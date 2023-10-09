Разоблачен агент РФ, притворявшийся спасателем для корректировки вражеских ударов по Одессе, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе.
Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации сил обороны на территории региона. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру.
"Установлено, что под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом военной разведке РФ. По имеющимся данным, полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе", - говорится в сообщении.
Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".
Также он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.
В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в областном центре.
В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина подписался на вражеский телеграм-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск.
Затем на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который "под прикрытием" находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на "прямую" связь с представителем ГРУ.
"После вербовки одессит получил дальнейшие инструкции и приступил к выполнению задач врага. Для коммуникации использовал мессенджер, а полученную развединформацию передавал агрессору в виде текстовых сообщений и фото украинских объектов", - добавляют в СБУ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.
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А бомжів ніхто не чіпає - поліція гидує, контррозвідка рахує не за свій рівень.
Ідеальне прикриття для кацапського ворога
Схоже - досвід Майдану нічому не навчив ,, коли і кацапи , і силовики Овоча , до лав майданівців засилали своїх агентів , провокаторів , та всяке інше лайно .
Але ж у нас суддівські, від підрахуя-портнова, «покарають» УБИВЦЮ Українців, як за *********…, щоб міг утікти до московії, як і вся беркутня!
ГенПрокурори, з 2014 року і по сьогодні ВКЛЮЧНО, цим особисто ОПІКУЮТЬСЯ… Добре видно,серед привладних, ХТО за московію, а ХТО за Україну!!
Йде 10 рік московської війни Проти України!!