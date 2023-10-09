СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, который перевел боевикам "ДНР" более 15 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и ГБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.
Накануне полномасштабной войны злоумышленник перевел в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область. Таким образом, до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.
Большую часть полученных "прибылей" дельцы переводили в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и на временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
В настоящее время организатор нелегального бизнеса уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Я не підтримую дії цієї людини, але вибірковість це ознака повної деградації правової системи, і поки більшість підтримує такі безсистемні та показові арешти, ми будемо в глибокій сраці
Якщо з правила стільки винятків, то ****** правило.