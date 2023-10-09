Рашисты перебросили в Мариуполь и район до 5 тыс. оккупантов, - Андрющенко. ФОТО
Российские захватчики перебрасывают новые подразделения в временно оккупированный Мариуполь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, речь идет о количестве до 5 тыс. оккупантов.
"Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось нами в апреле 2023 года. Вместе с тем, усилены перемещения систем ПВО в и вокруг города уже без соблюдения глобальных мер безопасности. Вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем связи", – добавил советник мэра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль