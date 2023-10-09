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В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО "киборг" Виталий Баранов. ФОТО

Виталий Баранов руководил десантниками, защищал Донецкий аэропорт, а с началом масштабного российского вторжения возглавил одно из подразделений теробороны и уничтожал россиян на горячих направлениях фронта.

О смерти комбата сообщил в соцсети утром 9 октября глава Оболонской РГА Кирилл Фесык, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние страшные новости точно не пройдут мимо любого активного жителя Оболони. Погиб командир 206-го батальона ТРО Виталий Баранов, настоящий герой, легендарный воин и командир, неоднократный член общественного совета при Оболонской РГА. Самый искренний патриот из тех, кого я знал. Оптимист, жизнелюб, интеллигентный и скромный человек. Столько еще о нем хочется хорошего сказать, думаю все, кто его знал, поймут о чем я", - говорится в сообщении.

Виталий Баранов награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

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Он был подполковником ВСУ. В двухтысячных годах ушел в отставку, занялся бизнесом. Но в 2014 году стал на защиту Украины. Говорят, что его не хотели брать в армию, потому что не было соответствующей его званию и специальности должности. Но Баранов пошел служить старшим лейтенантом в 90-м отдельном батальоне, где занимал должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению.

Затем в его судьбе был Донецкий аэропорт. Баранов стал начальником штаба батальона. Их комбат попал в плен, и Виталий Анатольевич возглавил подразделение.

В 2015 году работал в ОСО Украины. Создал общественную организацию, которая занималась бывшими "киборгами".

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"Когда началось полномасштабное вторжение рашистов - ушел на фронт и был командиром 206-го батальона ТРО ВСУ, 241-й бригады ТРО ВСУ. Это подразделение гордилось своим боевым командиром и выполняло сверхтяжелые задания на востоке и юге Украины.

Всегда, когда мы виделись, я удивлялся его спокойствию, умеренности и взвешенности, потому что знал, какой адский путь прошел этот командир. Справедлив, очень требователен, настоящий Друг с добрыми глазами отца, которые часто его выдавали, потому что в них были слезы от боли утрат побратимов из его подразделения.

В то же время добрый, щедрый, заботливый, умел держать слово и ответственность за себя и своих близких", - написал военный капеллан ВСУ Анатолий Кушнирчук.

В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО киборг Виталий Баранов 01
В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО киборг Виталий Баранов 02
В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО киборг Виталий Баранов 03
В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО киборг Виталий Баранов 04

Автор: 

смерть (9230) потери (4397) ВСУ (6610)


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Топ комментарии
+56
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09.10.2023 12:41
+37
Низький уклін полеглому Захиснику України!!
Він боровся з московською навалою з 2014 року, коли оці привладні, ухилялися по 4 рази від захисту України!!
Весь привладний монозбрід, про таку ЛЮДИНУ, навіть не ЗНАВ!
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09.10.2023 12:46
+29
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.10.2023 12:45
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09.10.2023 12:41 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.10.2023 12:45 Ответить
Низький уклін полеглому Захиснику України!!
Він боровся з московською навалою з 2014 року, коли оці привладні, ухилялися по 4 рази від захисту України!!
Весь привладний монозбрід, про таку ЛЮДИНУ, навіть не ЗНАВ!
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09.10.2023 12:46 Ответить
То він помер чи загинув?
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09.10.2023 12:55 Ответить
помер
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09.10.2023 13:02 Ответить
"Загинув командир 206 батальйону ТРО Віталій Баранов"
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09.10.2023 13:40 Ответить
https://espreso.tv/u-zoni-boyovikh-diy-pomer-kombat-206-go-batalyonu-vitaliy-baranov-biba На Донеччині, в зоні бойових дій, помер Віталій Баранов, командир 206-го київського батальйону територіальної оборони 241-ї бригади ТрО ЗСУ. Про це https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid031HPtH2XfBxCneo9X9naDwZW46eMvy8pMLDqEbccRswXE9QVKy3sKGbVNDMeAgJQVl?***************************************************************************-JQKPvCivJe0Ti5v28v4Q98T5j0xJRPLqSIVYFq3-tEMHopzRAt1WG0FuL9IS43GIfLOvC2r9QA6KGavRyhWcZ1n6-IpYwR9S9xIq6SeAJFWzyniU39ZyZsN-sZA9fJSd8UT84A&__tn__=%2CO%2CP-R написав Петро Порошенко у Facebook.
Віталій Анатолійович Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області. Підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Мав позивний "Біба".
Учасник Революції Гідності. Після окупації Криму та вторгнення в Україну російських збройних сил добровільно пішов до ЗС України та став на захист Батьківщини. У вересні 2014 року був мобілізований до 90-й окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та околиці Донецька - Опитне, Водяне, Піски. Із 22 січня 2015 року очолив командування батальйоном.
25 вересня 2015 року був демобілізований у запас ЗС України. Працював помічником голови Товариства сприяння обороні України. Очолював всеукраїнську громадську організацію "Об'єднані війною. 90-й батальйон".
Із серпня 2022 року командував 206-м окремим батальйоном територіальної оборони 241 обртро ЗСУ, пройшов Миколаївщину і Херсонщину, північ Харківщини, двічі - Бахмутський напрямок (лютий-березень та вересень-жовтень 2023).
За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького - III ступеня (10 жовтня 2015 року) і ІІ ступеня (12 жовтня 2016 року).
56-річний підполковник Віталій Баранов помер на командному пункті батальйону в одному з міст Донецької області. Попередньо, в нього відірвався тромб.
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09.10.2023 15:11 Ответить
Спочивай з миром Командир, нам Вас буде дуже не вистачати(((((
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09.10.2023 13:01 Ответить
як сумно та жалко таке бачити
і як гидко що лисий та жирний нагороджені такими ж орденами
от як таке може вкластися в голову
Царство Небесне Герою
і ганьба моральним підарасам.
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09.10.2023 14:17 Ответить
Вічна Памʼять Герою нашої краіни
та щирі співчуття родині 😪😪😪
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09.10.2023 14:25 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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09.10.2023 14:40 Ответить
Спочивай, Герою, з миром...

