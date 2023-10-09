В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО "киборг" Виталий Баранов. ФОТО

Виталий Баранов руководил десантниками, защищал Донецкий аэропорт, а с началом масштабного российского вторжения возглавил одно из подразделений теробороны и уничтожал россиян на горячих направлениях фронта.

О смерти комбата сообщил в соцсети утром 9 октября глава Оболонской РГА Кирилл Фесык, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние страшные новости точно не пройдут мимо любого активного жителя Оболони. Погиб командир 206-го батальона ТРО Виталий Баранов, настоящий герой, легендарный воин и командир, неоднократный член общественного совета при Оболонской РГА. Самый искренний патриот из тех, кого я знал. Оптимист, жизнелюб, интеллигентный и скромный человек. Столько еще о нем хочется хорошего сказать, думаю все, кто его знал, поймут о чем я", - говорится в сообщении.

Виталий Баранов награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

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Он был подполковником ВСУ. В двухтысячных годах ушел в отставку, занялся бизнесом. Но в 2014 году стал на защиту Украины. Говорят, что его не хотели брать в армию, потому что не было соответствующей его званию и специальности должности. Но Баранов пошел служить старшим лейтенантом в 90-м отдельном батальоне, где занимал должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению.

Затем в его судьбе был Донецкий аэропорт. Баранов стал начальником штаба батальона. Их комбат попал в плен, и Виталий Анатольевич возглавил подразделение.

В 2015 году работал в ОСО Украины. Создал общественную организацию, которая занималась бывшими "киборгами".

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"Когда началось полномасштабное вторжение рашистов - ушел на фронт и был командиром 206-го батальона ТРО ВСУ, 241-й бригады ТРО ВСУ. Это подразделение гордилось своим боевым командиром и выполняло сверхтяжелые задания на востоке и юге Украины.

Всегда, когда мы виделись, я удивлялся его спокойствию, умеренности и взвешенности, потому что знал, какой адский путь прошел этот командир. Справедлив, очень требователен, настоящий Друг с добрыми глазами отца, которые часто его выдавали, потому что в них были слезы от боли утрат побратимов из его подразделения.

В то же время добрый, щедрый, заботливый, умел держать слово и ответственность за себя и своих близких", - написал военный капеллан ВСУ Анатолий Кушнирчук.







