіки і та мерзота яка передала рашистам координати думаю здохне,великий "подвиг"зробили рашиські варвари вбивше невиних 52 людей села.
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07.10.2023 19:37
+20
А відспівує московський піп. Не здивуюся якщо це він навів ракету
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07.10.2023 19:36
+17
Царство вам набесне.
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07.10.2023 19:25
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Царство вам набесне.
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07.10.2023 19:25 Ответить
Господь прийми душі праведні та покарай греховників московських!
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07.10.2023 19:31 Ответить
А відспівує московський піп. Не здивуюся якщо це він навів ракету
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07.10.2023 19:36 Ответить
а хто ж ще?
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07.10.2023 20:57 Ответить
Нічого особистого, просто бізнес.
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07.10.2023 21:45 Ответить
Кацапські варвари будьте прокляті навіки і та мерзота яка передала рашистам координати думаю здохне,великий "подвиг"зробили рашиські варвари вбивше невиних 52 людей села.
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07.10.2023 19:37 Ответить
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07.10.2023 19:40 Ответить
То ще знову купою зберіться. А шукати навідника треба місцевим. Вони там краще знають хто серед місцевих настільки прокацаплений що ракету на сусідів наведе
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07.10.2023 19:45 Ответить
Вчора Гроза, сьогодні ізраїльський Сдерот. Москалі, хамас, хесбола, іранці ....
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07.10.2023 19:58 Ответить
А Світова спільнота дЮже занепокоєта. Шольц зажимає зброю. Байден, ну так собі. Одна Британія на межі можливого в допомозі, без зволікань, без пафосу, просто допомагають, чим і як можуть.
Тепер чекаємо від чинаю Тайвань, від севкори японію, ні Ізраїльтяни уже отримали. Європа ще почне спалахувати для початку. Потім США бучнуть буянити.
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07.10.2023 21:24 Ответить
Світла пам"ять загиблим від рук катів із-за поребрика! Бережи Боже Українців!
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07.10.2023 20:39 Ответить
Чого ніколи не міг зрозуміти - навіщо журналісти приходять і роблять знімки та відео на похороні? У людей горе, вони зібралися аби провести близьких і їм точно не потрібно, аби сторонні бігали довкола в пошуках кращого кадру.
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07.10.2023 21:01 Ответить
Рецидив. Нащо такі уточнення?
Ну приймайте ці події!
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07.10.2023 21:17 Ответить
Головне знову не збиратися натовпом. Рашисти можуть легко і по похоронній процесії шмальнути.
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07.10.2023 21:49 Ответить
А відспівує московський піп в ризах з комином?
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07.10.2023 23:51 Ответить
 
 