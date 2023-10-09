В зоне боевых действий умер командир 206-го батальона ТрО "киборг" Виталий Баранов. ФОТО
Виталий Баранов руководил десантниками, защищал Донецкий аэропорт, а с началом масштабного российского вторжения возглавил одно из подразделений теробороны и уничтожал россиян на горячих направлениях фронта.
О смерти комбата сообщил в соцсети утром 9 октября глава Оболонской РГА Кирилл Фесык, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшние страшные новости точно не пройдут мимо любого активного жителя Оболони. Погиб командир 206-го батальона ТРО Виталий Баранов, настоящий герой, легендарный воин и командир, неоднократный член общественного совета при Оболонской РГА. Самый искренний патриот из тех, кого я знал. Оптимист, жизнелюб, интеллигентный и скромный человек. Столько еще о нем хочется хорошего сказать, думаю все, кто его знал, поймут о чем я", - говорится в сообщении.
Виталий Баранов награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.
Он был подполковником ВСУ. В двухтысячных годах ушел в отставку, занялся бизнесом. Но в 2014 году стал на защиту Украины. Говорят, что его не хотели брать в армию, потому что не было соответствующей его званию и специальности должности. Но Баранов пошел служить старшим лейтенантом в 90-м отдельном батальоне, где занимал должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению.
Затем в его судьбе был Донецкий аэропорт. Баранов стал начальником штаба батальона. Их комбат попал в плен, и Виталий Анатольевич возглавил подразделение.
В 2015 году работал в ОСО Украины. Создал общественную организацию, которая занималась бывшими "киборгами".
"Когда началось полномасштабное вторжение рашистов - ушел на фронт и был командиром 206-го батальона ТРО ВСУ, 241-й бригады ТРО ВСУ. Это подразделение гордилось своим боевым командиром и выполняло сверхтяжелые задания на востоке и юге Украины.
Всегда, когда мы виделись, я удивлялся его спокойствию, умеренности и взвешенности, потому что знал, какой адский путь прошел этот командир. Справедлив, очень требователен, настоящий Друг с добрыми глазами отца, которые часто его выдавали, потому что в них были слезы от боли утрат побратимов из его подразделения.
В то же время добрый, щедрый, заботливый, умел держать слово и ответственность за себя и своих близких", - написал военный капеллан ВСУ Анатолий Кушнирчук.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Він боровся з московською навалою з 2014 року, коли оці привладні, ухилялися по 4 рази від захисту України!!
Весь привладний монозбрід, про таку ЛЮДИНУ, навіть не ЗНАВ!
Віталій Анатолійович Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області. Підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Мав позивний "Біба".
Учасник Революції Гідності. Після окупації Криму та вторгнення в Україну російських збройних сил добровільно пішов до ЗС України та став на захист Батьківщини. У вересні 2014 року був мобілізований до 90-й окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та околиці Донецька - Опитне, Водяне, Піски. Із 22 січня 2015 року очолив командування батальйоном.
25 вересня 2015 року був демобілізований у запас ЗС України. Працював помічником голови Товариства сприяння обороні України. Очолював всеукраїнську громадську організацію "Об'єднані війною. 90-й батальйон".
Із серпня 2022 року командував 206-м окремим батальйоном територіальної оборони 241 обртро ЗСУ, пройшов Миколаївщину і Херсонщину, північ Харківщини, двічі - Бахмутський напрямок (лютий-березень та вересень-жовтень 2023).
За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького - III ступеня (10 жовтня 2015 року) і ІІ ступеня (12 жовтня 2016 року).
56-річний підполковник Віталій Баранов помер на командному пункті батальйону в одному з міст Донецької області. Попередньо, в нього відірвався тромб.
і як гидко що лисий та жирний нагороджені такими ж орденами
от як таке може вкластися в голову
Царство Небесне Герою
і ганьба моральним підарасам.
та щирі співчуття родині 😪😪😪
Але.
Якщо він очолив 206-й тербат в лютому 2022р., то це означає, що чинна влада його не нагороджувала і надалі не відзначатиме...
Віталій Баранов «Біба» - легендарний кіборг, десантник. Бої за Донецький аеропорт та Піски у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення - для тебе не стояло питання: куди бігти, що робити, ти знав, як потрібно захищатися і навчав інших. Саме Віталій очолив створений на Лаврській батальйон територіальної оборони.
А далі - звільнення Київщини, бої на Півдні, згодом - на Сході. Ти пройшов довгий шлях і став прикладом для усіх навколо. Тебе поважали побратими, та й я сам чув, як вони щиро називали тебе «батею».
Важка втрата для всіх нас. Спочивай з Богом, друже! Вічна памʼять…
Щирі співчуття 206-му, щирі співчуття рідним та близьким."
наш призывной возраст 27-60 это какое-то безумие
в США основная призывная база на случай войны 18-25, начинают с 20-летних по жребию, в Испании 18-53 при продолжительности жизни 80, (у нас продолжительность 63)
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
Якщо хтось пам'ятає як на параді по Хрещатику і Майдану кілька років тому поперед десантури завзято маршувала маленька білява дівчинка в береті, що стала зіркою в інформпросторі України, то ту групу вів Біба.