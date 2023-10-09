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За прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары по Орехову и Работино и обстреляла из РСЗО Степногорск. ФОТОрепортаж

Военнослужащие РФ за прошедшие сутки нанесли 77 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

74 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Зализничного, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Степного.

Также враг нанес авиационный удар по Орехову и Работино и обстрелял из РСЗО Степногорск.

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За прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары по Орехову и Работино и обстреляла из РСЗО Степногорск 01
За прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары по Орехову и Работино и обстреляла из РСЗО Степногорск 02
За прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары по Орехову и Работино и обстреляла из РСЗО Степногорск 03
За прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары по Орехову и Работино и обстреляла из РСЗО Степногорск 04

Автор: 

обстрел (27327) Запорожская область (3108)


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А усе таки ЗСУ в дорозі. Важко, але просуваються.
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09.10.2023 09:02 Ответить
 
 