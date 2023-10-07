Россияне 7 октября трижды обстреляли Никополь - повреждены здания и газопровод, - ОВА. ФОТО

В субботу российские оккупанты трижды обстреляли г. Никополь Днепропетровской области, в результате повреждены гимназия, коммунальное предприятие и 11 частных домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Он отметил: "Враг снова бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Обстреливал город дважды днем и еще раз – уже ближе к вечеру.

Повреждены гимназия и коммунальное предприятие. Повреждены 11 частных домов и столько же хозяйственных построек. Изуродовано не эксплуатировавшееся здание. Задело линии электропередач и газопровод.

Информация о разрушениях, причиненных агрессором, еще уточняется. Но главное – обошлось без погибших и пострадавших".

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