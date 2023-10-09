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СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам "ДНР" более 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и ГБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Накануне полномасштабной войны злоумышленник перевел в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область. Таким образом, до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

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Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.

Большую часть полученных "прибылей" дельцы переводили в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и на временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.

Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

В настоящее время организатор нелегального бизнеса уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам ДНР более 15 млн грн 01
СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам ДНР более 15 млн грн 02
СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам ДНР более 15 млн грн 03
СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам ДНР более 15 млн грн 04

Автор: 

СБУ (19923) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+14
Значит Шурме можно работать на неподконтрольной территории , а другим нельзя? Или это другое?
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09.10.2023 12:35
+12
СБУ , там з українського бюджету переказали більше 300 млн.грн на рахунок брата Шурми з ОП , як оплату за електроенергію яку виробили його сонячні електростанції , от тільки знаходяться вони на окупованих територіях і світло іде рашистам .Це не фінансування ворога ?
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09.10.2023 12:36
+5
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09.10.2023 12:33
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09.10.2023 12:33 Ответить
лучше на разминировние, с козла хоть шерсти клок
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09.10.2023 12:37 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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09.10.2023 12:34 Ответить
Значит Шурме можно работать на неподконтрольной территории , а другим нельзя? Или это другое?
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09.10.2023 12:35 Ответить
СБУ , там з українського бюджету переказали більше 300 млн.грн на рахунок брата Шурми з ОП , як оплату за електроенергію яку виробили його сонячні електростанції , от тільки знаходяться вони на окупованих територіях і світло іде рашистам .Це не фінансування ворога ?
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09.10.2023 12:36 Ответить
Отличный инвестиционный климат у нас,дешевле произвести товар в дэнээре,заплатить там налоги,два раза перетащить его через рашкинскую границу с соответствующими затратами,узаконить эти изделия через целую сеть левых фирм,за что тоже нужно платить,чем организовать производство на месте.
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09.10.2023 12:37 Ответить
Будь-який переказ коштів в гривнях починається з українського банку...
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09.10.2023 12:38 Ответить
той транзит необхідний для нормальної роботи нашой ГТС
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09.10.2023 12:52 Ответить
А власнику бізнесу ці схєми потрібні, щоб не лишитися без справи в яку вклав ***** коштів і років життя, і щоб забезпечити себе і свою родину + працівників та їх родини. Чи «ета другоє»? Роттердам+ теж «ета другоє»? Шурма теж «ета другоє»? ГАзова труба теж «ета другоє»?

Я не підтримую дії цієї людини, але вибірковість це ознака повної деградації правової системи, і поки більшість підтримує такі безсистемні та показові арешти, ми будемо в глибокій сраці
Якщо з правила стільки винятків, то ****** правило.
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09.10.2023 13:26 Ответить
А що це завод такий ливарний?
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09.10.2023 14:11 Ответить
Я звичайно вибачаюся, але мені здається, що Таганрог знаходиться в росії. А тут написано, що "за документами, товар йшов із Таганрогу, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область." То як могло так статися, що при самому патріотичному Прехзидентові Зеленськоиму(згідно данних марафону), йде торгівля з парашою в той час, коли з ними війна?
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09.10.2023 15:29 Ответить
 
 