В Черкасской области разоблачили двух сторонников "русского мира", среди подозреваемых - госслужащий ОГА, - СБУ. ФОТО
СБУ разоблачила еще двух сторонников рашизма, среди подозреваемых - госслужащий Черкасской ОГА
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
Служба безопасности задокументировала преступную деятельность и сообщила о подозрении двум пророссийским агитаторам. После начала полномасштабного вторжения в РФ злоумышленники начали публично поддерживать российскую вооруженную агрессию.
"По данным следствия, прокремлевским сторонником оказался сотрудник одного из структурных подразделений Черкасской областной государственной администрации. Среди своих коллег и окружения он отрицал временную оккупацию Крыма и части территории Украины. В то же время считал законным проведение псевдореферендумов", - говорится в сообщении
Также госслужащий утверждал, что "вагнеровцы" - настоящие "патриоты", "лучшие разведчики мира" и "профессиональные военные", и открыто восхищался их преступными действиями.
Другим пророссийским агитатором оказался сотрудник объекта критической инфраструктуры Звенигородщины. Он называл войну в Украине "военной операцией" по освобождению от "укрнацистов", "бендеровцев", "фашистов" и "прозападников".
Кроме того, злоумышленник оправдывал ракетные удары по городам и массовые убийства украинцев.
Обеим фигурантам дела сообщили о подозрениях по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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