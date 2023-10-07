В Грозе на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского ракетного удара. ФОТОрепортаж

В с. Гроза на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского удара по кафе.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Первые захоронения жертв террористического акта. В селе Гроза проходят похороны супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Канашевич.

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Как сообщают СМИ, сегодня состоялись похороны супругов Николая и Татьяны Андросович. На похороны из-за границы приехала их дочь.





Напомним, 52 человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.