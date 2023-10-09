Рашисты перебросили в Мариуполь и район до 5 тыс. оккупантов, - Андрющенко. ФОТО

Российские захватчики перебрасывают новые подразделения в временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, речь идет о количестве до 5 тыс. оккупантов.

"Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось нами в апреле 2023 года. Вместе с тем, усилены перемещения систем ПВО в и вокруг города уже без соблюдения глобальных мер безопасности. Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи", – добавил советник мэра.

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