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В Черкасской области разоблачили двух сторонников "русского мира", среди подозреваемых - госслужащий ОГА, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила еще двух сторонников рашизма, среди подозреваемых - госслужащий Черкасской ОГА

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность и сообщила о подозрении двум пророссийским агитаторам. После начала полномасштабного вторжения в РФ злоумышленники начали публично поддерживать российскую вооруженную агрессию.

"По данным следствия, прокремлевским сторонником оказался сотрудник одного из структурных подразделений Черкасской областной государственной администрации. Среди своих коллег и окружения он отрицал временную оккупацию Крыма и части территории Украины. В то же время считал законным проведение псевдореферендумов", - говорится в сообщении

Также госслужащий утверждал, что "вагнеровцы" - настоящие "патриоты", "лучшие разведчики мира" и "профессиональные военные", и открыто восхищался их преступными действиями.

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Другим пророссийским агитатором оказался сотрудник объекта критической инфраструктуры Звенигородщины. Он называл войну в Украине "военной операцией" по освобождению от "укрнацистов", "бендеровцев", "фашистов" и "прозападников".

Кроме того, злоумышленник оправдывал ракетные удары по городам и массовые убийства украинцев.

Обеим фигурантам дела сообщили о подозрениях по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Черкасской области разоблачили двух сторонников русского мира, среди подозреваемых - госслужащий ОГА, - СБУ 01
В Черкасской области разоблачили двух сторонников русского мира, среди подозреваемых - госслужащий ОГА, - СБУ 02
В Черкасской области разоблачили двух сторонников русского мира, среди подозреваемых - госслужащий ОГА, - СБУ 03
В Черкасской области разоблачили двух сторонников русского мира, среди подозреваемых - госслужащий ОГА, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (19923) русский мир (615) Черниговская область (1138)


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Топ комментарии
+7
Держслужбовця підвісити за яйця, нехай помучиться, а решту просто в рАсход!
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09.10.2023 11:23
+6
Лайфхак для СБУ. Заходять у фейсбук, вк, одновсрасники, телеграм і розглядають акаунти всіх держслужбовців на наявність постів про СРСР, вялікую расєю та інше лайно. Можна виявити одразу тисячі агентів всруськава міра
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09.10.2023 11:33
+4
ОК, ВК всі хто там сидить це піз..та козляча!!
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09.10.2023 11:26
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданців !!!
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09.10.2023 11:22 Ответить
Держслужбовця підвісити за яйця, нехай помучиться, а решту просто в рАсход!
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09.10.2023 11:23 Ответить
ОК, ВК всі хто там сидить це піз..та козляча!!
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09.10.2023 11:26 Ответить
трішки поділиться грошиками і на волю
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09.10.2023 11:32 Ответить
Лайфхак для СБУ. Заходять у фейсбук, вк, одновсрасники, телеграм і розглядають акаунти всіх держслужбовців на наявність постів про СРСР, вялікую расєю та інше лайно. Можна виявити одразу тисячі агентів всруськава міра
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09.10.2023 11:33 Ответить
..допоки суд та справа, відправити дебілів у відрядження, до прикладу, до Херсону на Корабєл або Харків на Салтівку, нехай порозбирають рУцями руїни від "хароших ракетних ударів по бєндЄровцям", може й самі стануть "укрнацистами", щоб бюджету не витрачатися на суди та утримання 8 років в "зоні"..
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09.10.2023 11:35 Ответить
Портновско-татаровськи маріонетки відмажуть по мінімуму
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09.10.2023 12:59 Ответить
З десяточки можна стартувати за такі речі-зайвим не буде.
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09.10.2023 11:42 Ответить
Хватило б і дев'яти. Грамів.
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09.10.2023 12:20 Ответить
Якщо б СБУ добре пошукали по всіх ОДА та РДА, обмінний фонд у нас збільшився б у рази. Якщо ще рашка захоче тих гандонів забирати.
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09.10.2023 11:43 Ответить
Найвірогідніше, що ці уйобки - нащадки козломордих "пєрєсєлєнцев", яких завозили в УРСР "асваивать новиє зємлі"
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09.10.2023 11:44 Ответить
І цього кацапомордого підороського мотлоху нагуляних бомжів в УКРАЇНІ ще дуже багато, котрі зараз залягли на дно в очікуванні свого (інфекційно-грибкового) часу...!!!
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09.10.2023 12:05 Ответить
Було б бажаня цю мерзоту колоборанську можна значно ефективніше викорінювати ,ну як до цієї пори міг спокійно працювати колоборант в ОДА ? А може забули хто сидів на медвечуківсько мураєвських каналах і просував "русский мир" багато з них і досі спокійно гуляє в Києві. Це стосуєтся і деяких депутатів опзж так і сн ,те саме і ОП варто почитати біографію і дивуєшся як під час війни такі люди можуть очолювати владу ?
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09.10.2023 12:21 Ответить
Тому , ще їх очолює той🤢🤡, хто літав з ермаком «козирем» в Оман ! КРИШУЕ зрадників Баканова , ПОРТНОВА, ТАТАРОВА, смиірнова, демченко ……………, переслідує патріотів - полковника Романа Червінського , генерала Сергія Кривоноса, генерала Марченко, Ріфмастера ……………
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09.10.2023 13:04 Ответить
Повісити цих 2-х підарів-рашистів!!
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09.10.2023 13:48 Ответить
 
 