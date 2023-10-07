В Грозе на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского ракетного удара. ФОТОрепортаж
В с. Гроза на Харьковщине сегодня начали хоронить жертв российского удара по кафе.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.
"Первые захоронения жертв террористического акта. В селе Гроза проходят похороны супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Канашевич.
Как сообщают СМИ, сегодня состоялись похороны супругов Николая и Татьяны Андросович. На похороны из-за границы приехала их дочь.
Напомним, 52 человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер чекаємо від чинаю Тайвань, від севкори японію, ні Ізраїльтяни уже отримали. Європа ще почне спалахувати для початку. Потім США бучнуть буянити.
Ну приймайте ці події!