Але.
Якщо він очолив 206-й тербат в лютому 2022р., то це означає, що чинна влада його не нагороджувала і надалі не відзначатиме...
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09.10.2023 14:58 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7293 Петро Порошенко :"Суцільна рана на серці. На цьому фото ти такий усміхнений, заряджаєш і мене, і своїх побратимів, рідний 206 бат…
Віталій Баранов «Біба» - легендарний кіборг, десантник. Бої за Донецький аеропорт та Піски у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення - для тебе не стояло питання: куди бігти, що робити, ти знав, як потрібно захищатися і навчав інших. Саме Віталій очолив створений на Лаврській батальйон територіальної оборони.
А далі - звільнення Київщини, бої на Півдні, згодом - на Сході. Ти пройшов довгий шлях і став прикладом для усіх навколо. Тебе поважали побратими, та й я сам чув, як вони щиро називали тебе «батею».
Важка втрата для всіх нас. Спочивай з Богом, друже! Вічна памʼять…
Щирі співчуття 206-му, щирі співчуття рідним та близьким."
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09.10.2023 15:04 Ответить
Далеко не кожен в його віці має здоров'я та внутрішні моральні сили воювати на передовій, тим більше передавати свій досвід молодим. Із статті не зрозуміло, він помер саме внаслідок отриманих поранень від бойових дій, чи від вікових хронічних хвороб як людина похилого віку. Царство небесне, чоловікові!!!! Амінь!
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09.10.2023 15:33 Ответить
Відірвався тромб 🙁
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09.10.2023 18:27 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам УКРАИНЫ!
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09.10.2023 16:25 Ответить
Пам'ять герою
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09.10.2023 17:21 Ответить
45+ уже не возраст для воина, тем более, для боевого комбата
наш призывной возраст 27-60 это какое-то безумие
в США основная призывная база на случай войны 18-25, начинают с 20-летних по жребию, в Испании 18-53 при продолжительности жизни 80, (у нас продолжительность 63)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
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09.10.2023 18:07 Ответить
У кожного по-різному. Один в 71 рік ще ого який жвавий, а інший в 61 вже в могилі.
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09.10.2023 21:27 Ответить
помер Біба не в 45, а в 56; але по сутті - згоден.
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10.10.2023 18:44 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять!
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09.10.2023 18:53 Ответить
И сравниваешь со своим комбатом, который говорит "а чего у вас в роте нет погибших и раненых". У меня даже командир роты, командиры взводов сидят в тылу..А тут целый комбат на передке.
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09.10.2023 19:58 Ответить
На жаль уходять найкращі. А тепер до зелених, бодай хоть один там присутній, хоть одного покажіть? А ВОЇНУ вічна пам'ять.
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09.10.2023 20:27 Ответить
Вічна пам'ять... Помер, не витримало серце. Знав Бібу особисто, як і ще не одного з його підрозділу.
Якщо хтось пам'ятає як на параді по Хрещатику і Майдану кілька років тому поперед десантури завзято маршувала маленька білява дівчинка в береті, що стала зіркою в інформпросторі України, то ту групу вів Біба.
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10.10.2023 02:54 Ответить
 
 